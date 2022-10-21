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Россия выдала Минску семь причастных к экстремизму граждан Белоруссии
Генпрокурор Белоруссии Швед: Москва выдала Минску семь причастных к экстремизму граждан
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Москва выдала Минску семь граждан Белоруссии, причастных к экстремизму, Минск направил Москве пять аналогичных дел против россиян, сообщил белорусский генпрокурор Андрей Швед.
Как заявил Швед перед заседанием объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран, за прошедший период времени российская сторона всегда оперативно рассматривала запросы Генпрокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к терроризму и экстремизму, передает РИА «Новости». По его словам, со второго полугодия 2021 года по текущий год из России выдали семь граждан Беларуси, обвиняемых в экстремизме, в свою очередь в текущем году Минск направил пять уголовных дел в отношении граждан России, которые совершали экстремистские преступления на территории Белоруссии, в первую очередь в 2020 году.
По информации Шведа, по одному из этих дел в январе 2022 года в Казани гражданин России осужден к одному году и шести месяцам лишения свободы, судьбу остальных дел Генпрокуратура Белоруссии продолжает отслеживать.
Напомним, в октябре 2021 года российского гражданина осудили за незаконную миграцию вьетнамцев в ЕС через Белоруссию, его уличили благодаря взаимодействию белорусской Генпрокуратуры с российскими коллегами.
Грузинские власти потрясены решением Зеленского о санкциях
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В правящей «Грузинской мечте» подвергли резкой критике решение президента Украины Владимира Зеленского ввести в действие решение Совета нацбезопасности страны о санкциях, под которые попали и родственники и партнеры грузинского миллиардера, экс-премьера-министра Бидзины Иванишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Депутат от правящей партии Леван Карумидзе заявил, что «непредставимо разочарован» этим решением украинской стороны.
«Украина стала второй после России страной в мире, которая вводит санкции против грузин», – сказал он.
Другой депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе назвал это решение Украины «очень плохим».
По его словам, «трудно предсказать, каким будет следующим шаг Украины, например, она может начать процесс признания независимости Абхазии или принимать иные непредсказуемые решения».
Под санкции попали Александр Иванишвили – брат Бидзины Иванишвили, Кетеван Хараидзе – супруга Александра Иванишвили, Уча Мамацашвили – двоюродный брат и доверенное лицо Бидзины Иванишвили, Тате Мамацашвили - племянник Бидзины Иванишвили, сын Учи Мамацашвили.
Предполагается, что они санкционированы из-за помощи России обходить санкции, что в Тбилиси категорически отрицают.
Примечательно, что ранее в четверг глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси продолжит всячески поддерживать Киев на международной арене.
Грузия приняла после 24 февраля десятки тысяч украинских беженцев, поддерживает Украину на всех международных форматах, хотя при этом не ввела санкции против России. Это вызвало гнев президента Украины Владимира Зеленского, поэтому с марта этого года в Грузии нет посла Украины.
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Выяснилась главная цель ударов Украины по дамбе Каховской ГЭС
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Возможность подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу исчезнет, если дамба Каховской ГЭС будет прорвана, заявил глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Соловьев Live».
Он подчеркнул, что если будет прорвана плотина гидроэлектростанции, то на много лет вперед, пока она не будет восстановлена, Cеверо-Крымский канал останется без воды, сообщает ТАСС.
Канал имеет важное значение для водоснабжения Крыма, а также восполнения запасов артезианских вод степной части полуострова, широко используемых для централизованного водоснабжения городов и сел региона.
Напомним, вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг утром вновь нанесли ракетные удары по Каховской ГЭС в Херсонской области.
Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами.
26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. В марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Новые власти Херсонской области гарантировали поступление воды в Крым.
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Британия заявила об инциденте с российским самолетом над Черным морем
Министр обороны Британии Уоллес заявил об опасном инциденте с российским самолетом над Черным морем
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Российский Су-27 выпустил ракету около британского самолета, патрулировавшего международное воздушное пространство над Черным морем, произошел опасный инцидент, заявил в парламенте министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября. Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских Военно-воздушных сил Британии без вооружения на борту проводил обычное патрулирование над международными водами по заранее установленному маршруту. Его стали сопровождать два российских Су-27, что не является необычным, но один из российских истребителей выпустил ракету, передает РБК.
Сообщается, что российские истребители сопровождали британский самолет около полутора часов, после этого самолет вернулся.
Уоллес назвал инцидент «потенциально опасным», британские ВВС приостановили патрулирование, а российскому министру Сергею Шойгу была выражена обеспокоенность. Минобороны России, по словам министра, объяснила инцидент технической неисправностью.
Ранее сообщалось, что после того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, число полетов самолетов-разведчиков ВВС Великобритании RC-135W Rivet Joint заметно выросло.
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Илон Маск похвалил шутку Медведева про Трасс
Американский бизнесмен Илон Маск оценил шутку Медведева про отставку Трасс
Предприниматель Илон Маск оценил шутку зампреда СБ России Дмитрия Медведева в Twitter (заблокирован в РФ) про отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трас.
«Весьма хороший троллинг, если честно», – отметил Маск в соцсети.
Медведев ранее поздравил салат-латук с «победой» над Трасс, передает РИА «Новости».
Это отсылка к запущенной британским изданием Daily Star онлайн-трансляции, на которой демонстрировался стол с фото Трасс и салат-латук рядом. Букмекерам предлагалось делать ставки испортится ли салат раньше, чем Трасс покинет кресло премьера. После ее отставки в аккаунте появилась надпись, что салат «победил».
Напомним, Трасс подала в отставку, пробыв на посту премьер-министра Британии 44 дня, ее премьерство стало самым коротким за всю историю страны.
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Эксперт указал на ключевую роль танков для уничтожения максимума войск врага в Херсонской области
Военный эксперт Сивков: Танки играют ключевую роль для обрушения наступления ВСУ в Херсонской области
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Танки являются неотъемлемой частью обороны, организованной на Херсонском направлении. Те, кто называл танки устаревшим видом вооружений, ошибались, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в Херсонской области за счет подоспевшего танкового резерва были разбиты три батальона ВСУ.
«На Херсонском направлении организована маневренная оборона. Она представляет систему опорных пунктов. Когда противник проникает вглубь этой обороны, то по нему бьет артиллерия, затем наносятся удары специально подготовленным резервом, который окончательно уничтожает проникшую группировку», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
Маневренная оборона организуется для того, чтобы нанести противнику максимальный урон, объясняет собеседник. «Сейчас перед нашими войсками как раз стоит задача уничтожить максимум войск противника. Поэтому сообщение Минобороны РФ о том, что противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений, не стоит трактовать как взлом нашей обороны», – подчеркнул он.
«Противник был допущен внутрь обороны. А дальше операция прошла строго согласно плану. Она была реализована в рафинированном, классическом виде», – добавил военный эксперт. Сивков также указал на ключевую роль танков в этой операции, напомнив «вопли титулованных дилетантов о том, что танки якобы устарели».
«Эти заявления полностью опровергнуты на полях Украины. В высокотехнологичной войне танки были и остаются главной ударной силой сухопутных сил наряду с артиллерией и авиацией. Более того, артиллерия и авиация решают задачи обеспечения действий танков и мотопехоты. Танки – та сила, которая решает задачи по установлению контроля над территориями и позволяет обрушить планы противника», – заключил Сивков
В четверг стало известно о том, что подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области. Благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Отмечается, что ВСУ задействовали на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. Под населенным пунктом Суханово Херсонской области противник сумел вклиниться в оборону российских подразделений. Однако в результате боя украинские подразделения беспорядочно бежали. По переднему краю обороны положение восстановлено.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о трех сценариях нападения ВСУ на Херсон.
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Лиз Трасс ушла в отставку
Британский премьер Лиз Трасс признала неспособность справиться с обязанностями и объявила об отставке
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Премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост, сообщает телеканал Sky News.
Как передает Sky News, Трасс заявила в обращении, что не может справиться с обязанностями возложенного на нее мандата.
Она заявила, что связалась с Его Величеством Королем (Карлом III), чтобы оповестить его, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии. Трасс уточнила, что останется главой правительства, пока не будет выбран ее преемник, передает РИА «Новости».
Ранее в Консервативной партии Британии объявили о необходимости отправить Трасс в отставку, но она отказалась, заявив, что она боец.
После этого британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия.
Политолог, эксперт по Британии Елена Ананьева в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказала о предложениях консерваторов назначить команду из шести человек, которая управляла бы страной.
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Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину
Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области
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Заслуженная артистка России Анна Большова сбила насмерть женщину в Калужской области. ДТП, предварительно, произошло из-за плохо освещенной дороги.
В правоохранительных органах сообщили, что авария произошла в деревне Грачевка Калужской области, актриса Анна Большова совершила наезд на женщину, которая скончалась на месте до приезда врачей, передает ТАСС.
По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, актриса была трезвой, сама вызвала скорую помощь и полицию. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Личность погибшей удалось установить не сразу: при себе у нее не было документов. Выяснилось, что в ДТП погибла 31-летняя жительница деревни Грачевка Олеся Соколова, передает РенТВ.
Источник в экстренных службах сообщил РИА «Новости», что Соколова была сильно пьяна, переходила дорогу в неположенном месте, у нее осталось двое детей.
Анна Большова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России, а также почетный деятель искусств Москвы.
Ранее актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Актер отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.
Трамп назвал главную причину дружить с Россией
Бывший президент США Трамп назвал главную причину дружить с Россией
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Бывший президент США Дональд Трамп призвал помнить о российских ядерных ракетах, назвав их весомой причиной для дружбы с Москвой.
«Ладить с Россией – это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», – приводит слова Трампа телеканал CNN, опубликовавший один из фрагментов новой аудиокниги журналиста Боба Вудворда, сообщает РИА «Новости».
Книга под названием «The Trump Tapes» включает более восьми часов необработанных материалов из многочисленных интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. В частности, экс-президент якобы раскрывает секретную информацию об американских системах вооружения, которую Вудворд, по утверждению CNN, не смог проверить.
Ранее на сайте Белого дома был опубликован текст новой Стратегии национальной безопасности США (National Security Strategy, NSS). Стратегия – базовый документ с перечнем угроз и перечислением путей их преодоления, который исполнительная власть Соединенных Штатов раз в несколько лет представляет Конгрессу.
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Россия вынуждена экспортировать уголь с дисконтом 50–60%
Вице-премьер Белоусов: Российские угольные компании вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60%
Российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50–60%, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на экспортном форуме «Сделано в России».
По словам Белоусова, благодаря дешевым энергоресурсам Россия смогла спокойно пройти все кризисы. По его словам, скидки по углю составляют 50–60%, что вполне допустимо и рентабельно. То же самое, по словам вице-премьера, касается нефти и минеральных удобрений, которые также продаются с дисконтом, передает «Интерфакс».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай нарастил поставки нефти, нефтепродуктов и угля из России приблизительно на 75%.
Эксперт усомнился в способности США восстановить энергообъекты Украины
Экономист Лизан: США придется решить несколько ребусов для восстановления энергетических объектов Украины
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Возможно, США попытаются заплатить европейцам за производство комплектующих для энергетической инфраструктуры Украины. Им также придется решать вопрос с кадрами. Вряд ли рабочие из условной Аризоны захотят ехать под Винницу, чтобы ремонтировать там ТЭС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее в США создали рабочую группу по восстановлению украинской инфраструктуры.
«Очевидно, что у Украины сегодня есть проблемы не только с нехваткой вооружений, но и с тылом. Без электричества Украина практически ничего не сможет производить. Более того, ежедневно где-то горит – то трансформатор, то генератор, то просто линия электропередач. Все это приводит к веерным отключениям, страдает связь», – рассказал экономист и политолог Иван Лизан.
По словам собеседника, поддерживать в рабочем состоянии энергетическую инфраструктуру очень непросто. «Система не сможет все время работать в состоянии ЧП. Например, на электроподстанциях есть масляные выключатели с ограниченным ресурсом – нельзя до бесконечности делать «вкл/выкл». Соответственно, речь пойдет о том, чтобы какие-то агрегаты и узлы для электроподстанций поставляли из Америки», – предполагает он.
«Как это будут ввозить на Украину – отдельный ребус. Так, наши в Мариуполь доставляли трансформатор на 220 кВ. Он просто исполинских размеров, его тащили тягачом. Габариты трансформатора, который привозили на Луганскую ТЭС, равняются двум железнодорожным угольным вагонам, поставленным друг на друга», – приводит пример эксперт.
Экономист добавляет, что в идеальных условиях производить такие агрегаты надо на месте. «Но Запорожский трансформаторный завод, судя по всему, уже не работает. Везти по железной дороге – тоже нетривиальная задача. Особенно с учетом того, что путь может пролегать по городской застройке, где уже совсем не тот ландшафт и крутые повороты. Большой проблемой в этом случае могут стать поврежденные или обветшалые мосты. Они просто не выдержат 150–200 тонн груза», – подчеркивает Лизан.
«Отдельная сложность – изготовить трансформатор. Такие громадины не лежат годами на складах в десятках экземпляров. Есть проблема и с кадрами. Очень сомневаюсь, что условный инженер из Аризоны захочет ехать под Винницу. Это же касается и рабочих. Поэтому пока не очень понятно, что и как собираются США поставлять Украине в перспективе. Да и будут ли?» – продолжает собеседник.
«По идее, Штаты могли бы дать денег европейцам, чтобы те построили необходимую инфраструктуру. Ведь у американцев своя специфическая электросистема. Там даже розетки другие. Возможно, подобным производством мог бы заняться условный Siemens. Но в любом случае из-за бюрократии все это будет очень долго ехать до пункта назначения. Да и не факт, что доедет – боевые действия продолжаются», – заключил Лизан.
Накануне в министерстве торговли США сообщили, что Вашингтон собирается создать совместную рабочую группу с Украиной для изучения ее инфраструктурных потребностей в военное время и планирования постконфликтного восстановления.
Совместное заявление о намерениях подписали украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр торговли США Джина Раймондо и министр транспорта Пит Буттиджеч. Сам Буттиджеч заявил, что США рады создать рабочую группу для помощи украинскому народу в укреплении инфраструктуры сейчас и ее поддержке «после окончания войны», передает РИА «Новости». Решение совпало с усилением российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине, там посоветовали всем украинцам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения.
Помимо общего ограничения электропотребления, отдельные меры экономии принимаются и на уровне муниципальных образований. Например, в Киеве вместо троллейбусов по многим маршрутам городского транспорта пойдут автобусы. А в Харькове увеличен интервал движения поездов метро.
В Одессе общественный транспорт будет работать, однако освещение на улицах и подсветки коммерческих заведений будут отключены. В Сумах, напротив, отключают водоснабжение, прекращают работу электротранспорта и уличного освещения.
В Николаеве 60% троллейбусов не выйдут из депо, светофоры работать не будут. Схожая ситуация в Виннице, а в Житомире электротранспорт, скорее всего, не будет работать до конца недели.
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В Общественной палате поддержали идею об увеличении срока службы в армии
Член ОП Герасев: Увеличение срока военной службы необходимо для более тщательной подготовки молодых людей
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Для освоения современной военной техники года срочной службы в армии недостаточно. Оптимальным сроком станет два года, сказал газете ВЗГЛЯД зампредседателя комиссии Общественной палаты по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Илья Герасев, комментируя предложение сенатора Владимира Джабарова увеличить срок срочной службы в армии до двух лет.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России следует обдумать вопрос возвращения двухгодичной срочной службы в армии, передает «Парламентская газета». Сенатор подчеркнул, что благодаря возвращению к двухлетней службе численность армии увеличится в два раза, а также за первый год службы тяжело обучиться обращаться с военной техникой.
«Если говорить о профессионализме, сколько человеку необходимо времени, чтобы набрать навыки, то двухлетний срок может позволить достигнуть этого. Год, наверное, не тот срок, за который можно овладеть какой-то военной техникой, вооружением. Человеку все-таки нужен какой-то срок для адаптации и для того, чтобы чему-то научиться. Тем более новейшая техника и вооружение требуют более глубокого изучения», – говорит Герасев.
Он напоминает, что во времена Советского Союза срок службы в армии до 1968 года составлял три года, позже его сократили до двух лет. С января 2008 года в России срок службы вовсе уменьшили до года. Собеседник признает, что трехлетняя служба действительно была излишней, но также замечает, что для подготовки хорошей армии года недостаточно. В связи с этим оптимальным сроком он считает два года.
«Это еще и обусловлено тем, чтобы увеличить количество военнослужащих, которые проходят военную службу, в два раза. Территории нашей страны – огромны, их нужно пытаться охранять. Я не имею в виду то, чтобы молодые люди принимали участие в боевых действиях. Но находиться внутри страны, проходить тут обучение, почему бы и нет?» – задается вопросом эксперт.
Член ОП обращает внимание на то, что такое решение поведет за собой определенные траты для государства, ведь продление срока службы означает то, что содержание молодых людей в армии увеличится еще на один год – это дополнительные расходы на еду, спальные места, ресурсы и прочие нужды. Однако в нынешней ситуации это необходимая мера, заключил Герасев.
В апреле прошлого года глава правительства Армении Никол Пашинян высказался, что систему срочной службы в армии «нужно вообще поменять». Так он предложил идею сокращения срока, или «идею проведения раз в пять лет двух- или трехмесячной службы», что позволит «молодым людям овладеть минимальными военными навыками».
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В Конгрессе США заявили об экстренной помощи Киеву
Конгресс США сообщил о намерении до января одобрить Киеву до 50 млрд долларов помощи
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 млрд долларов, предполагается, что этих денег хватит на весь 2023 год, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник.
«Этой суммы будет достаточно, чтобы гарантировать, что Украина сможет продержаться весь год», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление сенатора-республиканца, сделанное телеканалу.
Он заявил, что по сравнению с этим, пакет в 12 млрд долларов – мелочь. Телеканал отметил, что с февраля США выделили Киеву 65 млрд долларов в качестве помощи.
Закон примут в ускоренном порядке, так как новый состав Конгресса после предстоящих в ноябре промежуточных выборов займет «более скептическую позицию» в части помощи Украине.
Ранее СМИ сообщали, что США исчерпали запасы оружия для Украины.
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В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области
ООН: Повреждение электростанций в Белгородской области вызывает беспокойство
Удары по энергетической инфраструктуре Белгородской области в преддверии зимы вызывают обеспокоенность, заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.
На вопрос о том, как организация оценивает многочисленные удары украинских военных по Белгородской области, Шамдасани ответила, что повреждение электростанций и линий электропередач перед наступающей зимой вызывает обеспокоенность по поводу защиты уязвимых групп населения», передает РИА «Новости»
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле со стороны вооруженных сил Украины города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, повреждены торговый центр, ФОК, разрушены линии электропередач и жилые дома.
Теракт на пророссийской демонстрации предотвратили в Энергодаре
Экс-член украинской теробороны рассказал о предотвращении теракта в Энергодаре
Боевики украинской территориальной обороны планировали теракт во время мирной пророссийской демонстрации в Энергодаре, рассказал бывший член теробороны Сергей Парамонов, который добровольно сдался российским силовикам.
По словам Парамонова, во время службы в теробороне Самойдюк (бывший замглавы Энергодара при киевском режиме) и Романенко выдали оружие для его применения по указанию бывшего мэра города Орлова, чтобы напасть на российских силовиков во время проведения пророссийских массовых акций, передает РИА «Новости». Однако благодаря своевременной информации теракт удалось предотвратить.
Ранее глава города Александр Волга в эфире канала «Россия 24» рассказал, что гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, выдворенный на Украину за сотрудничество с СБУ, нанес ущерб безопасной эксплуатации станции, он был координатором террористической деятельности.
Украина начала переход на энергосбережение с полного затемнения в крупных городах
Украина начала переход на энергосбережение, Киев погрузился во тьму
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На территории Украины сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта, наблюдаются проблемы с интернетом в некоторых регионах, тем не менее власти просят граждан вовремя оплачивать счета.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского признали, что страна может остаться без тепла и света в ближайшие месяцы.
«Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо с большими ограничениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в России иноагентом).
Ранее глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба опубликовал памятку для населения о максимальном ограничении потребления электроэнергии с 7:00 и до 23:00, рекомендовано отключать на весь день холодильник, телевизор, чайник.
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