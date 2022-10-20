В Курской области решили усилить охрану объектов инфраструктуры и образования

Охрану объектов инфраструктуры и образования усилят в Курской области, а также при въезде ужесточат пропускной режим, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в регионе определились по поводу введения мер по обеспечению безопасности, которые регион введет в рамках «желтого уровня» террористической опасности. Ограничения на передвижение жителей региона вводится не будут, передает РИА «Новости».

«Дополнительно приняли решение об усилении охраны объектов инфраструктуры и образования», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября.