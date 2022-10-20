Глава СПЧ призвал подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения

Глава СПЧ призвал оперативно подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения

Новые указы главы государства Владимира Путина, вводящие в регионах России военное положение и режимы повышенной готовности, также диктуют новые требования к работе журналистов, поэтому необходимо в кратчайшие сроки подготовить правила работы журналистов в условиях военного положения, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, совет не первый год держит в фокусе внимания защиту прав журналистов, еще в 2011 году по инициативе СПЧ была ужесточена уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В 2021 году СПЧ совместно с Союзом журналистов России и журналистскими сообществами в российских регионах по поручению президента утвердили памятку для журналистов, освещающих публичные мероприятия, говорится в Telegram-канале СПЧ.

«Тем, кто работает в таких регионах, нужно разъяснить все их права и ограничения. В частности, в ст. 8 ФКЗ «О военном положении» предусматривается возможность введения временных ограничений на поиск, получение, передачу, производство и распространение информации. У военных корреспондентов, которые трудятся изначально в тяжелых условиях, не должно быть дополнительных проблем в осуществлении своей профессиональной деятельности», – сказал Фадеев.

Он выразил надежду на то, что правительство России в ближайшее время определит единые и понятные правила работы в новых условиях, которыми будут руководствоваться представители СМИ. Члены Совета – глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев – готовы оперативно включиться в эту работу.

Ранее президент Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.