Сенатор Пушков объяснил причины провала Лиз Трасс на посту премьера Британии

Сенатор Пушков назвал основные причины скоропостижной отставки Лиз Трасс

Столь скорый уход указывает на то, что это случайная фигура. Все мы помним образ Лиз Трасс – в каске и бронежилете на танке. Но чтобы справиться с реальными проблемами королевства, этого уж явно недостаточно. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отставку Лиз Трасс, продержавшейся на посту британского премьера всего 44 дня.

У Лиз Трасс не оказалось нужного уровня знаний, авторитета и поддержки в партии и обществе, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Своей риторикой Трасс минувшим летом создала ложную повестку дня. Ее демагогия привела к тому, что у британского общества создалось впечатление, будто борьба с Россией – главная задача государства. Но вскоре на поверхность вышли реальные проблемы – энергетический кризис, рост цен, социальное недовольство, которое будет только нарастать, на желание британских профсоюзов бастовать до выполнения всех своих требований. Решение таких вопросов оказалось Трасс не по плечу. Она недостаточно компетентна, чтобы выдержать такие удары», – уточнил сенатор.

Шансы ее предшественника Бориса Джонсона вернуться в кресло сенатор оценивает невысоко. «Он ушел в результате череды скандалов, еще не забытых. Поэтому вряд ли Консервативная партия захочет иметь лидера, который дискредитировал себя, – предположил Пушков. – Более реалистичная фигура – бывший министр финансов Риши Сунак. Есть и другие весомые кандидаты».

Кто бы ни занял должность премьера, тон диалога с Москвой в ближайшие несколько месяцев не изменится, уверен сенатор. «Антироссийская риторика – это не выбор лично Трасс или Джонсона. Это линия практически всего правящего класса Великобритании, огромного числа людей, определяющих политику Лондона и всей западной коалиции. Личность премьера этого не изменит», – резюмировал Пушков.

В четверг премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла этот пост. Трасс призналась, что не справляется с обязанностями.

Ее предшественник Борис Джонсон вновь готов бороться за премьерское кресло, подозревают местные политологи. По информации газеты Evening Standard, премьерскими амбициями обладает и министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру летом, но не смогла выйти в финал голосования.

По данным букмекерской платформы Betfair, лидер в гонке – бывший министр финансов Риши Сунак. За ним следует спикер палаты общин Пенни Мордант и министр обороны Бен Уоллес, а также Джонсон. Имя нового премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии объявят до 31 октября.

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