Стало известно о планах Джонсона бороться за пост премьера Британии

Times: Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства после отставки Трасс

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен бороться за премьерское кресло после отставки Лиз Трасс, сообщил, ссылаясь на информированные источники, на своей странице в Twitter политический обозреватель газеты Times Стивен Суинфорд.

Он отметил, что пока Джонсон советуется с доверенными лицами, но, как говорят, считает, что это вопрос национальных интересов, передает ТАСС.

Как сообщает газета Evening Standard, за премьерское кресло также намерена спорить министр внешней торговли страны Кеми Бэйднок. Она уже выдвигала свою кандидатуру на премьерский пост летом этого года, но не смогла выйти в финальный тур голосования.

Ранее сообщалось, что премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку спустя 44 дня после того, как она заняла пост.

Ожидается, что имя нового премьер-министра и лидера правящей Консервативной партии объявят до 31 октября.