Депутат: Переезд жителей новых регионов не планируется, кроме Херсона

В Госдуме заявили, что переезд жителей новых регионов не планируется, за исключением Херсона

Переезд жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области не планируется, кроме Херсонской области, где процесс уже начат, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Он добавил, что людям помогут перебраться из зоны боевых столкновений в субъекты России, чтобы их обезопасить.

«Потому что нацисты, наемники, которые на той стороне воют против мирных граждан, не разбираются – это ребенок, старик или женщина, они убивают всех подряд», – передает ТАСС слова депутата.

Ранее Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской, Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.