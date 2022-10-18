Эксперт увидел доказательства работы диверсантов против «Северного потока»

Эксперт оценил обнародованные кадры разрушенного участка «Северного потока»

Опираясь на видео, а также на те факты, которые были известны ранее, можно сказать, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов», заявил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России», военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя кадры разрушенного участка «Северного потока».

В Сети появились первые фотографии и видеозапись разрушенного участка «Северного потока» со дна Балтийского моря, которые опубликовали шведские СМИ. Данные кадры сделал подводный автоматический аппарат, который опустился на глубину 80 метров.

По оценке капитана I ранга, военного эксперта Василия Дандыкина, на видео заметно, что газопровод заполнился балтийской водой. С точки зрения эксперта, это значит, что вода проникла в газопровод на сотни километров. Ремонт газопровода в нынешней ситуации, по мнению эксперта, возможен, но неуместен, поскольку это трудоемкое, финансово затратное дело, которое потребует огромного количества времени.

«В ситуации, когда Европа отказывается от нашего газа, смысла чинить ничего не вижу. Есть еще одна ветка, которую в случае необходимости можно будет допустить – этого пока достаточно. Проводить тотальный ремонт на разрушенных ветках – нецелесообразно», – убежден собеседник.

Он также напоминает, что взрыв произошел примерно в то же время, когда американские корабли проходили учения. Тогда также в воздух поднимались американские вертолеты. Опираясь на кадры из видео и на те факты, которые были известны ранее, специалист полагает, что «это дело подводных беспилотников либо высококлассных диверсантов».

«Хоть и говорили, что диверсанты не могли это сделать на такой глубине, но насколько я вижу, глубина-то не такая большая – от 50 метров они вполне могли работать. Да и подводные беспилотные аппараты, которые существуют на сегодняшний день, тоже вполне могут справляться с этим», – заключил Дандыкин.

Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» произошли теракты. Позже немецкие следователи изучили фотографии с места ЧП и пришли к выводу, что взрывы стали причинойповреждений на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Президент Владимир Путин сообщал, что одна ветка «Северного потока – 2» находится в рабочем состоянии, но вряд ли она будет запущена.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков поделился, что процесс расследования инцидента проходит без взаимодействия с российскими экспертами. Это, по его словам, дает возможность представителям европейских стран подгонять результаты расследований под удобную для Запада версию, основанную на вине России.

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