Вице-спикер Толстой указал на грань разумного в борьбе против ЛГБТ-пропаганды

Депутат Толстой заверил: Классику не будут цензурировать в целях борьбы с ЛГБТ-пропагандой

Законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды направлен на полное исключение любой демонстрации ЛГБТ-идей, но не на то, чтобы пересматривать классику, сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее представители Российского книжного союза выразили опасения – борьба с отрицанием семейных ценностей может дойти до абсурда и затронуть даже книги из школьной классики.

«В законопроекте мы говорим о более серьезных и долговременных мерах, которые будут первым шагом на пути построения общества, которое зиждется на традиционных семейных ценностях. Предложенный проект не регулирует сферу, заявленную Российским книжным союзом (РКС). Он никак не связан с литературой, школьной программой. Работая над законопроектом, мы не думаем о том, что, например, произведения Владимира Набокова могут представлять какую-то угрозу. В таких вещах важно не переходить грань разумного и не заниматься распространением популистских идей», – пояснил зампред Госдумы России, депутат «Единой России» Петр Толстой.

В понедельник в Госдуме прошли публичные слушания законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды. Документ, напомним, был внесен в июле группой депутатов во главе с председателем комитета по вопросам семьи Ниной Останиной и первым замглавы комитета по просвещению Яной Лантратовой («Справедливая Россия – За правду»).

Законопроект содержит поправки в закон «О СМИ». Они предполагают введение полного запрета на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил на слушаниях в понедельник: в ведомство поступило более 1 тысячи обращений от граждан, родительских союзов и депутатов Госдумы с жалобами на распространение книжной продукции, содержащей ЛГБТ-пропаганду.

В пятницу главе думского комитета по информполитике Александру Хинштейну было направлено письмо Российского книжного союза, который объединяет издательства, полиграфические фирмы, библиотеки и книжные магазины. Из публикации «Коммерсанта» следует: в РКС, по сути, озвучили опасения по поводу злоупотреблений будущим законом о запрете ЛГБТ-пропаганды, и в особенности – о запрете отрицания семейных ценностей. Так, при желании, в «Анне Карениной» Льва Толстого и пушкинском «Бахчисарайском фонтане» можно усмотреть оправдание адюльтера, а в «Тихом Доне» Шолохова и некоторых рассказах Бунина – пропаганду сексуального насилия. Более того, хрестоматийный диалог Катерины из пьесы Островского «Гроза» может быть истолкован как оправдание суицида или доведения до самоубийства, саркастически отметили авторы обращения РКС.

Депутат Хинштейн развеял опасения Книжного союза. «Хочу успокоить всех любителей книги и классической литературы. Подготовленный нами законопроект о борьбе с ЛГБТ-пропагандой не является попыткой цензуры», – подчеркнул парламентарий в своем Telegram-канале. В законопроекте предлагается запретить не упоминание ЛГБТ как явление, а именно пропаганду, указал Хинштейн, и привел цитату из документа. Из нее следует, что предлагается запретить распространение информации, которая имеет целью сформировать нетрадиционные сексуальные установки, представив их как «норму».

«Ни одно из перечисленных Российским книжным союзом произведений под это определение явно не подпадает, – пояснил Хинштейн. – Назвать набоковскую «Лолиту» пропагандой педофилии так же абсурдно, как признать батальные сцены в «Войне и мире» пропагандой жестокости».

Под ограничения могут попасть книги, подобные «Лету в пионерском галстуке», но к литературе это никакого отношения не имеет, подчеркнул депутат.

Отметим, что на слушаниях в Госдуме спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду призван не ограничить, а защитить права граждан. Он добавил, что в Госдуме должны гарантировать гражданину право на семью и возможность завести детей. Володин также сообщил, что для доработки законопроектов на эту тему будет создана межфракционная группа во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым.

Сам вице-спикер Толстой отметил среди целей будущего закона о запрете ЛГБТ-пропаганды Толстой назвал и борьбу против той гибридной войны, «которая ведется против России и наших детей». «Целевая аудитория этой технологии – 33 млн человек, именно такое число граждан до 18 лет сегодня в нашей стране. Это сражение мы не можем проиграть, потому что от него зависит будущее русской цивилизации», – написал в понедельник Толстой в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что сегодня возглавил межфракционную группу по доработке законопроекта. «В рамках работы группы мы хотим уточнить все формулировки, указанные в законопроекте, совместно с депутатами из всех фракций, чтобы этот законопроект был поддержан всем парламентом в целом. Ведь эта тема крайне важна для будущего страны. Она поддерживается и большинством регионов, и родителями. Надеюсь, что нам удастся прийти к согласию по формулировкам изменений в КоАП РФ и по тем изменениям в федеральные законы, которые предлагаются проектом. Положительный отзыв правительства у нас уже есть. Думаю, нам удастся выйти на общее решение в ближайшее время», – уточнил депутат.

Выступая на мероприятии, статс-секретарь – замминистра культуры Алла Манилова отметила, что Министерство культуры поддерживает законопроект об административной ответственности за пропаганду ЛГБТ-отношений и педофилии, а также сообщила, что ведомство привлечет своих экспертов для обсуждения этой инициативы в Госдуме.

Замминистра посетовала на то, что Минкультуры может только частично выступить против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а именно тогда, когда ведомство проводит конкурсный отбор проектов и продвигает их, в качестве примера она привела господдержку производства фильмов. Она объяснила, что фильм, в котором ведомство усмотрит пропаганду нетрадиционных отношений, не сможет получить поддержку. Также это касается согласия на показ фильмов в ходе международных кинофестивалей, проводимых при поддержке Минкультуры, а также отбора на грантовую поддержку правительством, музыкальных, театральных и других проектов.

Ранее правительство России дало положительный отзыв на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.