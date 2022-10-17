На акции «День IT-знаний» школьникам решили рассказать о видеотехнологиях

VK и Российское общество «Знание» познакомят школьников с видеотехнологиями на акции «День IT-знаний»

На акции «День IT-знаний» эксперты VK школьникам расскажут, как устроены видеотехнологии, в каких сервисах применяются, и какие специалисты их создают.

Акции «День IT-знаний» предполагает шестичасовую трансляцию с участием ведущих экспертов, в этом году будут говорить о видеотехнологиях. Цель профориентационной акции «День IT-знаний» – помочь школьникам найти свой путь в IT.

Директор по связям с университетами VK Сергей Марданов рассказал, что в этом году на акции из уст экспертов VK и индустрии ребята узнают, как устроен видеоконтент, что находится под капотом у популярных видеосервисов, и какие специалисты их создают.

«Дальше мы продолжим погружать школьников в мир видеотехнологий на «Уроке цифры» и других проектах», – приводятся его слова на сайте VK.

По словам гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля, июльского исследования ВЦИОМ показали, что молодежь в большей степени, чем другие социально-демографические группы, воспринимает IT-специалистов как статусную профессию.

Трансляция эфира будет проходить на сайте акции, а также на сайте Российского общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте 21 октября с 08.00 до 14.00 по московскому времени. Запланированы включения из Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории Сириус.

Профориентационная акция «День IT-знаний» проходит шестой год подряд по инициативе компании VK при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Российского общества «Знание», технологических компаний и вузов страны. В 2021 году акция охватила более 290 тыс.школьников и свыше 5,7 тыс. школ со всей России.