VK поможет школьникам найти свой путь в IT-индустрии

По инициативе VK в шестой раз состоится масштабная профориентационная акция для школьников «День IT-знаний». Школьники узнают, как устроены видеотехнологии, в каких сервисах они применяются, и какие специалисты создают их.

«Цель профориентационной акции «День IT-знаний» – помочь школьникам найти свой путь в IT. Узнавая о различных технологиях, подростки могут наметить образовательную траекторию, которая приведет их к работе в IT-индустрии. В этом году эксперты VK и других технологических компаний посетят школы и расскажут о видеотехнологиях: что у них под капотом, в каких сервисах, которыми мы пользуемся каждый день, они применяются, какие специалисты их создают и развивают, какие навыки необходимы для работы в этой сфере и в какие школьные предметы нужно начать погружаться уже сейчас», – говорится в сообщении VK.

Эксперты проведут уроки офлайн и по видеосвязи с помощью VK-звонков. Любая школа сможет присоединиться к акции с помощью онлайн-трансляции, которая будет проходить с 8.00 до 14.00 по московскому времени. Запланированы включения из Москвы, Санкт-Петербурга и федеральной территории Сириус.

В этом году для регистрации учителей и школ в акции VK запустила специальное мини-приложение на базе VK Mini Apps. В личном кабинете будут доступны методические материалы, с помощью которых учителя смогут проводить профориентационные уроки самостоятельно. Участникам Дня IT-знаний будет доступен специальный чат-бот в VK Мессенджере, который позволит каждому зрителю планировать свой маршрут по программе акции. Всех участников ждут интерактивные задания, призы и подарки.

«VK уделяет много внимания профориентации школьников. Мы хотим, чтобы как можно больше ребят могли узнать о мире IT, о том, какие карьерные возможности есть в этой сфере и чему нужно учиться, чтобы в нее попасть. Ежегодно мы рассказываем о самых актуальных технологиях. В прошлом году акция, посвященная разработке игр, охватила больше 290 000 школьников. В этом году мы выбрали тему видеотехнологий: школьники потребляют миллиарды единиц видеоконтента в том числе в наших сервисах, например, в VK Клипах и VK Видео. Мы хотим им рассказать, какие специалисты и технологические решения стоят за этим», – комментирует директор по связям с университетами VK Сергей Марданов.

Каждый год «День IT-знаний» посвящен разным технологическим направлениям. В 2021 году темой акции была разработка игр, в 2020-м – технологии соцсетей, в 2019-м –большие данные, в 2018-м – безопасность в интернете. После «Дня IT-знаний» VK продолжит реализацию проектов для школьников по теме видеотехнологий. Они также станут темой «Урока цифры», кейсового задания для школьников в рамках программы «Уроки настоящего» образовательного центра «Сириус» и Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» для 1-9 классов при поддержке Национального проекта «Цифровая экономика» совместно с Учи.ру.

Акцию поддерживают Российское общество «Знание», образовательный центр «Сириус», образовательные платформы Сферум и Учи.ру, ведущие технологические компании и вузы страны.