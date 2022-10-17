Вернувшиеся из плена военные ЛНР рассказали о пытках

Военные ЛНР рассказали об избиениях и пытках в лагерях для пленных на Украине

Вернувшиеся из украинского плена 11 военнослужащих народной милиции ЛНР рассказали о пытках, избиениях и психологическом давлении, которые пришлось пережить в лагерях на Украине, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Советник врио главы ЛНР Анна Сорока в видео, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции, сообщила, что удалось вернуть из плена 11 бойцов, которые выжили в украинском плену. По ее словам, военные рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжелые случаи есть, и психологическое давление.

Всех освобожденных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где медики произведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.

По словам главного врача ЛРКБ Олега Вольмана, первичный осмотр показал, что военные не нуждаются в экстренной неотложной медицинской помощи, общее состояние их можно расценить как средней тяжести, передает ТАСС.

«Начнем полное их обследование, будут проведены анализы, исследования органов и систем, после чего будут сделаны выводы, какие специалисты и какое лечение им необходимы. <…> В случае необходимости будет проводиться коррекция психологического состояния», – подчеркнул он.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении из плена 20 российских солдат, их удалось вернуть после переговорного процесса по обмену.