В Росгвардии рассказали, как ВСУ проводят разведку боем в районе ЗАЭС

Командир подразделения Росгвардии рассказал, как ВСУ проводят разведку боем в прибрежной линии ЗАЭС

Российские военные ведут круглосуточное наблюдение за береговой линией Запорожской АЭС, используя объективные средства наблюдения, включая беспилотники, в связи с участившимся попытками украинских боевиков провести разведку боем с использованием скоростных моторных лодок, сообщил командир одного из подразделений Росгвардии.

Офицер сообщил РИА «Новости», что неравнодушные жители городов постоянно передают российским военным информацию о происходящем в районе ЗАЭС, России известен порядок действий украинских националистов. Намерения ВСУ «вскрывают» с помощью беспилотников, сообщил командир одного из подразделений Росгвардии. По его словам, украинские боевики почти каждые два дня проводят разведку боем на моторных лодках, а российские военнослужащие следят за их действиями, подпускают ближе, чтобы понять замысел.

Росгвардеец рассказал, как несколько дней назад украинские боевики предприняли попытку прорваться на левый берег Днепра, используя десять скоростных моторных лодок. Все эти лодки были потоплены, сообщил он.

Российские военкоры, побывав на первой линии обороны ЗАЭС, смогли увидеть основательно подготовленные фортификационные сооружения. Выкопаны окопы, блиндажи оборудованы бетонными перекрытиями. Практически на каждой огневой точке находятся пулеметы, гранатометы и некоторые виды тяжелого вооружения.

По словам офицера Росгвардии, усилена оборона практически всего левого берега Днепра – от Энергодара и дальше вдоль Каховского водохранилища. Предприняты все меры, чтобы не допустить высадку десанта боевиков, в том числе и в отдаленных от АЭС населенных пунктах, расположенных на береговой линии.

15 октября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что военнослужащие России сорвали попытку высадить десант у Запорожской АЭС, уничтожено более 50 солдат и офицеров противника, пять катеров, две баржи, танки и БМП.