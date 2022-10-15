В Британии заявили о готовности бороться с «российской дезинформацией»

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15 октября, суббота | Последнее обновление — 18:26 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВС России отразили все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области
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Альянс пытается понять, как ему выходить из украинской ситуации. Выходить если уж не с победой (которая с каждым днем становится все менее вероятной), то хотя бы без потери лица.
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Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины.
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Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима.
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В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Британии заявили о готовности бороться с «российской дезинформацией»
СМИ Британии выразили готовность бороться с «российской дезинформацией»
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Власти Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с «дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами», сообщили в правительстве страны.
Сообщается, что полномочия по борьбе с дезинформацией, якобы распространяемой российскими поисковиками, будут включены в законопроект о безопасности в интернете.
Сейчас этот законопроект рассматривает парламент, закон будет применяться в отношении поисковых систем, включая пункт об «иностранном вмешательстве», чтобы бороться с онлайн-дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание inews.
Помимо сообщений о спецоперации России на Украине, под формулировку «иностранного вмешательства» для проверки попадут новости о COVID-19 и климатических изменениях.
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Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили об активной фазе наступления ВСУ в регионе
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Началась активная фаза наступления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, но армия России готова отразить атаки, сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, в субботу началась активная фаза наступления ВСУ, которую ожидали. Происходящее ничего не значит, подчеркнул Стремоусов, так как армия России готова отражать все атаки, стоять до конца, передает ТАСС его слова.
Он напомнил о 28 августе, когда тоже была активная фаза в районе Посад-Покровского, тогда ее качественно купировала российская армия.
«Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит», – заявил замгубернатора региона в эфире «Соловьев.Live» в субботу.
Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что ВСУ начали активную атаку в Херсонской области. А власти региона рекомендовали жителям правобережной части области выехать.
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ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС
В Минобороны сообщили об уничтожении десанта возле Запорожской АЭС
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Военнослужащие России сорвали попытку высадить десант у Запорожской АЭС, уничтожено более 50 солдат и офицеров противника, пять катеров, две баржи, танки и БМП, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным Минобороны, российские войска сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции. Ударами армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии в бухте Каховского водохранилища рядом с поселком Осокоровка Херсонской области, уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации второго батальона украинской 65-й механизированной бригады в районе города Запорожье, были уничтожены три казармы с более 160 военнослужащими ВСУ.
До этого в Минобороны сообщили об уничтожении более 300 военных ВСУ и наемников в Херсонской и Николаевской областях.
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Итальянцы выступили за мирные переговоры России и Украины
Опрос показал, что не менее 60% итальянцев выступили за мирные переговоры России и Украины
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После начала спецоперации России на Украине большинство граждан Италии поддержали Киев и правительство президента Владимира Зеленского, но через восемь месяцев не менее 60% высказались за проведение мирных переговоров, следует из результатов опроса телепередачи Di Martedì.
Опрос предложил провести Нандо Паньончелли, оказалось, что не менее 60% граждан хотели бы, чтобы Украина вступила в мирные переговоры с Россией. Лишь 27% выступили за то, чтобы продолжить поддерживать Киев.
В публикации издания Nicolaporro говорится, что это произошло на фоне грозящего столкновения Азии и Европы, возврата к холодной войне и энергетических проблемах, с которыми столкнулась Европа.
В статье приводятся и сложности, возникшие на политическом уровне в Италии, когда «Движение пяти звезд» выступило против отправки оружия Киеву.
Ранее ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескальци предупредил, что зима 2023/2024 годов окажется сложнее, чем грядущая.
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Российские войска отбили попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Войска России смогли отбить попытки наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении
Российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он сообщил, что противник пытался атаковать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области, но все атаки были отражены, передает ТАСС.
Конашенков добавил, что удалось уничтожить около 120 солдат, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Также российская артиллерия уничтожила пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец.
Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в регионе.
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Военкор сообщил об атаках ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент Коц сообщил об атаке ВСУ в Херсонской области
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в субботу опубликовал сообщение о том, что вооруженные силы Украины начали атаку в Херсонской области.
«Началось движение по фронту», – написал он в своем Telegram-канале, прикрепив видео.
По словам Коца, противник начал атаки на Херсонщине в направлении населенных пунктов Дудчаны, Мыловое и Суханово. Утром в это же время начался обстрел Северодонецка в ЛНР, работает артиллерия по линии Кременная-Сватово.
Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ могут нанести удары по Херсонской области из дальнобойных средств.
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Российский беспилотник уничтожил комплекс украинских ПВО на запорожском направлении
Комплекс украинских ПВО уничтожен российским беспилотником «Ланцет» на запорожском направлении
Российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил источник в силовых структурах России.
По его словам, после удара беспилотника сдетонировал боекомплект ПВО.
В Сети опубликована аэровидеосъемка поражения пусковых установок противовоздушного комплекса украинских вооруженных формирований, передает РИА «Новости».
В субботу ночью российская система ПВО сбила в Запорожской области два беспилотника вооруженных сил Украины с прикрепленными взрывными устройствами, которыми киевский режим в пятницу вечером пытался нанести удар по Мелитополю.
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ВСУ понесли потери на подходе к линии Сватово-Кременная в ЛНР
Украинские военные несут потери на севере Луганской народной республики
Российская артиллерия и разведка работают над выявлением и уничтожением противника на севере ЛНР, где украинские подразделения группируются для возможного удара на линии Сватово-Кременная.
По информации корреспондента РИА «Новости», противник перебрасывает технику и личный состав к позициям к западу от трассы, соединяющей эти города. Также агентство поделилось кадрами с беспилотника, на которой группа украинских военных выносит тела убитых и раненых после удара ВС РФ, отступая из лесопосадки в районе Кременной.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВКС России уничтожили украинский десант возле ЗАЭС.
Также российские войска отбили в субботу все попытки наступления Вооруженных сил Украины на николаево-криворожском направлении, удалось уничтожить более 120 украинских солдат.
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Появились сообщения об ударах по инфраструктуре в Запорожье
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Куртев заявил об ударах по инфраструктуре города
Секретарь горсовета подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Анатолий Куртев заявил об ударах дронов-камикадзе по объектам инфраструктуры региона, сообщило украинское издание «Страна.ua».
Как сообщает издание со ссылкой на украинского чиновника, по объектам инфраструктуры в Запорожье ударили дроны-камикадзе, после чего начался пожар, передает РИА «Новости».
В субботу утром появились сообщения об объявлении воздушной тревоги во всех областях Украины. Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. Днем ранее воздушную тревогу объявили власти Одесской и Николаевской областей.
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Букингемский дворец предложил убрать слово «консорт» из титула жены Карла III
Букингемский дворец завил о желании убрать слово «консорт» из титула жены Карла III
Букингемский дворец хочет «незаметно убрать» слово «консорт» из титула супруги нового короля Британии Карла III Камиллы, успеть сделать это планируют до их коронации в 2023 году.
В период коронации королевские помощники надеются незаметно убрать слово «консорт» из титула королевы Камиллы, сообщил источник газете Telegraph, передает РИА «Новости».
Отмечается, что супруги королей Британии носили «упрощенный» титул, в частности, королева Елизавета, королева Мария, королева Александра. Исключением стала Камилла, которая сама взяла титул королевы-консорта «в знак уважения к общественному мнению».
Напомним, после смерти королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз немедленно стал королем, а его супруга Камилла получила титул королева-консорт.
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Трасс предрекли уход с поста премьера через несколько недель
Бывший глава Минфина Британии обозначил срок, когда премьер-министр Лиз Трасс покинет свой пост
Премьер-министр Британии Лиз Трасс покинет свой пост через несколько недель, несмотря на изменение ее политики и решение о его увольнении, считает ушедший в отставку глава минфина страны и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг.
По его мнению, чудо-план даст ей лишь несколько недель, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Times.
Также издание отмечает, что даже высокопоставленные чиновники на Даунинг-стрит считают ее отстранение от должности лишь вопросом времени. Более того, министры и поддерживающие Трасс депутаты-консерваторы также выразили сомнения в том, что она сможет долго продержаться на своем посту.
Накануне Квартенга уволили с поста. Он пробыл на своем посту всего 38 дней.
Ранее сообщалось, что Трасс обещала одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи газа, если победит на выборах премьер-министра страны.
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Власти Херсонской области рекомендовали жителям правобережной части выехать
Жителям правобережной части Херсонской области рекомендовали выехать
Власти Херсонской области снова рекомендуют жителям правобережной части региона выехать, заявил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
Он добавил, что ВСУ пытаются начать наступление в направлении дороги Дудчаны-Берислав. Стремоусов предложил жителям правобережья воспользоваться моментом, позвонить на горячую линию, забрать детей и отправить их на отдых, передает РИА «Новости».
Замглавы попросил жителей дать военным возможность «разобраться с укронацистами», которые пытаются прорваться на Херсонщину.
Ранее Стремоусов сообщил об активной фазе наступления ВСУ в Херсонской области.
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Жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге
Советник главы МВД Украины Геращенко рассказал о появлении данных о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко выступил с утверждением, что жители Днепропетровской области в социальных сетях сообщают о взрывах в Кривом Роге.
Как сообщил Геращенко в своем Telegram-канале, местные паблики сообщают о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, по сообщению украинского телеканала 5.ua, взрывы раздались в городе Марганец в Днепропетровской области. Также телеканал сообщил, что в нескольких областях объявлена воздушная тревога. В частности, в Полтавкой, Николаевкой, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Накануне власти Николаевской и Одесской областей объявили в подконтрольных Киеву регионах воздушную тревогу. В понедельник и вторник ВС России нанесли массированный ракетный удар по объектам военного управления и системы энергетики Украины. Газета ВЗГЛЯД разбирала цели нанесения ударов по объектам энергосистемы Украины.
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Украинские СМИ выдали декорации к фильму за уничтоженную российскую технику
Украинское агентство УНИАН опубликовало фото декорации к фильму, выдав его за подбитый российский танк
Украинское информагентство УНИАН выдало декорации к украинскому пропагандистскому фильму за уничтоженную технику России с надписью, намеренно сделанной с орфографическими ошибками.
УНИАН опубликовало в Telegram-канале фото якобы подбитой гусеничной машины. На ее лобовой броне было написано «На Бирлин», передает РИА «Новости».
Подпись к фото было сделано специально с орфографичекими ошибками: «На Бирлин. Диды ваевале». Позже было опубликовано видео со съемок фильма и уточнило, что ранее выложенное в соцсети фото является декорацией для фильма, который снимают в Харьковской области.
Ранее Минобороны Украины уличили в очередном фейке – ведомство выдавало за «доказательства пыток» коронки из коллекции стоматолога из Харьковской области.
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