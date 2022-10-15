В Британии заявили о готовности бороться с «российской дезинформацией»

СМИ Британии выразили готовность бороться с «российской дезинформацией»

Власти Британии получат дополнительные полномочия по борьбе с «дезинформацией, распространяемой российскими поисковыми системами», сообщили в правительстве страны.

Сообщается, что полномочия по борьбе с дезинформацией, якобы распространяемой российскими поисковиками, будут включены в законопроект о безопасности в интернете.

Сейчас этот законопроект рассматривает парламент, закон будет применяться в отношении поисковых систем, включая пункт об «иностранном вмешательстве», чтобы бороться с онлайн-дезинформацией, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание inews.

Помимо сообщений о спецоперации России на Украине, под формулировку «иностранного вмешательства» для проверки попадут новости о COVID-19 и климатических изменениях.

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