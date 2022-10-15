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Во Франции сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку
Сотрудники TotalEnergies возобновили забастовку на пяти объектах предприятия
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Сотрудники французской нефтяной компании TotalEnergies возобновили в субботу забастовку на пяти объектах предприятия, сообщил представитель профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Эрик Селини.
По его словам, забастовки снова проходят на заводах в департаментах Приморская Сена и Атлантическая Луара, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. Он добавил, что профсоюзы будут проводить стачки на НПЗ минимум до вторника.
Ранее представители CGT отклонили предложение руководства TotalEnergies повысить заработную плату на 7% и выплатить премии в размере от 3 до 6 тыс. евро.
Напомним, акции протеста работники проводят уже несколько дней. Французы просят повысить заработную плату на 10% из-за высокой инфляции.
Ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области
В Бродах Львовской области ударом высокоточным оружием морского базирования поражен арсенал, где хранились существенные запасы поступившего от Запада вооружения, техники и боеприпасов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также сообщил, что в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием поражены объекты системы военного управления и энергетики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Накануне Минобороны сообщило, что при отражении атак ВСУ на трех направлениях было уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих.
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Путин оценил возможность новых массированных ударов по Украине
Президент России Путин заявил, что удары были нанесены не по всем намеченным объектам
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Минобороны России нанесло удары не сразу по всем целям на территории Украины: из 29 объектов семь не были поражены, сейчас добирают удары, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане.
По словам Путина, из 29 запланированных объектов семь не были поражены, но Минобороны добирает постепенно. Президент также добавил, что пока нет необходимости в новых массированных ударах, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ударом «Калибрами» уничтожен арсенал западных вооружений в Львовской области.
До этого генштаб Украины подтвердил повреждение объектов критической инфраструктуры после ракетных ударов России.
Во вторник ВС России нанесли новый массированный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по украинским объектам военного управления и системы энергетики. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщали в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российские удары лишают Украину возможности экспортировать электроэнергию в Европу – как одного из последних инструментов для самостоятельной внешнеэкономической политики киевского режима, в остальном зависимого от поддержки Запада.
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В Молочном союзе рассказали о последствиях ухода Danone из России
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Компания Danone, как и многие другие интернациональные компании, имеющие желание продолжать работать в России, примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции, сказала газете ВЗГЛЯД директор Молочного союза России Людмила Маницкая, комментируя намерение компании передать контроль над бизнесом в России.
Французская компания Danone приняла решение о запуске процесса передачи фактического контроля над бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России.
«Событие для нас давно ожидаемое и закономерное. Компания Danone на российском молочном рынке занимала долю, по разным оценкам, до 10%. Это была одна из крупнейших компаний, транснациональная, с участием иностранного капитала. Но надо отметить, что она не является членом нашего Молочного союза России», – говорит Маницкая.
Что касается ухода с рынка, то в Молочном союзе полагают, что это примет форму смены собственника и руководства, а мощности останутся и продолжат производство продукции. Этим путем пошли в свое время такие компании, как Valio и Tetra Pak, сохранившие производство и рабочие места уже под российской юрисдикцией.
«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России. Мы не испытываем по этому поводу никакой тревоги и не предвидим в этой связи дефицита или иных потрясений на молочном рынке», – заключила эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин призвал дать спокойно работать в России тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на «беспрецедентное санкционное давление».
Путин сказал, когда закончится мобилизация
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Никаких новых предложений от министерства обороны по мобилизации не поступало и не планируется, 222 тыс. граждан России из 300 тысяч уже мобилизовано, в течение двух недель все мероприятия будут завершены, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
Президент России отметил, что никаких предложений от Минобороны по мобилизации не поступало, и в обозримом будущем нет никакой необходимости, приводит РИА «Новости» ответ Путина на вопрос, актуальна ли еще цифра в 300 тыс. человек в рамках указа о частичной мобилизации.
Также Путин указал, что качество мобилизации должно быть повышено, мобилизация заканчивается.
«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», – отметил президент России.
По словам Путина, 222 тыс. граждан России из 300 тыс. человек уже мобилизовано, в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, 16 тыс. мобилизованных уже находятся в подразделениях, привлекаемых для выполнения боевых задач.
«Линия соприкосновения 1100 км – держать ее контрактниками практически невозможно, с этим связана мобилизация», – пояснил глава государства причину мобилизации.
Президент подчеркнул, что все призываемые в рамках частичной мобилизации должны пройти подготовку от 10 до 25 дней перед отправкой в боевые части.
Также он отметил, что случаи тех, кто уехал из России после 21 сентября, должны рассматриваться в правовых рамках.
«Кто-то уехал, потому что чего-то боится, кто-то – чтобы уклониться от мобилизации, кто-то еще по каким-то причинам. В каждом конкретном случае надо давать правовую оценку и действовать в отношении конкретного человека только на этом основании», – приводит ТАСС слова президента.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога
Администрация Киева и телеканал «Эспресо» сообщили о воздушной тревоге во всех областях Украины
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и во всех областях Украины, сообщила киевская администрация и телеканал «Эспресо».
На опубликованной телеканалом карте регионов, где объявлена воздушная тревога, отмечены все области Украины, передает ТАСС.
Украинские СМИ также сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Ранее жители Днепропетровской области рассказали о взрывах в Кривом Роге. В пятницу власти Николаевской и Одесской областей объявили в регионах воздушную тревогу.
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Минфин США пояснил свое заявление об установлении потолка цен на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен заявила, что США не просят страны вне коалиции соблюдать потолок цен на нефть РФ
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США не просят соблюдать политику потолка цен на российскую нефть страны, не входящие в коалицию, которая вводит эти ограничения, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Йеллен отметила, что компании и правительства могут покупать нефть из РФ, не подпадая под ограничения, касающиеся потолка цен, если они смогут найти суда, страховку, торговые и финансовые услуги и так далее, которые оказываются странами, не входящими в коалицию. «Это нормально», – цитирует ее ТАСС.
При этом, по ее словам, потолок предоставит развивающимся странам больше рычагов для ведения консультаций о более выгодных ценах. Она добавила, что эта политика имеет особую выгоду для развивающихся стран, потолок цен поможет стабилизировать глобальные цены на энергоресурсы и он также даст развивающимся странам больше рычагов воздействия для того, чтобы вести переговоры о более выгодной цене на российскую нефть.
Глава американского финансового ведомства заверила, что ее недавние рассуждения о возможности установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 с чем-то долларов за баррель были предположениями, их не следует рассматривать как отражение коллективных решений западных государств. Вашингтон исходит из того, что Запад и его союзники и партнеры «совместно будут решать, какая цена является надлежащей», уточнила Йеллен.
Она подчеркнула, что такая предельная цена может и корректироваться. «Кроме того, речь идет о цене, которая с течением времени может корректироваться после выработки решения относительно уровня. Но никакого решения не принято», – заявила министр.
Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель. По ее словам, именно по такой цене Россия торговала и раньше.
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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил о «золотом оружейном дожде» для Украины
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил в ходе интервью о больших поставках западного оружия на страну за последние дни.
По его словам, власти в Киеве «и близко не мечтали» об «оружейном золотом дожде», который просыпался в течение последних дней, передает РИА «Новости».
Он привел в пример интегрированную систему ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре.
Также Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил о предложении президента Франции Эммануэля Макрона поставить систему ПВО Украине.
Также советник главы офиса Зеленского обратил внимание на новость о том, что НАТО и Украина подписали соглашение о полной перестройке военной промышленности, что меняет перспективу конфликта. Ранее в Киеве заявили о де-факто присоединении к НАТО.
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Комплексы «Пенициллин» применили на Украине против артиллерии НАТО
Новейшие российские комплексы разведки «Пенициллин» доказали свою эффективность против артиллерии НАТО в боях на Украине
Новейшие российские комплексы артиллерийской разведки «Пенициллин» подтвердили свою эффективность в боях на Украине, в том числе в рамках борьбы с переданной украинским войскам, сообщил информированный источник.
По словам осведомленного источника, несколько новейших российских комплексов артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» прошли апробацию в боевых условиях на Украине, в ходе которой продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе против применяемых украинскими военными артиллерийских систем стран НАТО, передает РИА «Новости».
Напомним, в конце 2020 года вооруженные силы России получили новейшие комплексы «Пенициллин», которые предназначены для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет.
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В МВФ назвали ущерб ЕС от полного прекращения поставок газа из России
Директор департамента МВФ Каммер указал на падение до 3% ВВП в Европе после полного прекращения поставок газа из РФ
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Полное прекращение поставок российского природного газа и холодная зима могут привести к сокращению до 3% ВВП ряда стран Центральной и Восточной Европы и значительному росту инфляции в регионе, сообщил директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
Каммер на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка отметил, что полное прекращение оставшихся газовых потоков из России в Европу в сочетании с холодной зимой может привести к дефициту и нормированию потребления газа, что повлечет за собой потери ВВП до 3% в некоторых странах Центральной и Восточной Европы и очередной скачок инфляции на всем континенте, передает ТАСС.
По его словам, в нынешних условиях европейские власти сталкиваются с серьезными компромиссами и трудным выбором политического курса. Им необходимо снизить инфляцию и одновременно помочь уязвимым домохозяйствам и экономически устойчивым компаниям справиться с энергетическим кризисом, указал он.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.
Момент удара ВСУ по белгородской подстанции попал на видео
Глава Белгородской области Гладков сообщил о пожаре на белгородской подстанции после обстрела ВСУ
В результате обстрела со стороны Украины в Белгороде загорелась подстанция, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что после обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. «Выехал на место. <….> Максимально быстро постараемся устранить последствия. Ориентировочное время переключения на резервный источник – до 4 часов», – уточнил он.
На место также выехали начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, все оперативные службы. Гладков добавил, что водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания.
Ранее сообщалось, что после обстрела ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области, в результате которого был подорван склад с боеприпасами, зафиксированы погибшие.
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Пушков прокомментировал угрозы Борреля России русской пословицей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы главы дипломатии Евросоюза Борреля в адрес России русской пословицей
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков пословицей прокомментировал высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля с угрозами в адрес России.
Сенатор прокомментировал в своем Telegram-канале высказывание главы дипломатии Европейского союза. «Имел [Боррель] полномочия [угрожать России от имени всех стран Европейского союза] – [или] не имел, но [главное в этой ситуации то, что глава европейской дипломатии это] сказал», – подчеркнул Пушков. Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике напомнил пословицу: «Что у одних на уме, у других – на языке».
Напомним, Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что глава дипломатии Европейского союза «болеет». В ЕС открестились от угроз Борреля в адрес России.
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Маск заявил, что Россия пытается «убить» Starlink на Украине
Основатель Tesla заявил о попытках России «убить» систему спутникового Интернета Starlink на Украине
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Россия старается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы, заявил американский предприниматель Илон Маск.
Он написал в своем Twitter (запрещен в России), что Starlink является единственной системой связи, которая все еще работает «на фронте». Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... Даже в этом случае Starlink все еще может умереть, передает РИА «Новости».
Ранее Пентагон заявлял, что может найти партнеров, альтернативных Маску, для обеспечения военных Украины спутниковой связью.
Напомним, глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине и предложил это сделать Пентагону.
Миллиардер Маск пояснил, что лишь следует совету обматерившего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Маск устроил скандал вокруг интернета для ВСУ.
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Россия обвинила Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в ОБСЕ
Зампостпреда России в ОБСЕ Буякевич обвинил Польшу в подрыве многостороннего взаимодействия в организации
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Польша за время председательства в ОБСЕ продемонстрировала полную некомпетентность, преследовала собственные корыстные интересы и подрывала дух многостороннего взаимодействия в организации, заявил зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич в эфире телеканала «Россия-24».
Российский дипломат выразил сожаление по поводу того, что в этом году в ОБСЕ председательствует Польша, которая, по словам Буякевича, оказалась совершенно некомпетентна «с точки зрения честного брокера». Как подчеркнул зампостпреда РФ в ОБСЕ, власти Польши вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы международной организации и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку в полном соответствии и полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона, передает РИА «Новости».
Российский дипломат выразил уверенность, что история еще даст оценку председательству Польши в ОБСЕ, но, по словам Буякевича, уже сейчас ясно, что поляки провалили дух многостороннего взаимодействия.
В прошлый четверг в российском внешнеполитическом ведомстве отвергли фантазии Польши о выплате Варшаве репараций за понесенные потери во время Второй мировой войны, подчеркнув, что если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы.
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Вандалы облили супом картину ван Гога «Подсолнухи»
Вандалы признались в порче картины ван Гога «Подсолнухи» стоимостью более 80 млн долларов
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Участники британского экологического движения сообщили, что облили томатным супом известную картину нидерландского художника Винсента ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, картина стоит более 84 млн долларов.
Две девушки зашли в зал в Национальной галерее на Трафальгарской площади и вылили на картину содержимое двух банок консервированного томатного супа. Картина оценивается в 84,2 млн долларов.
«Они требуют, чтобы правительство Великобритании остановило новые проекты по добыче нефти и газа», – говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации Just Stop Oil, передает РИА «Новости».
Сразу после инцидента участники приклеили руки к стене галереи. Ранее участники движения две недели перекрывали улицы британской столицы, в том числе их проезжую часть. Полиция провела уже более 350 арестов.
Движение выступает против плана британского правительств разрешить добычу нефти и газа в 46 месторождениях в 2025 году.
В Госдуме сказали, что делать в случае облавы на уклонистов
Депутат Метелев: В Москве проводится работа по оспариванию ошибочных повесток
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«В Москве и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариванию ошибочных повесток», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя сообщения о том, что в столице устраивают «облавы» на уклонистов.
Член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал, что к нему обратились сотрудник МГТС и его руководитель по поводу задержания сотрудника компании якобы во время поиска уклонистов около станции метро Щелковская. При этом у мужчин требовали справку о наличии брони от мобилизации.
«Если человек просто идет по городу, к нему подходит полиция и намеренно вручает повестку, то это повод обратиться в соответствующие органы о правомерности этих действий. Особенно если человек не подпадает под озвученные критерии. У нас в Москве все-таки и мэром, и правительством проводится огромная работа по оспариваниию ошибочных повесток. Поэтому проблемы, которые сейчас распространяют ряд Telegram-каналов или СМИ, свое подтверждение не получают», – говорит Метелев.
Ранее в Санкт-Петербурге начали отслеживать резервистов прямо у их подъездов – «на первых этажах домов работают группы оповещения, в которые входят сотрудники военкомата, районной администрации и полиции», передает «Деловой Петербург». Подчеркивается, что данные мероприятия проводятся «с учетом необходимости уточнения данных».
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