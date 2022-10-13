СВМДА приняло решение о трансформации в международную организацию

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии начало процесс трансформации в международную организацию

Начат процесс по трансформации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноформатную международную организацию. В 2023 году будут сформулированы предложения по формированию дорожной карты мер по реализации этого плана, говорится в документе по итогам саммита.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что запущен всеобъемлющий и транспарентный переговорный процесс о постепенной, поэтапной, основанной на принципе консенсуса трансформации СВМДА в полноформатную региональную международную организацию.

Предполагается, что организация будет обеспечивать динамичный, всеобъемлющий экономический рост, а также вносить вклад в социальное и культурное развитие государств-участников.

«Мы будем наращивать коллективную работу в рамках организации в целях поиска совместных решений общих для всех нас проблем XXI века для обеспечения безопасности и процветания региона, мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом ООН», – сказано в документе.

Организация, как планируется, будет взаимодействовать и сотрудничать в областях, представляющих интерес для всех государств-участников, с другими государствами, организациями и форумами», разделяющими ее цели и принципы.

Помимо этого, СВМДА подтверждает общие подходы стран-участниц к безопасности в сфере информационных технологий. В документе подчеркивается, что развитие и использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках международного сотрудничества имеют первостепенное значение для создания открытой, безопасной, стабильной, доступной и мирной среды ИКТ.

СВМДА объединяет 27 государств, в частности в состав организации входят Россия, Азербайджан, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Киргизия, Палестина, Таджикистан, Турция и Узбекистан.

Напомним, 13 октября президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит СВМДА, который проходит в Астане.