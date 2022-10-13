Политолог: Россия задала «задачку для Эрдогана»

Политолог Баширов: Россия задала «задачку для Эрдогана»

Строительство новых газопроводов по дну Черного моря сделает из Турции «газовый хаб» для поставок в Европу. Для получения нового статуса Анкаре придется отказаться от поставок беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, все вместе это является «задачкой для Эрдогана», считает политолог Марат Баширов.

В своем Telegram-канале он отметил, что важными станут переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, так как для обеих стран идея постройки новых газопроводов по дну Черного моря является решением многих проблем.

Баширов указал на то, что Турции придется отказаться от снабжения Bayraktar Украины в обмен на статус «газового хаба» Европы вместо ФРГ.

«Задачка для Эрдогана? А у него в следующем году выборы. И в стране экономика не ахти. Приняв предложение России он обеспечит огромные инвестиции в Турцию. Это то, на чем было построено экономическое могущество Германии», – заключил политолог.

Ранее Путин предложил переместить утраченный объем транзита по «Северным потокам» в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу.

Также сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.