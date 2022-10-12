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Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию
Президент Путин: Транзит с «Северных потоков» можно переместить в Турцию, создав крупнейший хаб
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Утраченный объем транзита по «Северным потокам» Россия может переместить в регион Черного моря, создав таким образом в Турции «газовый хаб» для поставок в Европу, заявил российский лидер Владимир Путин.
По его словам, утраченный объем транзита в Балтийском море можно было бы переместить в регион Черного моря, сделав его основным маршрутом поставки российского топлива. Подобное решение будет целесообразным и безопасным, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
В Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, приняв решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября.
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Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Путин обвинил Киев в попытке подрыва «Турецкого потока»
Президент России Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока»
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Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», передает ТАСС.
Он отметил, что все покушения доказаны, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.
Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках», но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.
Также он отметил, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС, передает РИА «Новости».
«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», – приводит ТАСС слова Путина о терактах на Курской АЭС.
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Также президент России заявил, что утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики.
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Захарову удивил мощный прорыв информационной блокады России на Западе
Официальный представитель МИД Захарова заявила, что выступление Путина во Франции показывают в прямом эфире
Во Франции выступление российского президента Владимира Путина теперь дают в прямом эфире, с собственным переводом, «мы о таком мечтать не могли», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Про информационную блокаду России. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В начале февраля RT France называли спланированной акцией расследование французского регулятора против телеканала, которое началось после «жалоб неких ассоциаций», недовольных освещением определенных тем.
В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
Байден усомнился в намерении Путина применить ядерное оружие на Украине
Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.
Байден заявил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.
«Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.
Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания
Песков: Президент Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ в знак внимания
Российский лидер Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну из-за прохладной питерской погоды, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это было определенным жестом внимания, который показывает обоюдный дружеский настрой руководителей двух стран, передает РИА «Новости».
На кадрах опубликованного в Telegram-канале «Пул №3» ролика видно, что лидер ОАЭ выходит из здания в пальто Путина и затем обменивается с ним долгим дружеским рукопожатием.
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером, подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также отметил ожидание стремительного роста объема торгово-экономических отношений.
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Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Телеканал «Россия 24» показал прибытие в Петербург президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал канал «Россия 24».
Об этом сообщают РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге в формате один на один встретится с президентом ОАЭ.
Ранее Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили стратегическое партнерство. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.
Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
Президент Владимир Путин заявил, что ЧП на «Северных потоках» является актом международного терроризма
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Происшествие на «Северных потоках» является актом международного терроризма, в этом не осталось сомнений, заявил российский лидер Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
По его словам, целью теракта стал подрыв энергобезопасности всего континента циничным образом – заблокировать источники дешевой энергии, чтобы лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и вынудить приобретать все это по завышенным ценам, передает РИА «Новости».
Также Путин подчеркнул, что сама идея эксплуатации «Северных потоков» не несет никакой политической подоплеки. Поэтому, как отметил президент, судьбу этого коммерческого проекта должны решать совместно Россия и ее партнеры.
При этом глава государства заверил, что страна готова поставлять и поставляет в полном объеме газ в рамках контрактов.
Говоря о диверсии на «Северных потоках», российский лидер заявил, что за произошедшим стоит тот, кто стремится разорвать связи России и Европы.
Согласно оценкам экспертов, убытки Европы от спотового ценообразования на газ в этом году превысят 300 млрд евро. Как отметил Путин, это составляет около 2% ВВП еврозоны.
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По факту повреждения трубопроводов Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Позже президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
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Путин заявил о пользе выявления проблем в ходе частичной мобилизации
Президент Владимир Путин заявил о позволившей выявить проблемы в военной отрасли частичной мобилизации
В ходе частичной мобилизации вскрылись проблемы военной отрасли, которые при других обстоятельствах невозможно было бы проявить, мобилизация стала поводом для решения таких вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались. И, видим, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», – сказал Путин на встрече с главами регионов, передает ТАСС.
Он добавил, что губернаторам вместе с подразделениями Минобороны следует проанализировать работу призывных комиссий и подготовить предложения об организации такой работы.
«Все, что происходит, это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию вооруженных сил в целом», – подчеркнул Путин.
Также глава государства отметил, что в ходе мобилизации возникает хаос, главам регионов необходимо постоянно держать под контролем вопросы соблюдения законов при проведении мероприятий.
Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту
Президент России Путин заявил членам Совбеза о теракте на Крымском мосту
Это теракт на разрушение гражданской инфраструктуры, киевский режим уже давно использует террористические методы, заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
Владимир Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры, ЧП на Крымском мосту и рассказал о ходе расследования, передает РИА «Новости».
По его словам, киевский режим давно использует такие методы, и без ответа их оставить нельзя.
«Очевидно, что заказчики, организаторы, исполнители теракта [на Крымском мосту] – это украинские спецслужбы», – приводит ТАСС слова Путина.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2023 год
Президент России Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2023 год
Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.
В октябре прошлого года правительство продлило продовольственное эмбарго до конца 2022 года.
Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции, в том числе из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
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Путин указал цель действий России в сфере энергоресурсов
Президент России Путин назвал действия России в сфере энергоресурсов направленными на стабилизацию мировых рынков
Действия Москвы, касающиеся энергоресурсов, не направлены на создание проблем, они направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Петербурге.
Глава страны добавил, что Россия работает активно и в рамках ОПЕК+. Он подчеркнул, что Москва не создает своими решениями никому проблем, ее действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках.
Путин подчеркнул важность того, чтобы и потребители энергоресурсов, и компании, занимающиеся добычей, и поставщики на рынки чувствовали спокойствие, стабильность и уверенность, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее страны ОПЕК+ в ходе заседания, состоявшегося на минувшей неделе, приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
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Президент ОАЭ подтвердил Путину готовность посредничества на переговорах Москвы и Киева
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бел Заид Аль Нахайян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, сообщают эмиратские СМИ.
В ходе встречи Путин заявил, что Москва ценит усилия ОАЭ по готовности продолжать посреднические действия, передает ТАСС со ссылкой на агентство BAM.
Президент ОАЭ сообщил российскому коллеге «о позиции украинской стороны по ряду вопросов».
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером.
Путин призвал оградить экономику Калининградской области от недружественных действий
Президент Путин: Недружественные действия не должны влиять на экономику Калининградской области
Президент России Владимир Путин призвал сделать все для того, чтобы жизнь людей в Калининграде была стабильно налажена.
Никакие возможные недружественные действия не должны сказываться на развитии экономики Калининградской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник на встрече с избранными главами регионов.
По словам Путина, Калининград является одним из важнейших регионов России, и нужно сделать все для того, чтобы жизнь людей была стабильно налажена и, никакие недружественные действия не повлияли бы на жизнедеятельность экономики, передает ТАСС.
Путин отметил, что такие составляющие, как цены, инвестпривлекательность – чрезвычайно важны, но не менее важна и устойчивостьь работы всей инфраструктуры, ее независимость. Он заверил, что предпринимаемые властями действия для обеспечения развития Калининградской области будут наращиваться.
При этом президент России призвал не забывать и про экономическую привлекательность, которая в регионе очень большая, и, по мнению Путина, будет только возрастать.
Путин положительно оценил работу губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который руководит регионом с 2017 года и в нынешнем сентябре был выбран губернатором на второй срок.
Ранее в понедельник Путин потребовал от губернаторов следить за ситуацией в регионах не по бумажным отчетам, а по реальному мнению людей, так как «в этом залог стабильности в обществе».