Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма

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Путин назвал заказчиков и исполнителей теракта на Крымском мосту
Президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту
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Авторами подрыва Крымского моста являются спецслужбы Украины, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. По словам Путина, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России.
Как заявил Путин на встрече с Бастрыкиным, авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста – спецслужбы Украины. По словам президента, подрыв Крымского моста является терактом, направленным на разрушение критически важной инфраструктуры России, сообщается на сайте Кремля.
В свою очередь Бастрыкин заявил, что дело о взрыве завели по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, в котором произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар... Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», – сказал Бастрыкин.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
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Швеция отказалась передавать России результаты расследования ЧП на «Северном потоке»
Премьер-министр Швеции Андерссон: Страна не будет передавать России результаты расследования ЧП на «Северном потоке»
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Швеция отвергла просьбу России о прозрачности расследования по делу о диверсии на «Северных потоках» и участия Москвы в нем, об этом со ссылкой на тайну следствия заявила и. о. премьер-министра Швеции Магдалена Андерссон.
«Существует тайна следствия, и, конечно, это также относится и к этому делу», – цитирует ее ТАСС.
Отмечается, что Андерссон получила письмо от российских властей, в котором содержится просьба об участии России в расследовании диверсии на газопроводе «Северный поток».
«Мы работаем над тем, как именно сформулируем ответ», – ответила она о запросе России.
По словам главы переходного правительства, у шведских властей нет информации о том, что Россия проводила собственное расследование в этом районе.
Она высоко оценила действия шведской стороны по расследованию диверсии: в четверг полиция безопасности СЕПО заявила, что уже закончила осмотр места диверсии, установив, что на газопроводах произошли взрывы.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» выгоден Соединенным Штатам и поставщикам дорогого заокеанского сжиженного природного газа, заинтересованным в вытеснении конкурентов с европейского газового рынка.
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Путин обвинил Киев в попытке подрыва «Турецкого потока»
Президент России Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков «Турецкого потока»
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Президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ заявил, что совершен целый ряд терактов и попыток в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», передает ТАСС.
Он отметил, что все покушения доказаны, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.
Путин заявил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на «Северных потоках», но всем нам хорошо известен конечный бенефициар этого преступления.
Также он отметил, что СБУ совершила три теракта в отношении Курской АЭС, передает РИА «Новости».
«В результате третьего такого теракта было повреждено сразу три линии. Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован, каких бы то ни было серьезных последствий не допущено», – приводит ТАСС слова Путина о терактах на Курской АЭС.
Ранее Путин проинформировал Совбез о расследовании ЧП на Крымском мосту, назвав его терактом.
Также президент России заявил, что утром был нанесен массированный удар по объектам украинской инфраструктуры, военного управления, связи и энергетики.
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Газпром: Подводные взрыватели НАТО у «Северного потока» находили еще в 2015 году
В Газпроме заявили, что уже находили на «Северном потоке» взрывные устройства НАТО в 2015 году
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В 2015 году при осмотре «Северного потока» находили подводный уничтожитель мин НАТО, который якобы потерялся на учениях альянса, заявил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
Случай 2015 года хорошо известен, он произошел 6 ноября, заявил Куприянов в эфире «России 24», передает ТАСС.
Во время обследования газопровода «Северный поток – 1» был найден натовский подводный уничтожитель мин «Морская лиса». «Он лежал в пространстве между газопроводами, четко у одной из ниток», – указал Курпиянов.
«НАТО заявило о том, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО, когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», – заключил представитель компании.
Напомним, в 2015 году брошенный подводный аппарат Seafox с дистанционным управлением, использующийся для разминирования, был найден в международных водах к югу от шведского острова Готланд близ газопровода «Северный поток».
Минобороны Швеции заявляло, что робот якобы был потерян весной 2014 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», произошедший в 2022 году, удобен США и поставщикам дорогого заокеанского СПГ. Их интерес заключается в вытеснении конкурентов с рынка Европы.
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Захарову удивил мощный прорыв информационной блокады России на Западе
Официальный представитель МИД Захарова заявила, что выступление Путина во Франции показывают в прямом эфире
Во Франции выступление российского президента Владимира Путина теперь дают в прямом эфире, с собственным переводом, «мы о таком мечтать не могли», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Про информационную блокаду России. Все французские каналы. Сами же и переводят. Мы о таком даже мечтать не могли. Просто хотели, чтобы корреспондентов RT-France пускали в Елисейский дворец. И все. Но, как говорится, насильно мил не будешь», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
В начале февраля RT France называли спланированной акцией расследование французского регулятора против телеканала, которое началось после «жалоб неких ассоциаций», недовольных освещением определенных тем.
Полиция Германии начала расследование повреждений «Северных потоков»
Федеральная полиция Германии начала расследовать обстоятельства, которые привели ко взрыву на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщают бщественно-правовые медиакомпании WDR и NDR со ссылкой на оказавшееся в распоряжении редакций письмо Минобороны Германии.
Письмо направлено в адрес комитета по обороне в бундестаге. Отмечается, что из служащих федеральной полиции Германии и бундесвера была сформирована исследовательская группа, которая уже отправилась в Балтийское море, где произошло повреждение газопроводов, сообщает Deutsche Welle*.
В письме указывается, что на прошлой неделе главой федеральной полиции Германии Дитером Романом в Бундестаг был направлен запрос о «помощи в получении представления о повреждениях на пролегающих в Балтийском море газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
Отмечается, что запрос был удовлетворен.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» выгоден Соединенным Штатам и поставщикам дорогого заокеанского сжиженного природного газа, заинтересованным в вытеснении конкурентов с европейского газового рынка.
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В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
Байден усомнился в намерении Путина применить ядерное оружие на Украине
Российский президент Владимир Путин вряд ли намерен применять тактическое ядерное оружие, заявил американский президент Джозеф Байден в интервью.
Байден заявил в интервью CNN, что сомневается в намерениях российского коллеги задействовать тактическое ядерное оружие, передает ТАСС.
«Однако я считаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил глава Белого дома.
Президент США предупредил, что использование такого оружия на Украине привело бы к «ужасающим последствиям».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс не намерен сообщать Москве о том, какой будет ответная реакция на применение ядерного оружия.
Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза
Песков: Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза России
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Совбез запланирован на понедельник. По темам пресс-секретарь российского лидера пообещал проинформировать после выступления президента, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел взрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.
Президент ОАЭ прибыл в Россию на переговоры с Путиным
Телеканал «Россия 24» показал прибытие в Петербург президента ОАЭ Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна
Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Санкт-Петербург, кадры показал канал «Россия 24».
Об этом сообщают РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин во вторник в Санкт-Петербурге в формате один на один встретится с президентом ОАЭ.
Ранее Путин и президент ОАЭ по телефону обсудили стратегическое партнерство. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.
Песков: Путин отдал свое пальто президенту ОАЭ в знак внимания
Песков: Президент Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ в знак внимания
Российский лидер Владимир Путин накинул свое пальто на плечи коллеге из ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну из-за прохладной питерской погоды, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это было определенным жестом внимания, который показывает обоюдный дружеский настрой руководителей двух стран, передает РИА «Новости».
На кадрах опубликованного в Telegram-канале «Пул №3» ролика видно, что лидер ОАЭ выходит из здания в пальто Путина и затем обменивается с ним долгим дружеским рукопожатием.
Напомним, президент ОАЭ приехал в Россию на переговоры с российским лидером, подтвердил готовность стать посредником между Москвой и Киевом, а также отметил ожидание стремительного роста объема торгово-экономических отношений.
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Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»
Эксперт Митрахович: Повреждение «Дружбы» в Польше и подрыв «Северных потоков» могут быть связаны
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Полякам выгодно, чтобы часть нефтепровода «Дружба» вышла из строя еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти. Они торопят европейцев принять это решение. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович, комментируя утечки на участке нефтепровода «Дружба».
«Польская сторона говорит, что авария на «Дружбе» – случайность. Но я бы не стал верить этому без неопровержимых доказательств», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Это может быть попыткой остановить прокачку нефти по трубе, чтобы подтолкнуть Германию к скорейшему разрыву отношений с Россией в сфере энергетики. И тут напрашивается аналогия с «Северными потоками». Это могут быть звенья одной цепи», – рассуждает собеседник.
«Если же эта часть «Дружбы» будет выведена из строя, то останется другая ветка. Она идет через Украину и снабжает Чехию, Словакию и Венгрию. Но с учетом боевых действий на Украине, не исключаю, что и она может в какой-то момент дать сбой», – заметил Митрахович.
«Это в большей степени история о том, как поляки пытаются склонить немцев к заключению долгосрочных контрактов на закупку сырья через Гданьск. Возможно, они хотят получать топливо через терминал, затем по трубе докачивать его до «Дружбы» и дальше отправлять в Германию», – сказал в свою очередь Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Проблема в том, что немцев слишком сильно торопят. Большая часть германских НПЗ способна в полной мере запитаться исключительно через «Дружбу». Их так построили еще в советские годы. И как будет решаться эта проблема, пока не понятно», – продолжает собеседник.
Ранее компания PERN заявила о разгерметизации на трубопроводе польского участка нефтепровода «Дружба», через который нефть поступает в Германию. Отмечается, что поврежденная нитка практически сразу была отключена, вторая работает в пределах нормы, как и остальная инфраструктура компании.
«Транснефть» тем временем получила уведомление PERN об утечке на трубопроводе, при этом сроки ликвидации повреждения польская компания обозначать не стала, передает «Интерфакс».
Как заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, в данный момент прием нефти «с их стороны идет, соответственно, у них есть емкости, в которые они принимают».
В свою очередь глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным», пишет Reuters.
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Путин заявил о пользе выявления проблем в ходе частичной мобилизации
Президент Владимир Путин заявил о позволившей выявить проблемы в военной отрасли частичной мобилизации
В ходе частичной мобилизации вскрылись проблемы военной отрасли, которые при других обстоятельствах невозможно было бы проявить, мобилизация стала поводом для решения таких вопросов, заявил президент России Владимир Путин.
«Если бы не начали этим заниматься так, как сейчас это делаем, так никогда бы и не увидели тех проблем, которые там накапливались. И, видим, накапливались достаточно долго. Это для нас хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами», – сказал Путин на встрече с главами регионов, передает ТАСС.
Он добавил, что губернаторам вместе с подразделениями Минобороны следует проанализировать работу призывных комиссий и подготовить предложения об организации такой работы.
«Все, что происходит, это хороший повод и для того, чтобы принимать решения по дальнейшему развитию вооруженных сил в целом», – подчеркнул Путин.
Также глава государства отметил, что в ходе мобилизации возникает хаос, главам регионов необходимо постоянно держать под контролем вопросы соблюдения законов при проведении мероприятий.
Анонсирована встреча Путина и президента Киргизии
Анонсирована встреча президента России Путина и президента Киргизии Жапарова в Астане
Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в преддверии неформальной встречи глав СНГ в Петербурге 7 октября пообщались по телефону, лидеры условились встретиться на саммите в Астане.
О разговоре Путина и Жапарова рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину он рассказал, что до начала саммита президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону. В разговоре лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений, договорились о дальнейшей встрече в Астане, передает РИА «Новости».
В пятницу в Петербурге прошел неформальный саммит Содружества Независимых Государств. Тогда Песков напомнил о запланированным на следующей неделе саммите СНГ, который состоится в Астане. Не уточнялось о планах Путина прибыть в Казахстан.
Давление в неповрежденной нитке «Северного потока – 2» снижено
Оператор газопровода «Северный поток – 2» в целях предосторожности снизил давление в неповрежденной нитке
В качестве меры предосторожности снижено давление в неповрежденной нитке – В – газопровода «Северный поток – 2», об этом сообщила компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG.
Давление снижено до примерно 50 бар. «Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Ранее Москва назвала ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.