Путиy: Лидеры ЕС ведут курс на деиндустриализацию своих стран

Президент Владимир Путин ответил цитатой нобелевского лауреата Милтона Фридмана о причинах дефицита товаров на рынках

Российский лидер Владимир Путин привел цитату нобелевского лауреата Милтона Фридмана в контексте ответа на вопрос о причинах дефицита товаров на рынках, комментируя идею Запада ввести потолок цен на российские энергоносители.

По его словам, согласно цитате американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, если необходимо создать дефицит, например, помидоров, то нужно принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Таким образом получится дефицит помидоров – то же самое с нефтью или газом», передает ТАСС.

Путин заметил, что такие прописные истины остались за пределами понимания руководителей некоторых стран. По непонятным причинам лидеры таких стран как будто специально ведут курс на деиндустриализацию своих стран, и как следствие, на снижение качества жизни граждан, отметил глава государства.

Президент добавил, что необходимо четкое понимание последствий установления искусственных ценовых потолков, так как ограничения неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, а после спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости.

Президент добавил, что в первую очередь это ударит по беднейшим государствам.

Ранее Путин заметил, что власти Европы пытаются свалить на Россию свои ошибки, однако она не виновата в том, что европейцы вынуждены запасаться на зиму дровами, как в Средневековье.

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