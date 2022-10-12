Сербия заявила о диверсии на нефтепроводе «Дружба»

Вице-премьер Сербии Михайлович назвала диверсию причиной аварии на нефтепроводе «Дружба»

Причиной аварии на нефтепроводе «Дружба» стала диверсия, заявила вице-премьер Сербии, министр горной промышленности и энергетики республики Зорана Михайлович. По ее словам, в мире идет мировая энергетическая война.

Михайлович заявила, что мировая война в общепринятом представлении, то есть с применением атомного оружия, еще не началась, но в настоящее время ведется энергетическая мировая война. Заявление вице-премьера приводится на сайте министерства энергетики Сербии.

То, что происходит с нефтепроводом «Дружба», который является самым длинным нефтепроводом в мире, длиной около 4 тыс. км и через который идет только российская нефть, выглядит как продолжение того, что случилось на газопроводе «Северный поток», указала вице-премьер Сербии.

По ее словам, сербские власти сначала полагали, что «вопрос в обслуживании», говорилось, что произошла поломка, «а потом выяснилось, что это было не так, а что это была диверсия». Это энергетическая мировая война, потому что речь идет о критической инфраструктуре, если нет транспортной и энергетической инфраструктуры, нет экономики, промышленности, и всегда следующий шаг мировая война, передает ее слова РИА «Новости».

Отметим, что польские власти считают утечку на нефтепроводе «Дружба» «случайностью».

Между тем министр экономики Бранденбурга Йорг Штайнбах сообщил о падении давления в нефтепроводе «Дружба», в частности, во второй магистрали. В связи с тем, что нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте снабжается российской нефтью, поступающей по трубопроводу «Дружба», стороны сейчас выясняют, какое влияние инцидент оказывает для поставок в Шведт, приводит его слова информагентство dpa.

«Дружба» является основным трубопроводом, по которому сырая нефть поступает в Германию.

Эксперты в сфере энергетики Игорь Юшков и Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД отметили, что выход из строя нефтепровода «Дружба» еще до официального отказа ЕС и Германии от закупки российской нефти выгоден полякам.