|
|
Песков: Энергетика становится объектом преступных действий террористов
Пресс-секретарь президента Песков: Энергетика становится объектом для террористов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Энергетика в современном мире порой становится объектом преступных действий террористов, как это было с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера», Песков сказал, что энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика – это то, что приводит к состоянию отчаяния целых народов в случае ее отсутствия, энергетика – это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с «потоками», и энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны, передает РИА «Новости».
Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток».
Между тем президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.
Американские СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста
Grayzone: Британская разведка подготовила план по уничтожению Крымского моста ракетами еще весной
|
|
Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.
В публикации Grayzone сообщается, что портал получил презентацию от апреля 2022 года, предназначенную для высших чинов британской разведки, где излагается план подрыва Керченского моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, передает РИА «Новости».
Отмечается, что план был составлен по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автор документа военный Хью Уорд, в плане описываются стратегии создания угрозы военно-морским силам России.
Уорд предлагал уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.
В публикации говорится, что Донелли переслал план бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям.
Как отмечает портал, он ранее являлся совладельцем компании Bulcommerce KS – посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, вскрылась связь экс-министра с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.
Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его, сославшись на необходимость переговоров с Донелли.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
По словам президента России Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.
В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин в докладе президенту заявил, что дело о взрыве возбудили по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.
Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».
«Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту
ФСБ: Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов
|
|
Теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.
В ФСБ уточнили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе) от 2 августа 2022 года. Отмечается, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению, были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.
По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва).
На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
7 октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злобы Владимира Васильевича (1987 г. р.) и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира (1971 г. р.), который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв, сообщает ФСБ.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.
Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.
Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.
Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Spiegel: Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM
СМИ сообщают о передаче Германией Украине первой системы ПВО IRIS-T SLM
|
|
Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил журнал Der Spiegel.
По данным издания, передача состоялась недалеко от польско-украинской границы. Канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание поставить Киеву такие системы ПВО еще в начале июня во время выступления в Бундестаге.
Передачу планировали начать в ноябре. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки не назывались, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы.
IRIS-T – ракета класса «земля-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.
Ракета включает в себя пять модулей: электронного оборудования и охлаждения, системы наведения, боевой части и двигателя с органами управления, взрывателя.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев: Столтенберг подтвердил участие НАТО в войне против России
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Столтенберга о том, что победа России на Украине будет поражением НАТО
|
|
Поставки Киеву нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», – написал он в своем Telegram-канале.
«Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», – добавил он.
Медведев также отметил, что тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. «Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», – указал он.
Напомним, американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.
Во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.
По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
|
|
Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.
«Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.
Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.
Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.
Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.
«ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ показала видео подготовки украинской разведкой теракта на Крымском мосту
ФСБ показала фото- и видеоматериалы о подготовке украинской разведкой теракта на Крымском мосту
Федеральная служба безопасности опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как разведка Украины готовила взрыв на Крымском мосту.
Видео размещено в Telegram-канале. На кадрах видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона.
Кроме того, ФСБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза, передает РИА «Новости».
ФСБ установила, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы возможные сроки поставок американских систем ПВО Украине
Военный эксперт Бижев: США могут передать ВСУ новые системы ПВО в течение нескольких недель
|
|
Когда мы оцениваем возможность поставок Украине новых систем ПВО из США, нам стоит вновь рассмотреть вопрос об уничтожении транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.
«Не секрет, что американцы регулярно поставляют оружие Украине и, вполне очевидно, поставят и в этот раз. Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы», – сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.
«Поставка американских систем ПВО на Украину может занять от нескольких дней до нескольких недель. Скорее всего, перебрасываться будут те системы, которые сейчас находятся на американских военных базах в Европе, поэтому основную роль в возможных сроках доставки будет играть желание США осуществить свои обещания», – отметил собеседник.
«Гораздо более важным аспектом в данном вопросе является обучение личного состава для пользования этими комплексами. Такой процесс займет минимум месяц-полтора, если они обучение не провели заранее и скрытно. В любом случае дополнительное время будет потрачено на слаживание расчетов, это непростой процесс», – полагает эксперт.
Как отметил Бижев, при сегодняшнем характере военных действий ВСУ не требуется полноценной синхронизации новых систем ПВО с уже имеющимися. «Учитывая, что система ПВО у них используется не централизованно, а локальными группировками по типу «что увидел, то и сбил» – необходимости в полной синхронизации у них нет», – рассказал он.
«Но помимо всего вышесказанного, стоит учитывать заявления нашего Верховного главнокомандующего и помнить, что мы можем поставить под вопрос всю логистику и доставку новых систем ПВО на Украину. России стоит вновь рассмотреть этот вопрос», – заключил собеседник.
Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, теперь России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины.
Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.
Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
|
|
Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».
По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».
В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.
Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».
Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Львова: На восстановление электроснабжения города нужны месяцы
Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции
В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.
В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.
Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО
Генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса и сделает мир более опасным
Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, необходимо, чтобы победила Украина. Поскольку при победе России мир станет более опасным и уязвимым перед российской агрессией, передает ТАСС.
Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно быть готово к долгой войне на Украине. «Мы должны быть готовы к долгой войне и оказанию поддержки Украине», – добавил он.
Напомним, Столтенберг назвал российские удары по Украине «ужасающими и неизбирательными атаками» на гражданскую инфраструктуру.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Польши: Повреждение нефтепровода «Дружба» было случайным
Власти Польши назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» случайностью
|
|
Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным».
В данном случае можно «говорить о случайных повреждениях», приводит слова польского чиновника «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
В свою очередь представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил телерадиокомпании TVP Info, что сейчас необходимо откачать жидкость, найти утечку и остановить ее. Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до нее, пояснил он. Причины утечки устанавливать преждевременно, добавил он.
Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Он также сказал, что польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе. Андронов уточнил, что утечка произошла ближе к границе с Германией, передает ТАСС.
Со своей стороны заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявил, что причины утечки нефти из нефтепровода «Дружба» пока неизвестны. Возможность диверсии он комментировать не стал. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности, причины анализируют, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.