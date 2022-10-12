Песков: Энергетика становится объектом преступных действий террористов

Взгляд
12 октября, среда  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
Разделы

Европа в борьбе за дешевый газ нашла себе новых врагов

Европу перестали устраивать любые поставщики газа Marcin Bielecki/EPA/ТАСС
Еще недавно только Россия и Газпром были виноваты во всех проблемах европейцев. Теперь в Евросоюзе зазвучали обвинения в адрес норвежского газа и даже «спасительного» американского СПГ. Европейцы явно готовят почву для того, чтобы дать себе право уничтожить существующую систему ценообразования, коммерческие контракты и в целом существующий энергорынок, чтобы самим стать монополистами и установить свои цены и правила.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему арабы помогают России

Встреча двух лидеров прошла в теплой атмосфере Павел Бедняков/POOL/ТАСС
Не совсем обычный саммит состоялся 11 октября в Санкт Петербурге. Владимир Путин встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном, а беседа затрагивала не только ситуацию на глобальных энергетических рынках. Речь шла в том числе и об Украине, но при чем здесь Арабские эмираты?  Подробности...
Перейти в раздел…

«Людям легче». Как удары по Украине влияют на водителей на Крымском мосту

Движение по мосту после теракта удалось восстановить в кратчайшие сроки Константин Михальчевский/РИА Новости
Как живет Крымский мост через несколько суток после теракта? Насколько справляются с ситуацией спецслужбы, чиновники и волонтеры? Каким образом изменились процедуры досмотра, а главное – благодаря чему удалось так быстро восстановить движение по мосту? Все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия лишает украинскую энергетику главного преимущества

Над украинской энергетикой сгущаются тучи Keystone Press Agency/Global Look Press
Специалисты подсчитывают ущерб, нанесенный украинской энергосистеме массовыми ракетными ударами российских войск. Оказалось, что эти удары вовсе не направлены на то, чтобы вогнать Украину в XVIII век и полностью лишить ее электричества. Их количество и цели выверены ювелирно совсем для другой задачи. Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Энергия заставляет дружить всех со всеми

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Общий электрический провод и общая труба сами по себе выстраивают пределы возможных конфликтов, сколь бы противоречивыми ни были интересы стран, объединенных энергетической инфраструктурой. Подробности...

Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Нет худа без добра – на фоне санкций по большому счету нам ставка ФРС и американский долг по барабану. Зарабатывать, тратить и инвестировать россиянам надо в рублях. Подробности...

Украинская культура как доказательство нашей правоты

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Нынешние украинские националисты и русофобы смешны и отвратительны в своей злобе и ненависти. Их русофобский миф будет опрокинут, пропагандистский пафос неминуемо окажется смыт временем, а музыка продолжит звучать, преодолевая любые запреты и границы. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Как наказать нацистов Прибалтики

Киргизы разрушают «русское НАТО»

Лукашенко включился в спецоперацию

Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма
    ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии Кремль заявил о бандитизме Запада Эксперты объяснили избирательность Байдена в переговорах с Россией
    Предотвращен теракт СБУ на транспортном терминале в Брянске Российские военные заявили о готовности наступать в Запорожской области В США объяснили цель публикации данных о роли Украины в убийстве Дугиной Япония уничтожила собственную ракету со спутниками после запуска
    ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе, изъяты два ПЗРК «Игла» Киев оценил ущерб энергетической инфраструктуре от ударов России В Эстонии призвали Европу не бояться заявления России о «красных линиях» на Украине В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

    Главная тема


    Почему арабы помогают России

    поставки российской нефти


    Эксперты сравнили повреждение нефтепровода «Дружба» в Польше с подрывом «Северных потоков»

    личное мнение


    Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован

    слуга хозяина


    Байден посоветовал Зеленскому, как просить деньги

    Видео

    массированный удар


    Как российские войска обманывают ПВО Украины

    бывший ссср


    Российская разведка начинает работу на Украине с чистого листа

    Союзный договор


    Зачем Москва и Минск создали военную группировку в Белоруссии

    Российский рынок


    Почему рухнули акции Газпрома

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    наше дело правое


    Сергей Миркин: Время быть жесткими

    новая карта


    Игорь Караулов: Куда дальше двигать границу России

    «плохая» война


    Общественное мнение: Украина откатывается назад в каменный век

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Песков: Энергетика становится объектом преступных действий террористов

    Пресс-секретарь президента Песков: Энергетика становится объектом для террористов

    12 октября 2022, 13:35

    Текст: Антон Никитин

    Энергетика в современном мире порой становится объектом преступных действий террористов, как это было с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Выступая на церемонии награждения победителей конкурса «Энергия пера», Песков сказал, что энергетика – это то, что нас развивает, энергетика – это то, что становится объектом надежд целых народов, энергетика – это то, что приводит к состоянию отчаяния целых народов в случае ее отсутствия, энергетика – это то, что становится объектом для преступных действий террористов, как мы видели с «потоками», и энергетика – это то, с чем связано будущее всего человечества, в том числе и нашей страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов «Северный поток».

    Между тем президент России Владимир Путин обвинил Украину в попытке подрыва одного из участков газопровода «Турецкий поток», а также совершении трех терактов в отношении Курской АЭС.


    Американские СМИ раскрыли планы Британии по уничтожению Крымского моста
    Grayzone: Британская разведка подготовила план по уничтожению Крымского моста ракетами еще весной
    		    11 октября 2022, 19:02
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Сотрудники британской разведки весной 2022 года составили план по уничтожению Крымского моста украинскими военными при помощи ракет или подрыва мин, сообщил портал Grayzone со ссылкой на документы, предоставленные анонимным источником.

    В публикации Grayzone сообщается, что портал получил презентацию от апреля 2022 года, предназначенную для высших чинов британской разведки, где излагается план подрыва Керченского моста... при участии специально подготовленных украинских солдат, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что план был составлен по запросу сотрудника разведки Британии и советника генсека НАТО Криса Донелли. Автор документа военный Хью Уорд, в плане описываются стратегии создания угрозы военно-морским силам России.

    Уорд предлагал уничтожить мост с помощью ударов крылатыми ракетами по опорам центральной арки моста или подрыва мин, установленных на опоры водолазами или беспилотными подводными аппаратами.

    В публикации говорится, что Донелли переслал план бывшему министру обороны Литвы Аудрюсу Буткявичюсу, который мог передать его украинским властям.

    Как отмечает портал, он ранее являлся совладельцем компании Bulcommerce KS – посредника в поставках оружия и боеприпасов из Болгарии на Украину. Кроме того, вскрылась связь экс-министра с сотрудником британской внешней разведки MI6 Гайем Спиндлером.

    Уорд, с которым связался портал, не отрицает участие в подготовке плана по уничтожению моста, но и не подтверждает его, сославшись на необходимость переговоров с Донелли.

    Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.

    По словам президента России Владимира Путина, за подрывом стоят спецслужбы Украины.

    В свою очередь глава СКР Александр Бастрыкин в докладе президенту заявил, что дело о взрыве возбудили по статье «Терроризм». Он добавил, что уже удалось установить подозреваемых, которые готовили теракт. Он уточнил, что авторами взрыва являются спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (30)
    Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
    		    11 октября 2022, 14:59
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.

    Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (82)
    Кадыров показал захваченные у ВСУ американские беспилотники
    		    11 октября 2022, 19:25
    Фото: кадр из видео
    Текст: Вера Басилая

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал кадры, где его бойцы демонстрируют захваченные в ходе спецоперации на Украине американские БПЛА.

    Кадыров отметил, что чеченский ОМОН затрофеил несколько вражеских американских БПЛА. В подписи к видео в своем Telegram-канале глава Чечни указал, что одна из этих «железных туш весом под 100 килограммов пыталась сбросить на позиции российских войск минометный снаряд».

    «Наши охотники сработали на опережение – обнаружили квадрокоптер и сбили его», – написал Кадыров.

    Ранее Минобороны опубликовало кадры с бронетехникой, захваченной российскими десантниками в ходе СВО.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (8)
    ФСБ раскрыла организатора и исполнителей теракта на Крымском мосту
    ФСБ: Теракт на Крымском мосту организовал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов
    		    12 октября 2022, 08:55
    Фото: ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.

    Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура, передает РИА «Новости» сообщение ЦОС ФСБ.

    В ФСБ уточнили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.

    В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе) от 2 августа 2022 года. Отмечается, что к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению, были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени Леван и гражданин Армении Терчанян Артур.

    По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, г. Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (г. Москва).

    На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.

    7 октября при содействии Р. Соломко, гражданина Украины Злобы Владимира Васильевича (1987 г. р.) и еще пяти установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (г. Ульяновск), а получателем – несуществующая фирма в Республике Крым. В этот же день паллеты были загружены в грузовой автомобиль гражданина России Юсубова Махира (1971 г. р.), который выехал в Симферополь, а 8 октября 2022 года в 06.03 при следовании по Крымскому мосту осуществлен подрыв, сообщает ФСБ.

    По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины, жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.

    Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (36)
    Судья Арбитражного суда Москвы погиб при взрыве на Крымском мосту
    ТАСС: При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москва Сергей Маслов
    		    11 октября 2022, 15:59
    Фото: Владимир Мордунов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек, среди них судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, сообщил представитель экстренных служб.

    Как сообщил источник ТАСС, количество погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех. Среди погибших оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов. По словам источника, продолжается опознание тел погибших.

    Ранее в пресс-службе СК сообщали, что три человека погибли в результате взрыва на Крымском мосту, из воды подняли тела женщины и мужчины.

    Напомним, в субботу на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, в результате чего загорелись цистерны железнодорожного состава, следовавшего в Крым. Два автомобильных пролета частично обрушились.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Spiegel: Германия передала Украине систему ПВО IRIS-T SLM
    СМИ сообщают о передаче Германией Украине первой системы ПВО IRIS-T SLM
    		    11 октября 2022, 18:52
    Фото: imago/eventfoto54/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Германия передала Украине первую из четырех обещанных Берлином систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM, сообщил журнал Der Spiegel.

    По данным издания, передача состоялась недалеко от польско-украинской границы. Канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание поставить Киеву такие системы ПВО еще в начале июня во время выступления в Бундестаге.

    Передачу планировали начать в ноябре. Остальные три комплекса, как ожидается, будут направлены Киеву только в следующем году, конкретные сроки не назывались, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле заявили, что поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы.

    IRIS-T – ракета класса «земля-воздух» малой дальности, оснащенная охлаждаемой инфракрасной головкой самонаведения для борьбы с воздушными целями. Разработка велась под руководством Германии кооперацией из 6 стран-участниц.

    Ракета включает в себя пять модулей: электронного оборудования и охлаждения, системы наведения, боевой части и двигателя с органами управления, взрывателя.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (80)
    Медведев: Столтенберг подтвердил участие НАТО в войне против России
    Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Столтенберга о том, что победа России на Украине будет поражением НАТО
    		    11 октября 2022, 18:20
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Поставки Киеву нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

    «Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Престарелые руководители вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги», – добавил он.

    Медведев также отметил, что тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса – прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны. «Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», – указал он.

    Напомним, американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны.

    Во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Командир отряда ДНР: Запад поставляет оружие на Украину в пассажирских поездах
    Командир ДНР Авидзба рассказал подробности доставки оружия Украине
    		    11 октября 2022, 16:44
    Фото: Markus Mainka/picture alliance/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Вооружение на территорию Украины попадает в пассажирских поездах, которые следуют из Польши, рассказал Герой ДНР полевой командир Ахра Авидзба.

    По его словам, ударить по Польше нельзя, хотя везут оружие с территории республики. Вагоны цепляют к гражданскому составу. Примерно по два-три вагона, передает РИА «Новости» его слова, сказанные в эфире Первого канала.

    Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он стал создателем интернационального отряда «Пятнашка» и его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, в районе Дебальцева и в донецком аэропорту.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (25)
    Военный эксперт назвал слабые места переданных Украине комплексов ПВО NASAMS
    Военный эксперт Кашин: Американские комплексы ПВО NASAMS бессильны против «Искандеров»
    		    11 октября 2022, 22:30
    Фото: Soldatnytt/flickr.com
    Текст: Андрей Резчиков

    Американские зенитно-ракетные комплексы NASAMS способны помочь Киеву решать локальные задачи, но надежно прикрыть ими всю территорию Украины не получится, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Во вторник в США назвали сроки поставок Киеву первых двух комплексов ПВО NASAMS.

    «Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS могли бы существенно ослабить удар по одному из городов, сбив некоторую часть российских крылатых ракет и ударных дронов. В то же время этот комплекс совершенно неэффективен против баллистических целей», – считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

    «Можно предположить, что если бы Россия имела информацию о том, что тот или иной объект прикрыт комплексами NASAMS, она пыталась бы использовать для его поражения ракеты типа «Искандер», против которых NASAMS не может действовать эффективно», – добавил эксперт.

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил во вторник, что в самом ближайшем будущем Вашингтон предоставит Украине первые два комплекса NASAMS. Какой будет комплектация этой поставки, чиновник не уточнил.

    Полная батарея NASAMS состоит из четырех огневых единиц, каждая из которых включает в себя три ракетные пусковые установки из шести ракет AIM-120 AMRAAM, одну радиолокационную станцию AN / MPQ-64F1 Improved Sentinel, одну машину центра распределения огня и одну машину с электронно-оптической камерой (MSP500). NASAMS относится к системам ПВО средней дальности, предназначенным для обнаружения и уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Обычно они используются для защиты ключевых стратегических объектов или гражданского населения.

    Ракеты AIM-120 AMRAAM оборудованы активной радиолокационной головкой самонаведения и в зависимости от модификации могут сбивать цели в радиусе от 20 до 40 километров. Если их использовать для стрельбы с самолета, для чего они были предназначены изначально, то дальность поражения возрастает до 180 километров. «Пусковые установки NASAMS автономны, их можно распределить и прикрыть значительную по площади зону – населенный пункт, военно-воздушную базу, ТЭЦ. Но поскольку удары России охватывают всю территорию Украины, то эффект от двух комплексов, будь они на вооружении Украины уже сейчас, скорее всего, был бы локальным», – предположил Кашин.

    Стоимость одного взвода NASAMS – 23 млн долларов, а каждой ракеты AIM-120 AMRAAM – более 1,2 млн долларов. Таким образом, использовать это средство ПВО против ударных дронов «Герань-2», с помощью которых Россия все чаще наносит удары вглубь украинской территории, будет разорительно, добавляет военный эксперт. По словам собеседника, Вооруженные силы Украины маневрируют имеющимися системами противовоздушной обороной между линией фронта и городами в тылу. «Но в качестве одной из причин массового поражения украинских целей зачастую называлось то, что украинцы сконцентрировали значительную часть зенитных ракетных комплексов в районе городов Кременная и Сватово», – отметил Кашин.

    «ВСУ могут разместить комплексы NASAMS в тылу, где готовится личный состав, прикрыть крупные логистические узлы на западе страны. То есть такие точки, куда «Искандер» не долетит. Это принесет реальный эффект. Если присутствие ПВО NASAMS обнаружится где-то ближе к линии фронта, то российское командование сделает ставку на поражение в этом районе целей оперативно-тактическими ракетами, артиллерией и другими средствами, против которых NASAMS неэффективен», – подытожил собеседник.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    ФСБ показала видео подготовки украинской разведкой теракта на Крымском мосту
    ФСБ показала фото- и видеоматериалы о подготовке украинской разведкой теракта на Крымском мосту
    		    12 октября 2022, 09:25
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Антон Никитин

    Федеральная служба безопасности опубликовала фото- и видеоматериалы о том, как разведка Украины готовила взрыв на Крымском мосту.

    Видео размещено в Telegram-канале. На кадрах видно, как инспектор ДПС поверхностно осматривает содержимое фургона.

    Кроме того, ФСБ опубликовала фотографии причастных к организации теракта, рентгеновский снимок содержимого грузовика, сделанный на таможенном посту, и документы на поставку груза, передает РИА «Новости».

    ФСБ установила, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны с полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом свыше 22 тонн, в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский Русе.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (24)
    Названы возможные сроки поставок американских систем ПВО Украине
    Военный эксперт Бижев: США могут передать ВСУ новые системы ПВО в течение нескольких недель
    		    11 октября 2022, 14:40
    Фото: imago-images/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Когда мы оцениваем возможность поставок Украине новых систем ПВО из США, нам стоит вновь рассмотреть вопрос об уничтожении транспортной инфраструктуры на сопредельных территориях. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Айтеч Бижев, комментируя обещание Джо Байдена поставить новые средства ПВО в интересах ВСУ.

    «Не секрет, что американцы регулярно поставляют оружие Украине и, вполне очевидно, поставят и в этот раз. Речь, вероятно, пойдет о поставках комплексов дальнего действия Patriot. И в целом там может быть представлен весь имеющийся диапазон средств ПВО, включая маловысотные комплексы», – сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

    «Поставка американских систем ПВО на Украину может занять от нескольких дней до нескольких недель. Скорее всего, перебрасываться будут те системы, которые сейчас находятся на американских военных базах в Европе, поэтому основную роль в возможных сроках доставки будет играть желание США осуществить свои обещания», – отметил собеседник.

    «Гораздо более важным аспектом в данном вопросе является обучение личного состава для пользования этими комплексами. Такой процесс займет минимум месяц-полтора, если они обучение не провели заранее и скрытно. В любом случае дополнительное время будет потрачено на слаживание расчетов, это непростой процесс», – полагает эксперт.

    Как отметил Бижев, при сегодняшнем характере военных действий ВСУ не требуется полноценной синхронизации новых систем ПВО с уже имеющимися. «Учитывая, что система ПВО у них используется не централизованно, а локальными группировками по типу «что увидел, то и сбил» – необходимости в полной синхронизации у них нет», – рассказал он.

    «Но помимо всего вышесказанного, стоит учитывать заявления нашего Верховного главнокомандующего и помнить, что мы можем поставить под вопрос всю логистику и доставку новых систем ПВО на Украину. России стоит вновь рассмотреть этот вопрос», – заключил собеседник.

    Ранее американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что Вашингтон намерен продолжить оказывать военную помощь Киеву, включая поставки современных систем противовоздушной обороны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, теперь России придется всерьез заняться подавлением ПВО Украины.

    Накануне советник главы МВД Украины Антон Геращенко призвал Запад увеличить поставки оружия Киеву на фоне опасений по поводу ответа России на теракт на Крымском мосту. В тот же день офицер военной разведки США Джозеф Донато предположил, что десятилетия американской деиндустриализации и тяжелое положение в оборонном секторе приведут предстоящей зимой к перебоям с поставками оружия из США на Украину.

    Напомним, в понедельник утром были нанесены удары по критической инфраструктуре Киева и Киевской области, также взрывы произошли в Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе
    		    12 октября 2022, 09:55
    Фото: Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Федеральная служба безопасности России пресекла подготовку украинскими спецслужбами диверсионно-террористических актов с использованием высокоточного оружия в Московском регионе. В ФСБ сообщили о задержании гражданина Украины 1972 года рождения, у него изъяты два ПЗРК «Игла».

    По оперативным данным, задержанный по заданию Службы безопасности Украины в оборудованном в автомобиле тайнике перевез в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их хранения, передает РИА «Новости».

    В ФСБ отметили, что фигурант раскаялся в содеянном и сотрудничает со следствием. У него изъяты два ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

    Уголовное дело пока возбуждено по одной статье – о незаконном приобретении и хранении оружия организованной группой (ч. 4 ст. 222 УК РФ), в рамках которого «документируется его причастность к иным противоправным действиям».

    Кроме того, ФСБ предотвратила теракт на транспортно-логистическом терминале в Брянске. Оперативники задержали гражданина Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (42)
    Мэр Львова: На восстановление электроснабжения города нужны месяцы
    Мэр Львова Садовый: В результате удара в городе выведены из строя четыре электроподстанции

    11 октября 2022, 20:08

    Текст: Ольга Иванова

    В результате массированного удара во Львовской области из строя выведены четыре электроподстанции, в городе проблемы со стабильным электроснабжением, сообщил мэр Андрей Садовый.

    В своем Telegram-канале Садовый написал, что энергетики делают все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации, но на восстановление электроснабжения уйдут месяцы. Также он призвал население какое-то время ограничить использование электроэнергии.

    Накануне ВС России нанесли мощный ракетный удар по объектам систем управления, связи и энергетики Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (40)
    Столтенберг: Победа России на Украине станет поражением НАТО
    Генсек НАТО заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для альянса и сделает мир более опасным
    		    11 октября 2022, 17:29
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то это можно будет расценивать как поражение НАТО, этого нельзя допустить, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    По его словам, необходимо, чтобы победила Украина. Поскольку при победе России мир станет более опасным и уязвимым перед российской агрессией, передает ТАСС.

    Столтенберг подчеркнул, что НАТО должно быть готово к долгой войне на Украине. «Мы должны быть готовы к долгой войне и оказанию поддержки Украине», – добавил он.

    Напомним, Столтенберг назвал российские удары по Украине «ужасающими и неизбирательными атаками» на гражданскую инфраструктуру.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (57)
    Власти Польши: Повреждение нефтепровода «Дружба» было случайным
    Власти Польши назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» случайностью
    		    12 октября 2022, 11:10
    Фото: Егор Еремов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным».

    В данном случае можно «говорить о случайных повреждениях», приводит слова польского чиновника «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

    В свою очередь представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил телерадиокомпании TVP Info, что сейчас необходимо откачать жидкость, найти утечку и остановить ее. Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до нее, пояснил он. Причины утечки устанавливать преждевременно, добавил он.

    Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Он также сказал, что польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе. Андронов уточнил, что утечка произошла ближе к границе с Германией, передает ТАСС.

    Со своей стороны заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявил, что причины утечки нефти из нефтепровода «Дружба» пока неизвестны. Возможность диверсии он комментировать не стал. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности, причины анализируют, передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.

    Коментарии (24)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •