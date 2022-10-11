В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены

Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы

США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.

Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.

Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.