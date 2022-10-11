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В США намерены продолжать продажу нефти из резерва для снижения цены
Минэнерго США заявило о готовности продолжать продажу стратегических запасов нефти в предстоящие месяцы
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США готовы в случае необходимости продолжить продажу нефти из стратегического резерва в предстоящие месяцы, сообщил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.
По его словам, недавно США объявили о продаже дополнительно 10 млн баррелей в ноябре, что должно оказать давление на рынок, направленное на снижение цен, и намерены делать это и впредь, пока не цели не будут достигнуты, передает ТАСС.
Так он прокомментировал решение ОПЕК+ приступить к сокращению объемов добычи нефти.
Напомним, страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в день.
Washington Times: Белый дом придумал способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Члены палаты представителей США Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд подготовили проект «Закона о напряженном партнерстве», документ стал ответом на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти, пишет издание Washington Times.
Сообщается, что документ предлагает вывести находящиеся в Саудовской Аравии и ОАЭ военные базы США, а также системы противовоздушной обороны. В состав ПВО входят комплексы Patriot и THAAD, всего в этих странах несколько тысяч человек в составе группировки американских войск. Также США занимаются подготовкой вооруженных сил этих стран на своей территории, сообщает издание «Прайм».
Парламентарии также отметили в заявлении, что резкое снижение объемов добычи нефти Саудовской Аравии и ОАЭ являются враждебный актом в отношении США. По мнению членов палаты представителей, сложившаяся ситуация – сигнал о поддержке России в ее действиях на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация государства рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с).
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Кремль предупредил о последствиях поставок Вашингтоном Украине систем ПВО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка США систем ПВО сделает конфликт болезненней для Украины
Поставка со стороны Вашингтона Киеву систем ПВО сделает конфликт дольше и болезненней для Украины, однако не отразится на целях Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что американская сторона официально заявила о планах поставок Киеву ПВО, однако это принесет негативные последствия Украине. При этом, заявил Песков, эти поставки не изменят целей России, передает РИА «Новости».
Песков отметил, что США де-факто уже изрядно залезли в конфликт. «По-русски это, извините, уши торчат, и их видно невооруженным глазом, поэтому де-факто США уже завязли в этом конфликте», – сказал представитель Кремля.
Военный эксперт Айтеч Бижев заявил газете ВЗГЛЯД, что США могут поставить Киеву системы ПВО уже через несколько недель.
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Fox News: Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Fox News: Президент США Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой
Ведущая Fox News Рэйчел Кампос-Даффи заявила, что президент США Джо Байден совершает во внешней политике одну ошибку за другой, среди которых провал в Афганистане, уступки Китаю и конфликт на Украине.
Телеведущая сказала, что Байден превратил США в половую тряпку для Китая и бездонную копилку для Украины, передает РИА «Новости».
Она также напомнила о недавнем заявлении главы Белого дома о неизбежности «ядерного армагеддона». По ее мнению, слова американского лидера указывают на обострение ситуации.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия». При этом Байден не смог представить ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».
Mirror: Британский миллиардер отказался отапливать дом назло Путину
Mirror: Британский миллиардер Кодвелл отказался отапливать дом назло Путину
Газета Mirror рассказала, что британский миллиардер Джон Кодвелл не будет отапливать этой зимой свой особняк, он хочет, чтобы российский лидер Владимир Путин получил «меньше долларов».
Как сообщает издание, Кодвелл знает, что в Британии топливный кризис, люди беспокоятся о том, чтобы использовать меньше энергоносителей, поэтому он планирует отапливать одну комнату, где будет жить, а остальные помещения будут холодными, сообщает РИА «Новости».
По мнению миллиардера, топливная отрасль финансирует спецоперацию России на Украине.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса.
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В США высказали желание завершить конфликт на Украине
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Кирби заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине
США хотели бы скорейшего урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Эй-би-си.
Кирби заявил, что необходимо, чтобы обе стороны могли сесть и договориться, найти выход из сложившейся ситуации мирным и дипломатическим путем, передает ТАСС.
Отмечается также, что Кирби считает, что началу переговоров мешает Россия, также Москва не подает сигналов о готовности к этому.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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В США признали «величайшим провалом» слова Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Экс-госсекретарь США Помпео: Слова Байдена о ядерном Армагеддоне стали величайшим провалом страны за десятилетия
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Слова Джо Байдена о надвигающемся «ядерном Армагеддоне» стали одним из величайших провалов во внешней политике США за последние десятилетия, заявил в эфире Fox News экс-госсекретарь Майк Помпео.
Помпео отметил, что слова Байдена об угрозе начала ядерной войны, которая якобы исходит от России, звучат безрассудно. Экс-госсекретарь добавил, что власти США допустили одну из величайших ошибок во внешней политике за последние несколько десятков лет, передает РИА «Новости».
По словам Помпео, слова Байдена представляют опасность для граждан США, так как говорить о таких серьезных вещах вскользь, на сборе пожертвований для Демпартии, несколько странно.
Ранее Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
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МИД рассказал об участии США в «опосредованной войне» против России
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук указал на американские ориентировки по ведению боевых действий для Украины
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Даже на Западе многие специалисты указывают, что США ведут на Украине «опосредованную войну» с Россией, помогая Киеву, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что США накачивают Украину тяжелым вооружением, передают Киеву разведывательные данные с военных и коммерческих спутников, оказывают помощь в вербовке иностранных наемников и дают ориентировки по ведению боевых действий. Как заявил Полищук, такая поддержка Украины делает Вашингтон участником конфликта, передает ТАСС.
Кроме того, США подталкивают своих партнеров к участию в военной помощи Украине. Так, Франция и Германия планируют увеличить военно-техническую помощь Киеву, Великобритания поставила на поток обучение украинских военных, к этой деятельности привлекаются также инструкторы из Польши, Канады, Новой Зеландии и других стран, сказал Полищук. Он отметил, что и Евросоюз намерен создать миссию по оказанию военной помощи Украине, что будет означать усиление прямой вовлеченности ЕС в конфликт.
Напомним, новый пакет американской военный помощи Киеву включает, в частности, четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 32 артиллерийские системы, боеприпасы и 200 единиц легкой бронетехники.
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В Китае предрекли конец гегемонии США
Global Times: Энергетический кризис и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской гегемонии
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Обострение энергетического кризиса в Европе и конфликт интересов между США и ЕС предвещают падение американской глобальной гегемонии, сообщило китайское издание Global Times.
Как говорится в публикации, на фоне усугубляющегося энергетического кризиса в Европе конфликт интересов между США и ЕС не только проверил их отношения, но и указал на признак ослабления и шаткости глобальной гегемонии США, передает РИА «Новости».
Автор статьи отмечает, что, несмотря на то, что администрация Байдена планировала использовать конфликт на Украине для укрепления и расширения своей сети союзников, между Штатами и Евросоюзом возникло огромное расхождение интересов.
В статье также говорится, что среди европейских стран растет недовольство из-за того, что Вашингтон извлекает выгоду из их трудностей. Антироссийские санкции ЕС вынуждают импортировать большие объемы СПГ из США, в то время как американские энергетические гиганты получают сверхприбыль от энергетического кризиса в Европе.
«Недовольство европейских стран резким ростом цен на СПГ из США обнажает тот факт, что интересы Штатов конфликтуют с интересами многих других стран по всему миру. Эти конфликты указывают на закат американской гегемонии, напоминая, что сейчас уже не то время, когда Вашингтон может отдавать приказы без какого-либо противодействия», – резюмируется в статье.
Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин в своей речи в Георгиевском зале Кремля объявил о начале слома гегемонии Запада.
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Швейцарский суд отклонил апелляцию России по делу «ЮКОСа»
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России на приговор о выплате группе «ЮКОС» 2,63 млрд долларов
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России после первоначального судебного решения, приговорившего ее к выплате около 2,63 млрд долларов группе «ЮКОС» Михаила Ходорковского, данное решение суда может быть обжаловано, говорится в постановлении на сайте ведомства.
Как сообщили в суде, апелляцию отклонили, а 200 тыс. франков судебных издержек возложили на истца, передает агентство «Прайм».
Федеральный суд отклонил жалобу России на арбитраж в пользу люксембургской дочерней компании несуществующей одноименной российской нефтяной группы Yukos Capital с выплатами суммой 2,63 млрд долларов. Эта сумма представляет собой часть кредитов, предоставленных Yukos Capital нефтяной компании «ЮКОС» до ее банкротства в 2006 году.
В своем решении федеральный суд считает, что временное присоединение России к Энергетической хартии в 1994 году без ее ратификации не освобождает Россию от обязательств, вытекающих из нее. Россия считала иначе.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему у акционеров ЮКОСа не получилось заработать на России.
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Антонов: США закрепились в статусе участника конфликта на Украине
Посол РФ в Вашингтоне Антонов заявил о закреплении Соединенных Штатов в статусе участника конфликта на Украине
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Заявления США о готовности предоставить Украине дополнительные вооружения, в том числе новейшие, подтверждают факт закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как отмечается в письменном заявлении дипломата, распространенном посольством, Москва воспринимает заявления американского руководства о намерении поддерживать президента Украины Владимира Зеленского дополнительными поставками продукции военного назначения, в том числе новейших образцов, как еще одно подтверждение факта закрепления Вашингтона в статусе участника конфликта, передает ТАСС.
Как подчеркнул посол РФ в Вашингтоне, подобное содействие, равно как и помощь Киеву разведданными, инструкторами и ориентировками по ведению боевых действий, – это путь к дальнейшей эскалации и усилению риска столкновения России и НАТО, тем более что оружие применяется Украиной против гражданской инфраструктуры, жилых домов.
Антонов обратил внимание, что решение России нанести удары высокоточным оружием по инфраструктурным объектам на Украине стало ответом на террористические акты в нашей стране, ответственность за которые полностью лежит на киевском режиме.
Российский посол в Вашингтоне призвал Соединенные Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», к которым они вплотную приблизились, перестать накачивать режим смертоносными вооружениями, так как это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта.
Ранее президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО и другую военную помощь. В МИД обвинили США в участии в «опосредованной войне» против России на Украине путем поставки Киеву вооружений, передаче разведданных и вербовке иностранных наемников.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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Париж предостерег Европу от доминирования американского газа
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил Европу об опасности в условиях доминирования американского газа
Европе нельзя попадать под американское «господство», поскольку она все больше и больше становится зависимой от американского СПГ, выразил мнение министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
По информации издания, Париж стремится не допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству, таким образом обвинив США в резком росте цен на СПГ, которые воспользовались ситуацией на Украине.
По словам Ле Мэра, Париж не согласится на те условия, в которых США продает свой СПГ в четыре раза дороже, чем он продает его своим компаниям.
Министр призвал уравновесить экономические отношения по энергетическому вопросу.
Тем временем европейской экономике уже напророчили «возвращение в Средневековье».
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Норвегию обвинили в обогащении на конфликте вокруг Украины
Обозреватель Washington Post Раухала отметила «неприличное» обогащение Норвегии на ЕС из-за ситуации на Украине
Норвегия в связи с конфликтом вокруг Украины неприлично и агрессивно обогащается за счет ЕС, заявила обозреватель The Washington Post Эмили Раухала.
На фоне разрастающегося энергетического кризиса Норвегия занимает все более важное место в топливной безопасности Европы. В 2022 году страна получит от нефтяного сектора 109 млрд долларов, то есть на 82 млрд больше, чем в 2021 году. Деньги направят в суверенный фонд национального благосостояния, где скопилось уже более 1 трлн долларов. Сама Норвегия отвергает обвинения в спекуляциях и заявляет, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке, передает РИА «Новости».
Напомним, глава правительства Норвегии Йонас Гар Стере считает, что для борьбы с последствиями энергокризиса не следует вводить лимит цен на газ, нужно перейти к заключению долгосрочных контрактов.
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В Кремле ответили на угрозы Болтона в адрес Путина
Представитель Кремля Песков ответил на вопрос об угрозах экс-советника Белого дома Болтона Путину
Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова с угрозами в адрес главы государства от экс-советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона.
«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом всех имеющихся угроз», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Также он заявил, что Россия не хочет принимать участие в ядерной риторике, которая подогревается в первую очередь в США.
Ранее Болтон заявил, что Путин станет «законной целью» в случае применения Россией ядерного оружия в ситуации вокруг Украины.
До этого президент США Джо Байден заявил, что президент Владимир Путин не шутит, когда говорит о применении тактического ядерного оружия. Но глава США не смог представить ситуацию, при которой использование тактического ядерного оружия «не закончилось бы Армагеддоном».
New York Times: Запад насмешил Путина «экологической показухой»
США и страны Европы «своей экологической показухой» вызвали смех у президента России Владимира Путина и у наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, пишет The New York Times.
По данным издания, в Европе притворялись, что смогут избавиться от масштабных выбросов и напрямую «перепрыгнуть» к возобновляемой энергетике, и все «при этом будет в шоколаде». «Боже мой. Немцы так собой гордились, не осознавая, что единственная причина, по которой эта их голубая мечта кажется осуществимой, в том, что Путин продавал им дешевый газ, позволяющий компенсировать разницу», – отметил обозреватель, передает РИА «Новости».
При этом, как указали в The New York Times, США, в отличие от Европы, в теории могут обеспечить свои нефтегазовые потребности, однако даже у них недостаточно экспортных ресурсов для компенсации сокращения добычи нефти со стороны России и ОПЕК+.
Обозреватель призвал западные страны перестать строить воздушные замки.
По его словам, единственный действительно эффективный способ перехода – послать убедительный ценовой сигнал: «либо налоги на грязную энергию, либо стимулы для чистой». «Пока мы не обеспечим стабильные и надежные поставки энергии с минимальными выбросами при минимальных затратах, все наши слова можно смело назвать показухой. Мы балуем себя ложной добродетелью, в то время как Путин и Мухаммед ибн Салман по дороге в банк смеются над нами», – подчеркнул обозреватель.
Ранее глава американского государства Джо Байден заявил, что решения России и Саудовской Аравии ведут к тому, что в США цены на бензин постепенно повышаются.