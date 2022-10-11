Чиновники США решили не бойкотировать встречи на G20 из-за России

СМИ сообщают о решении чиновников США не бойкотировать встречи G20 из-за России, как в апреле

Государственные служащие в Вашингтоне в этот раз решили не бойкотировать заседание G20 на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации России на Украине, сообщил Blоomberg.

Как сообщил источник агентству Blоomberg, глава ведомства и другие должностные лица планируют опровергнуть все сказанное россиянами и осудить действия страны на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в апреле чиновники из нескольких стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время выступления министра финансов России Антона Силуанова.

Ранее сообщалось, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский якобы согласились посетить саммит G20 в ноябре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД