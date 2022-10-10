В Самаре создан фонд «Звезда и Лира» для оказания помощи мобилизованным гражданам

Самарский благотворительный фонд «Звезда и Лира» отправил мобилизованным более 200 тонн продуктов

Фонд «Звезда и Лира» отправил несколько машин гуманитарной помощи и продолжает работу, увеличивая объемы пожертвований от бизнеса и неравнодушных людей Самары и области. Помощь фонду уже оказали более 2 тыс. человек со всей страны.

Фондом было собрано и отправлено на передовую более 200 тонн продуктов питания, 100 тепловизоров, 99 квадрокоптеров, 15 ноутбуков, шесть принтеров, 10 дизель-генераторов, пять бензо-генераторов, пять комплектов спутникового интернет-оборудования, 42 комплекта средств связи, 40 тепловизионных монокуляров, 10 прицелов ночного видения, 38 коллиматорных прицелов, две тыс. резиновых сапог, медицинское оборудование по списку МОСН, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

География участников фонда с каждым днем расширяется: Москва, Саратов, Нижневартовск, Санкт-Петербург и многие другие, включая города Турции и стран ближнего зарубежья.

Для ускорения подготовки военнослужащих в овладении средствами воздушной разведки фондом «Звезда и Лира» с помощью самарских предпринимателей создан класс по обучению управлением легкими БПЛА, где воины нашей армии в кратчайшие сроки качественно осваивают профессиональные навыки работы с беспилотными летательными аппаратами.

Общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова МО РФ, является наследником и с честью продолжает в ходе проведения специальной операции ВС РФ на Украине славные традиции Культурного Фонда «Звезда и Лира», эффективно осуществлявшего культурно-досуговую поддержку военнослужащих и членов их семей Приволжского военного округа во время проведения контртеррористической операции на территории Чеченской республики в 1990-х годах.