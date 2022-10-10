Лучшим муниципальным управленцам пообещали быстрый карьерный рост

Победители конкурса муниципальных управленцев пройдут стажировку в лучших образовательных организациях

Программу переподготовки и повышения квалификации «Формирование кадрового резерва в системе образования» для финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет» запустила президентская платформа «Россия – страна возможностей» совместно с Институтом управления образованием.

Программа будет реализована в период с 10 октября по 12 декабря 2022 года. Об этом было объявлено в ходе пресс-конференции в ТАСС. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов рассказал, что проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» делают социальные лифты доступней, помогают гражданам нашей страны развиваться в своей профессии, расширять возможности, в том числе и карьерные. По его словам, среди проектов всегда особое место занимают те, что направлены на взаимодействие со сферой образования, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За время заявочной кампании на сайте конкурса зарегистрировались 8 тыс. человек (1600 команд) из 81 региона России. По итогам дистанционного тестирования в полуфинал получили приглашение 120 команд управленцев и руководителей образовательных организаций из 8 федеральных округов страны, показавшие наилучшие результаты. Очные полуфиналы прошли в Москве в июле этого года, по результатам которых определены 30 команд финалистов (150 участников).

Замдиректора департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Александр Калягин отметил, что стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования. Он добавил, что каждый ребенок вне зависимости от того, где он проживает, в какой школе обучается, должен получить качественное образование, особое внимание сегодня уделяется подготовке педагогических кадров, педагоги и управленцы должны стремиться к приобретению целостного набора системных компетенций.

С 14 апреля по 15 июля полуфиналисты уже прошли программу обучения по специальной образовательной программе повышения квалификации, которую реализовал Институт управления образованием Российской академии образования. Программа, подготовленная для полуфиналистов конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет», содержала четыре смысловых блока, посвященных основам управленческой деятельности, антикризисному управлению, информационной открытости и безопасности, а также технологиям мотивирующего мониторинга. Результатом которой стала разработка программы развития системы образования своего муниципалитета.

Исполняющий обязанности директора ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» Владимир Абрамов подробно рассказал о программе профессиональной переподготовки для управленцев системы общего образования, разработанной Институтом. Он отметил, в рамках тематических модулей слушатели будут погружаться в такие темы, как мотивирующий мониторинг, антикризисное управление, узнают о механизмах работы с образовательными организациями с низкими результатами обучения, о том, как организовать работу по непрерывному сопровождению работников в сфере образования.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова подчеркнула, что дает участие в таком конкурсе муниципалитетам и что сейчас важно для управленцев системы образования.

По ее мнению, только командной работой всей системы можно достичь и повышения качества, и создания условий, необходимых для развития системы, причем у каждого муниципалитета, безусловно, своя специфика, свои особенности: у кого-то есть колледж, у кого-то есть вуз, у кого-то есть мощный работодатель. Петрова уточнила, что все это надо учитывать в формировании программы развития, и очень важной становится роль министерства как наставника, такое управленческое наставничество и кураторство.

Финал конкурса запланировано провести с 4 по 8 ноября в Центре знаний «Машук». Победители получат возможность войти в кадровый резерв, пройти обучение по программе переподготовки по специальности «менеджер» на базе Института управления образованием РАО, пройти стажировку в лучших образовательных организациях страны, а также получить призы от партнеров конкурса.

Конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».