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Минобороны показало уничтоженную российскими десантниками колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало. как бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ и живую силу противника
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Военнослужащие Воздушно-десантных войск с помощью БПЛА обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео уничтожения российскими десантниками колонны бронетехники. Сообщается, что колонна бронетехники ВСУ была обнаружена при помощи БПЛА, после чего была уничтожена артиллерией и противотанковыми ракетными комплексами. В результате удара были уничтожены шесть танков и более 10 единиц другой бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства.
Ранее российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган».
Спутниковый интернет Маска Starlink перестал работать у ВСУ
ВСУ столкнулись со сбоями в работе системы Starlink после публикаций Маска
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Украинские военные столкнулись со сбоем системы оборудования Starlink на линии фронта, которое ВСУ получает от американского предпринимателя Илона Маска.
Оборудование позволяет получать интернет из любой точки. По данным украинских чиновников, отключения могут привести к «катастрофическим» потерям связи, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на издание Financial Times.
Отключение стало наблюдаться при попытках украинских военных прорвать линию фронта. Сбои фиксировали как в Херсонской и Запорожской областях, так и в районах Харькова, Донецка и Луганска.
«Сбои связи были широко распространены и вызвали панические звонки от военных на телефоны доверия», – приводит издание слова украинского чиновника.
Ранее Маск предложил собственный вариант урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и новыми референдумами под контролем ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, что вызвало недовольство среди киевских политиков.
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Командующим группировкой в зоне СВО назначен Сергей Суровикин
Шойгу назначил командующим группировкой в зоне СВО генерала армии Сергея Суровикина
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции генерала армии Сергея Суровикина, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что решением министра обороны Российской Федерации командующим объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин, передает РИА «Новости».
Сергей Суровикин командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации на Украине. Ранее он командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.
Кроме того, он был назначен главкомом ВКС России в ноябре 2017 года. До этого, с октября 2013 года, командовал войсками Восточного военного округа (ВВО).
Генерал армии. 8 декабря ему присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Сирии. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги» и рядом медалей.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы.
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На аэродроме под Калугой упал и взорвался беспилотник
Калужский губернатор Владислав Шапша сообщил о падении и взрыве беспилотника на аэродроме
В Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка, заявил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что на аэродроме произошел взрыв, причиной тому стало падение беспилотного летательного аппарата. Беспилотник, предположительно, прилетел со стороны границы, сообщил Шапша у себя во «ВКонтакте».
«Пострадавших нет. Инфраструктура аэродрома и техника не повреждены. Угрозы работе нет», – заключил он.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа для установления причин и обстоятельств инцидента.
Напмним, в конце августа в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота.
Минобороны сообщило об отражении атак ВСУ по всей линии фронта
Минобороны: Отражены атаки ВСУ на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях
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Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал, заявили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что на Купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад войск Украины, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны войск РФ в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской народной республики.
Отмечается, что все атаки противника отражены. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин.
В ведомстве добавили, что в результате огневого поражения выдвигавшихся резервов 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
Кроме того, на Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали, указали в Минобороны.
В сообщении говорится, что в районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской народной республики обнаружены и огнем артиллерии уничтожены четыре украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
В Минобороны подчеркнули, что на Луганском направлении отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Белогоровка Луганской народной республики, Спорное, Берестовое, Яковлевка, Соледар, Артемовск и Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
На Запорожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления на позиции российских войск в районах населенных пунктов Октябрьское, Нескучное и Егоровка Донецкой народной республики. Все атаки подразделениями российских войск отражены. Уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Кроме того, указали в ведомстве, высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье.
Отмечается, что на Николаево-Криворожском направлении в результате понесенных значительных потерь в живой силе и технике противник масштабных наступательных действий не предпринимал. По уточненным данным, только безвозвратные потери личного состава 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, действовавших на Криворожском направлении, превысили 30 процентов списочной численности.
«В районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области в результате сосредоточенных ударов российской артиллерии по выдвигавшейся колонне 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ сорвана попытка сосредоточения войск противника. Также нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии украинских войск на огневых позициях в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны сообщили, что потери ВСУ на данном направлении составили более 80 украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка «Краб», две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
В пресс-службе добавили, что на Андреевском направлении российскими войсками отражены атаки двух мотопехотных рот ВСУ из районов населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод Херсонской области. Уничтожено до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
Накануне в Минобороны сообщили, что ударом ВКС уничтожен штаб иностранных наемников в Запорожье.
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Российская артиллерия ударила по скоплению украинских войск у Кременной
Вооруженные силы России ударили при помощи артиллерии по скоплению украинских войск в районе подконтрольного Луганской Народной Республике города Кременная, передает корреспондент РИА «Новости».
Сообщается, что журналисты были свидетелем работы разведки группировки «О» («Отважные»). При помощи тепловизионного прибора группировка сумела выявить скопление ВСУ, сообщает РИА «Новости».
Удары по украинским войскам были нанесены из РСЗО «Град». Эти действия привели к повреждению нескольких машин ВСУ, а также к тому, что личный состав понес потери убитыми и ранеными.
Как рассказал российский разведчик журналистам, ВСУ пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. За последние дни удалось сорвать несколько попыток наступления.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли город Кременная в ЛНР противотанковыми минами, произведенными в Германии.
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В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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Минобороны сообщило об отбитых атаках ВСУ в Херсонской области, на Купянском и Краснолиманском направлениях
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Противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Благодаря действиям российских войск все атаки ВСУ были отражены, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В итоге отражения наступления уничтожены более 80 военнослужащих украинских вооруженных сил, а также пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять единиц автомобильной техники, в том числе немецкая самоходно-артиллерийская установка с высокоточными боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Краснолиманском направлении при попытке форсирования подразделениями ВСУ реки Жеребец российскими войсками уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять бронированных машин и пять пикапов. Наступательные действия противника на данном направлении пресечены.
На Николаево-Криворожском направлении противник силами до пяти батальонных тактических групп пытался вести наступательные действия в направлениях населенных пунктов Пятихатка, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды Николаевской области. Решительными действиями российских войск все атаки ВСУ и иностранных наемников отражены. Противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.
«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Пятихатка Херсонской области разгромлена ротная тактическая группа 60-й пехотной бригады ВСУ. Всего на Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
В результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 25-й воздушно-десантной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районах населенных пунктов Северск и Славянск Донецкой Народной Республики, а также 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка ДНР уничтожено более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – перечислили в Минобороны.
Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены шесть пунктов управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 162 районах. Уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения 56-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье», – сообщил Конашенков.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Дзержинск ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Мальцевка Харьковской области, Ивановка ДНР, Приютное, Энергодар Запорожской области. В Херсонской области сбиты в воздухе 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районах населенного пункта Новая Каховка и Антоновского моста.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 158 вертолетов, 2164 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5448 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3453 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6360 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
New York Times: За нападением на Крымский мост стоит Украина
Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.
По данным The New York Times, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил сообщения российской стороны о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоря на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что спецслужбы Украины организовали его, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту, отметили в издании.
Ранее китайские эксперты в государственной газете Global Times сообщили, что взрыв на Крымском мосту, произошедший менее чем через месяц после терактов на «Северных потоках», открывает «ящик Пандоры».
Российские силы освободили Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево в ДНР
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики заявил, что союзные силы освободили Отрадовку и Веселую Долину на Артемовском направлении.
В Telegram-канале штаба сообщается, что на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
Веселая Долина, Зайцево и Отрадовка находятся приблизительно в 10 километрах к югу от Артемовска (Бахмута). Город Артемовск является важным транспортным узлом.
Накануне стало известно, что в ходе продолжающейся специальной операции на Украине ВСУ оказались отброшены на направлениях Першотравневое, Кисловка и Берестовое.
Так, на Артемовском направлении благодаря наступлению союзных сил удалось освободить населенный пункт Зайцево ДНР, уничтожив более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
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Трамп призвал к переговорам о мире на Украине
Если не начать переговоры о прекращении конфликта на Украине, то начнется третья мировая война, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп отметил, что продолжается конфликт между Россией и Украиной. По его словам, если незамедлительно не начать переговоры о мире, «мы придем к третьей мировой войне», передает ТАСС.
Он также заявил, что у главы американского государства Джо Байдена есть когнитивные нарушения и отсутствуют способности управлять страной. При этом Байден, по словам Трампа, «небрежно говорит о ядерной войне с Россией, что будет третьей мировой войной и будет гораздо разрушительнее, чем другие мировые войны».
Напомним, по информации СМИ, Анкара планирует организовать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг конфликта на Украине. Сообщается, что в США положительно восприняли предложения Турции.
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Власти Румынии призвали НАТО обсудить с Россией потерю Киевом территорий
Министр обороны Румынии Дынку призвал НАТО и США к переговорам с Россией о потере Украиной территорий
Мир на Украине можно установить только переговорами с Россией о гарантиях безопасности для Киева, переговоры должны вести НАТО, США и другие страны, заявил министр национальной обороны Румынии Василе Дынку.
Дынку считает, что самостоятельно Киев вести переговоры с Москвой не сможет, так как сейчас «политический класс Украины не может позволить себе взять ответственность» за «потерю территорий», поскольку это стало бы чересчур серьезным политическим поражением, передает ТАСС со ссылкой на Prima TV.
Как заявил министр, у России есть средства для продолжения спецоперации на Украине. По его мнению, «идеально было бы прийти к переговорам», даже если конфликт останется замороженным. Он полагает, что такая ситуация была бы «все равно лучше, чем то, что происходит сейчас» – гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Кроме того, министр оценивает как очень низкую вероятность ядерной войны.
Напомним, как сообщают СМИ, Турция хочет созвать переговоры России, США, Франции, Германии и Великобритании по ситуации вокруг Украины. Предложение о переговорах уже направлено турецкой стороной Вашингтону. Утверждается, что влиятельные фигуры в Вашингтоне очень позитивно отнеслись к предложению Турции.
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Россия отказалась обсуждать с Украиной итоги референдумов
Глава департамента стран СНГ МИД Полищук отметил готовность Москвы к переговорам с Киевом, но не по вопросу референдумов
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Москва готова вести переговоры с Киевом, но не собирается обсуждать тему возвращения в состав России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам состоявшихся там референдумов, сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук указал, что восемь лет Россия сама была посредником между Киевом и Донбассом в вопросе выполнения Минских соглашений, но теперь уже ясно, что Украина просто тянула время и готовилась решить конфликт силовым путем. Сейчас нет недостатка в странах, которые предлагают посредничество в переговорах России и Украины, передает ТАСС.
Полищук заявил, что страны, которые хотят стать посредниками, должны убедить Украину прекратить боевые действия, которые Киев начал в 2014 году. Россия готова вернуться к переговорам, но выбор жителей новых российских регионов не обсуждается – Киев должен принять их решение воссоединиться с Россией.
В МИД напомнили, что Киев уже выражал готовность согласиться на нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию Украины в обмен на гарантии безопасности, но по указке Запада прервал переговоры. Решение президента Украины Владимира Зеленского объявить невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным лишено здравого смысла, заявил Полищук. По его словам, «чем больше откладываются переговоры, тем дальше сдвигается их отправная точка, причем не в пользу Киева».
Напомним, население ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на референдумах проголосовало за возвращение их регионов в состав России. 5 октября глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие четырех новых регионов в состав России и назначил глав новых территорий.
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ВКС России уничтожили в Николаевской области склад с 200 ракетами РСЗО HIMARS и «Ураган»
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Российские военные уничтожили склад украинских войск под населенным пунктом Березнеговатое Николаевской области, где хранилось более 200 ракет для РСЗО HIMARS и «Ураган», заявили в Минобороны
В Telegram-канале Минобороны говорится, что в результате высокоточного удара ВКС России в районе Березнеговатое Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 61-й пехотной бригады ВСУ, на котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня HIMARS, а также «Ураган».
Отмечается, что всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевую бронированную машину, три орудия и семь автомобилей.
В Минобороны добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Редкодуб Харьковской области, Дробышево Донецкой народной республики и Зализничное Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163 районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Новоалександровка Херсонской области, Вольное Поле Донецкой народной республики, Зализничное Запорожской области и на восточной окраине города Запорожья, указали в ведомстве.
В пресс-службе заявили, что в районах населенных пунктов Кирово и Дробышево Донецкой народной республики уничтожены две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-37).
«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Доброе Николаевской области и ударный украинский вертолет Ми-24 в районе населенного пункта Миролюбовка Херсонской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2», в районах населенных пунктов Снегиревка Николаевской области, Новомихайловка, Новомайорское и Благовещенка Донецкой народной республики и Устиновка Харьковской области», – говорится в сообщении.
Также сбиты четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и пять снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» в районах населенных пунктов Ольховатка Харьковской области и города Донецка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 317 самолетов, 159 вертолетов, 2182 беспилотных летательных аппарата, 379 зенитных ракетных комплексов, 5570 танков и других боевых бронированных машин, 866 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3460 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6431 единица специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины на Купянском, Луганском, Запорожском и Андреевском направлениях, на Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях в результате понесенных потерь противник наступательных действий не предпринимал.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина командующим войсками в зоне СВО
Генерал армии Сергей Суровикин, которого назначили командующим группировкой российских сил в зоне специальной военной операции, исправит ситуацию в лучшую сторону, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров приветствовал назначение Суровикина. Он заявил, что рад такому решению. Глава Чечни считает, что теперь войска в надежных руках. «Ну а мы, конечно, будем помогать ему в решении поставленных задач», – приводит слова Кадырова РИА «Новости».
Глава Чечни сообщил, что лично знает Суровикина, они знакомы около 15 лет. Кадыров считает, что новый командующим войсками в зоне СВО – опытный воин. По словам Кадырова, Суровикин – «волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство всегда стоят превыше всего».
Напомним, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назначил Суровикина, который руководил в ходе СВО Южной группировкой российских войск, командующим объединенной группировкой сил в районе проведения специальной военной операции. Прежде Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана, был главкомом ВКС и командовал войсками Восточного военного округа.
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Офицеры военной разведки Украины взяты в плен в Херсонской области
Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: Взяты в плен два офицера военной разведки Украины
На андреевском направлении Херсонской области взяты в плен два офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Как сообщил Стремоусов в своем Telegram-канале, на андреевском направлении Херсонской области были взяты в плен два офицера ГУР Министерства обороны Украины. «Видео с допроса ожидается», – добавил замглавы администрации региона.
Кроме того, по имеющимся у Стремоусова данным, была сорвана попытка украинских военных атаковать в направлении села Борозенского, в результате противник получил отпор и отступил на исходные позиции, потеряв три танка и пять БМП.
Напомним, в начале октября руководитель Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов заявил о работе спецслужб страны в стиле израильского «Моссада». В конце сентября задержанные украинские диверсанты признались в подготовке убийства главы региона Владимира Сальдо и его заместителя Кирилла Стремоусова.
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