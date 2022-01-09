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Столтенберг заявил о возможности урегулирования разногласий НАТО с Россией
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Financial Times, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий.
«Возможно найти политическое решение, учитывать озабоченности России. <...> Но сохраняется риск конфликта», – цитирует его РИА «Новости», пригрозив «сдерживающими мерами НАТО» в случае обострения отношений между альянсом и России.
Он добавил, что США и Североатлантический альянс готовы обсуждать с Россией меры по снижению риска, касающиеся, в частности, контроля над вооружениями и усилий по обеспечению большей прозрачности военной деятельности.
Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование России касательно невступления Украины в альянс. По сообщению издания, Столтенберг считает, что такое требование нарушает «основные принципы» НАТО.
Также Столтенберг считает, что переговоры с Россией могут растянуться на «серию встреч» для поиска приемлемых решений для всех сторон и компромисса.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон перед встречей провел активную словесную артподготовку – и каждое заявление содержит в себе либо передергивание, либо прямую ложь. Москва заявила, что не удовлетворена теми сигналами, которые получает из Вашингтона и Брюсселя перед началом переговоров.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности в Женеве запланирован на вечер 9 января. Российская делегация прибыла на переговоры с рабочим настроем и желанием заниматься конкретными вопросами.
Власти Алма-Аты сообщили об ожесточенном сопротивлении боевиков
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В Алма-Ате в Казахстане наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков, сообщил замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров.
Бабакумаров сказал, что «боевики оказывают вооруженное сопротивление до сих пор», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Хабар 24».
В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в городе «открыты 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл», при этом «в достаточном объеме» имеются «запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов». «Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с 09.00 до 18.00 на ближайшие два дня», – говорится в сообщении. 9 января Magnum откроет 40 магазинов, 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий.
Напомним, полицейские Алма-Аты на городской станции техобслуживания обнаружили имущество, похищенное мародерами, а также патроны и боеприпасы. Кроме того, схрон с оружием был найден силовиками в одном из населенных пунктов Жамбылской области – соседней с Алма-Атинской. Десятки военных, БТР дежурят на блокпостах, которыми полностью окружена Алма-Ата.
США задумались об ограничении поставок смартфонов и телевизоров в Россию
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ограничить поставки высокотехнологичной продукции в Россию, сообщил источник.
Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Как отмечает Bloomberg, таким образом США хотят, используя технологическое преимущество, ударить по военному и гражданскому секторам России, а также ее амбициям в технологической сфере, передает ТАСС.
Киргизия направила ноту Казахстану
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Власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму, заявил зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.
«Мы отправили ноту [в Казахстан] и всю информацию по данному делу», – передает ТАСС слова Ташиева.
«Он не является террористом. Просто-напросто те люди, которые проводят расследование, они или ошиблись, или хотели выслужиться. Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте», – передает РИА «Новости» слова председателя ГКНБ Киргизии.
В воскресенье ряд СМИ Казахстана опубликовали сюжет о допросе сотрудниками силовых структур задержанного, который признался, что является гражданином Киргизии и приехал в Алма-Ату за деньги участвовать в акциях протеста. В Киргизии задержанный является достаточно известным лицом. Это исполнитель джазовой музыки, пианист Викрам Рузахунов. Он часто гастролирует за границей, в том числе в Казахстане. Родственники и коллеги музыканта утверждают, что на видео из Казахстана именно он.
Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта.
Звезду «Интернов» нашли в Казахстане
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Российский актер Илья Глинников, известный по главой роли в сериале «Интерны», найден в Казахстане, с ним все в порядке, его группу проводили до высокогорного катка «Медео», сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алма-Аты со ссылкой на волонтерскую организацию.
Ранее СМИ сообщили, что актер отправился в Казахстан покорять пик Талгар, родственники не могли выйти с ним на связь. В генконсульстве России в Алма-Ате заявили, что информация о пропаже Глинникова в Казахстане к ним не поступала.
«ДЧС Алматы обратился в волонтерскую организацию «Добровольная служба спасения в горах», которые связались с федерацией альпинизма и получили информацию о том, что группу, в составе которой Илья Глинников, с альпинистского лагеря «Туюксу» проводили до высокогорного катка «Медео», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы департамента.
Напомним, в субботу самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке.
Соловьев рассказал анекдот о миссии ОДКБ
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Российский журналист, радио- и телеведущий рассказал анекдот по поводу завершения развертывания в Казахстане коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Три ИЛ-76 контингента ОДКБ приземлились по ошибке в Международном аэропорту Токио Ханэда. Уже подписан Мирный договор, обучение в школах переведено на русский язык, японцам предложена Новая Конституция. Шойгу принес извинения за Отречение императора. Перегнули палку – сказал он», – написал журналист в своем Telegram-канале.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.
Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Всего за время беспорядков погибли 164 человека.
Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что в случае нападения вооруженных банд у миротворческих сил ОДКБ в Казахстане есть право применять оружие.
Западные СМИ: США проморгали маневр Путина в Европе в 2007 году
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Президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей, заявила обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман.
Обозреватель французского издания Le Monde полагает, что «мюнхенская речь» была посвящена утопии «однополярного мира» во главе с США. Путин прямо заявил, что НАТО разрослась до самых границ России, хотя в 1990 году предоставлялись гарантии нерасширения альянса. Москва критиковала подобное в 2007 году и последовательно подвергает действия НАТО критике прямо сейчас. Собственно, предмет переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые состоятся в понедельник, 10 января, касается именно нерасширения альянса, передает «Царьград».
Как отметила обозреватель, Вашингтон критику Путина всерьез не воспринял, и теперь США «только и остается, что действовать по обстановке». По ее мнению, Россия же готова противостоять расширению НАТО на восток.
Кофман добавила, что в конечном счете «маневр Путина» вынудил Байдена обсуждать тему, которой Штаты избегали многократно. Говорить предстоит о сокращении количества военных учений у границ России и ликвидации собственных баз в Восточной Европе, отмечает французский автор. Кроме того, США дистанцировались от решения украинского кризиса и пытаются окончательно переложить проблему на плечи европейских партнеров, заключила французский обозреватель.
В данный момент российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Как отметил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, диалог с США может ограничиться одной встречей.
Рябков: НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года
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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков, прибывший на российско-американские переговоры по гарантиям безопасности заявил, что НАТО больше не сможет «оттеснять» Россию на вторые роли в европейской и международной политике: Североатлантическому альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года.
«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, «оттеснить» нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Это все в прошлом. И раньше-то не очень получалось, а сейчас этому просто положен конец», – рассказал он ТАСС.
Он добавил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
По словам Рябкова, Москва продолжит настойчиво представлять аргументы в поддержку своей позиции по гарантиям безопасности, достаточно жесткая позиция США на этот счет не выводит российскую сторону из равновесия.
«Позиция США достаточно жесткая, она по всем признакам сомкнулась полностью с той позицией, которую на протяжении последних недель отрабатывают соседи на Западе, непосредственные соседи на Западе из так называемой бухарестской девятки. И, разумеется, секретариат НАТО добавляет, что называется, огня, временами жжет огнем по этой тематике. Но мы видали и не такое, и, собственно говоря, это не выводит нас из равновесия. Будем настойчиво объяснять логику и представлять аргументы в поддержку нашей позиции», – рассказал дипломат.
Рябков отметил, что Россия в Женеве готова вести с США постатейный разбор своих предложений по гарантиям безопасности, но у Москвы есть большие сомнения насчет готовности Вашингтона к такому разговору.
Ранее Рябков заявил: высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет.
Умирающий пациент снял новогодний «корпоратив» врачей в Лесосибирске
Крупный скандал произошел в городе Лесосибирск, утверждают блогеры. Ожидающий экстренной медицинской помощи пациент в местной больнице снял на видео новогодний «корпоратив» медперсонала лечебницы.
Утверждается, что мужчина находился в тяжелом состоянии и ждал экстренной операции. Пациент решил выяснить, где находятся врачи, и вскоре обнаружил, что медики находятся за новогодним столом в одном из кабинетов. Отмечается, что в совместном распитии на рабочем месте участвовали даже реаниматологи, сообщается в Telegram-канале «ЧП Лесосибирск».
По неподтвержденной пока информации, мужчина не дождался операции и якобы скончался в больнице. Ролик он успел отправить родственникам.
Участник казахских беспорядков сказал, сколько ему заплатили
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Один из задержанных за участие в массовых беспорядках в Алма-Ате уроженец Киргизии признался правоохранительным органам в том, что участвовал в митинге за деньги. В частности, мужчина сообщил, что неизвестный заплатил ему около 200 долларов.
«Со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тыс. тенге (около 200 долларов). Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился», – передает Ura.RU слова задержанного в эфире канала «Хабар 24».
Мужчина рассказал, что некие люди оплатили ему перелет до Алма-Аты 2 января. В аэропорту его встретили и отвезли в квартиру, в которой находились другие граждане – уроженцы Узбекистана и Таджикистана. «Около десяти человек», – добавил он.
Тем врменем в Telegram-канал «Выпускайте кракена!» сообщает, что жители Киргизии действительно признали в задержанном своего соотечественника – правда, не такого уж и безработного.
«Это кыргызстанский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, который часто гастролирует в Алма-Аты. В настоящее время родственники не могут выйти с ним на связь», – «Ридус» сообщение канала.
Напомним, ранее в воскресенье МВД Киргизии начало проверку информации о задержании в Казахстане киргизского музыканта. Зампред кабмина Киргизии, председатель госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев заявил, что власти Киргизии направили ноту Казахстану в связи с задержанием казахстанскими силовиками киргизского гражданина по подозрению в причастности к терроризму.
Москва исключила уступки в диалоге с США по гарантиям безопасности
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Высока вероятность того, что в Женеве Россия столкнется с нежеланием США и НАТО реально воспринять позицию Москвы, но давлению она не поддастся и на уступки не пойдет, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Высока вероятность того, что мы в поиске точек соприкосновения столкнемся с нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется. Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков отметил, что «это полностью исключено», так как «означало бы действовать против собственных интересов, против интересов нашей безопасности».
По словам дипломата, Москва сожалеет, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктива предпочитают спекуляции.
Он подчеркнул, что это не может быть основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. По его словам, Россия главной задачей в Женеве ставит обсуждение нерасширения НАТО и непоявления ударных вооружений вблизи своих границ.
«Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг. Мы неоднократно реагировали на такую постановку вопроса, причем на всех уровнях, и здесь не может быть основы ни для какой не то что договоренности, а даже продуктивной дискуссии», – резюмировал Рябков.
Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что в последние десятилетия «главная угроза европейской безопасности» исходит от России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Россия якобы угрожает создать новый прецедент на территории Европы, стремится бросить вызов «фундаментальным правилам, лежащим в основе мирового порядка», самой международной системе, принудить «демократические страны» потерпеть поражение.
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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Блогер Милохин заявил, что его «держат в плену» на Украине
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Российский блогер Даня Милохин не смог въехать на территорию Украины. О причинах произошедшего тиктокер не сообщил, только указал свое местоположение в Киеве.
«Мы прилетели в Киев, и нас держат в плену. Меня не впустили. Я враг, нас обратно развернули», – рассказал Милохин в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что сотрудники государственной погранслужбы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино. 34-летний гражданин России прибыл в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля было установлено, что актер нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
Жители киевской новостройки начали отапливаться дровами
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В Киеве жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, сообщил портал «Обозреватель».
Первым об этом написал в своем Facebook киевский журналист Владимир Гуцул. «Многоэтажка «на дровах». Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», – передает РИА «Новости» сообщение Гуцула.
По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. «Но есть и плюс – от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров», – сыронизировал он.
Как отмечает «Обозреватель», жители ЖК уверяют, что в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось.
Как сообщает издание, дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года, однако застройщик так и не завершил объект. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным. Прошлой зимой на дровяное отопление вынуждены были перейти жильцы еще одного ЖК от данного застройщика.
Украинские пользователи в комментариях к посту Гуцула также активно комментировали ноу-хау жильцов многоэтажки.
«Европейская столица!» – написал пользователь Олег Попенко.
«На всех дров не хватит», – отметил Ольховский Александр.
«Возобновляемый источник энергии!» – сыронизировала Sasha Koval.
«В центре Берлина есть дома, в которых сохранились печки, и отапливаются они углем», – заметила Lidiya Burtsewa.
«Это наше будущее...», – добавил Виктор Дяченко.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
России пригрозили сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР санкциями США
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ввести против России санкции, сравнимые с теми, что применяются к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану, сообщили источники.
Один из американских чиновников заявил, что в ответ на «вторжение» США с союзниками «немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Напомним, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
Собчак заступилась за отдых и вечеринки в Куршевеле
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей любви к отдыху и вечеринкам в Куршевеле, куда приезжает с 16 лет.
Собчак вспомнила, как «в 16 лет впервые приехала» в Куршевель. Тогда она «останавливалась в нижнем лагере в дешевеньком отеле». По ее словам, «русских тогда вообще не было, а потом приехал Михаил Прохоров и устроил первую рождественскую вечеринку». «Стоял сам, красивый и одинокий, на фейсконтроле», – рассказала она в Instagram.
Как заявила Собчак, «прошло много лет», а «любимый» ею «за лучшие трассы в мире Курш, к сожалению, за эти годы для многих стал символом понтов», но «не для тех, кто понимает толк в качественном катании». «Но где-то в жизни должна быть стабильность. Лучшие вечеринки тут по-прежнему у Миши. И без Гриши Лепса – никуда», – заявила она.
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На прошлой неделе Собчак опубликовала обнаженное фото из бани, а также показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
Блогеры возмутились словами музыканта «Машины времени» об СССР
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Советский и российский музыкант, бас-гитарист, вокалист и композитор группы «Машина времени» Александр Кутиков рассказал о своей жизни при СССР. Он отметил, что с радостью воспринял превращение страны из «империи зла в оплот свободы». Его слова возмутили пользователей соцсетей.
Кутиков также признался, что в то время его спасала только музыка. Сначала он полюбил классику, а потом, когда услышал The Beatles, понял, что «для советской страны и ее советского искусства я совершенно потерянная личность», сообщает «Московский комсомолец».
Кутиков подчеркивает, что когда Советский Союз в конце 1980-х и начале 1990-х «превратился из империи зла в оплот свободы, это была огромная радость не только для нас, а для всего мира».
Его слова об СССР возмутили пользователей соцсетей.
«Я думаю, потерянный Кутиков небольшая трагедия для страны, об этом и думать смешно. А вот сколько мы людей потеряли из-за распада СССР, в том числе умерших, погибших и т.д., одним Кутиковым вряд ли заменишь, вследствие его низкого, вернее никому не нужного и сейчас, по сути, потенциала. Похоже все музыканты из «Машины времени», поднявшись в СССР и обязанные ему тем, кем они стали, его же и ненавидят, парадокс.. А уж о коммуналке смешно читать..... У людей и коммуналки не было, в бараках жили, да общагах», – возмутился Влад С.
«Был потерян? Так он для музыки и не находился», – написал Дмитрий Шубин.
«И не находился, раз так пишешь про Союз. И все из-за того, что выселили из 4х комнатной квартиры в коммуналку», – также написала Галина Бакарченко.
При этом нашлись и те, кто встал на сторону артиста.
«Ну все, понабежали совки, вдобавок еще и офигенно разбирающиеся в музыке. Вы сами-то собой что представляете? Ничто!» – оставил комментарий пользователь с ником «это твоя родина сынок».
Журналистка Марина Ахмедова была удивлена нечуткости к моменту распада СССР со стороны музыканта.
«Музыкант говорит, что как только Союз распался, и они стали приезжать в другие страны с концертами, их уже везде встречали по-доброму - ведь русские показали всему миру, что не хотят воевать. Ну да, а чего б не встречать по-доброму побежденных? Теперь к ним – беззубым – можно только милость и снисхождение проявлять. Но в свете сегодняшних событий с Казахстаном (про Донбасс я вообще промолчу) все это так нечутко – как будто человек радуется мягкому приему на фоне всех смертей и крови, которая до сих пор льется именно из-за распада Союза. Ну не стоят эти мягкие приемы того. И каждому слову – свое время», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее.