Военных разместили на блокпостах для предотвращения бегства боевиков из Алма-Аты

Контртеррористическая операция перешла к новому этапу, казахстанские военные размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты, сообщил канал «Хабар 24».

Как сообщил телеканал, по приказу верховного главнокомандующего контртеррористическая операция перешла к следующему этапу. Военные подразделения размещены на всех блокпостах, чтобы предотвратить бегство боевиков из Алма-Аты. Досматривают автомобили, проверяют документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют в штаб, передает РИА «Новости». Как следует из сюжета телеканала, боевики зачастую одеты в украденную военную форму, чтобы не подстрелить своих, курсанты надевают белые повязки.

Правоохранительные органы взяли под полный контроль все въезды и выезды из города, вокруг Алма-Аты продолжают действовать 13 блокпостов, добавляется в сообщении канала.

Как сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, дороги республиканского значения в Казахстане открыты.

«На 9 января 2022 года все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабят магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. В связи со сложившейся ситуацией Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей четыре Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан миротворцев.

6 января российские подразделения и воинские части воздушно-десантных войск в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач в Казахстане.

7 января Токаев приказал открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. В тот же день глава республики заявил, что конституционный во всех регионах Казахстана порядок в основном восстановлен, местные власти контролируют ситуацию.