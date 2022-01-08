В России за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса

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8 января, суббота  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
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Российская экономика приближается к зоне риска

Больше всего в 2022 году стоит бояться повышения цен Донат Сорокин/ТАСС
Зарплаты в 2022 году будут расти – и это один из самых приятных прогнозов, которые дают специалисты по поводу предстоящего состояния российской экономики и финансов. Тем более что итоги 2021 года весьма в этом смысле благоприятны. Однако экономисты предупреждают и о некоторых существенных рисках. Подробности...
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Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ Минобороны РФ/ТАСС
В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле? Подробности...
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В чем Россия критически зависит от Казахстана

Космодром Байконур стал символом сотрудничества и дружбы России и Казахстана Роскосмос/РИА Новости
Россию и Казахстан связывают тысячи километров общей границы. На соседней территории проживают миллионы русских. В Казахстане работают многочисленные совместные предприятия и находятся стратегически важные для России объекты вроде космодрома Байконур или урановых рудников. Почему Казахстан называют южными воротами России в Центральную Азию и чем грозит их закрытие? Подробности...
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Как будет действовать в Казахстане спецназ ВДВ России

Спецназ ВДВ России будет помогать восстанавливать конституционный порядок в Казахстане Минобороны РФ/РИА Новости
В любом вооруженном конфликте скорость реакции имеет едва ли не определяющее значение. Эта мысль явно учитывалась при решении о том, какие именно войска, имеющиеся в распоряжении ОДКБ, отправить для наведения конституционного порядка в бунтующих городах Казахстана. Почему именно спецназ ВДВ способен наиболее эффективно справиться с этой задачей и как именно он будет действовать? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Рождество Христово – праздник, который выжил

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Убедившись в невозможности отучить людей от обычая украшать елку, власти в 30-е годы сменили тактику, и стали поощрять елку уже в качестве новогодней, а не рождественской. Я сам родился и вырос в мире, где не было Рождества. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров
Валерий Федоров, директор ВЦИОМ
За сценой событий в Казахстане – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Зачем Сталин вернул погоны в Красную армию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
6 января 1943 года в РККА вновь появились офицерские погоны. Это был важный символический шаг – разрушившая старую Россию революция привела к упразднению погон и офицерских званий. Но они вернулись в Вооруженные силы. Почему? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Главные события 2022 года в политике

Как победили Гитлера под Москвой

Украина готовится к войне

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Новый год в Казахстане начался с массовых беспорядков

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне массовых беспорядков в Алма-Ате введен режим чрезвычайного положения. Протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, захватили арсеналы оружия, вступили в столкновения с полицией
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Города России украсились к празднованию Нового года и Рождества

Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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Украинские авиастроители представили первый серийный Ан-178

Киевское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», представило самолет Ан-178. Это первый серийный лайнер, построенный на Украине с 1991 года. Вооруженные силы страны получат три таких машины
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    В России за сутки выявили 16,5 тыс. случаев коронавируса

    8 января 2022, 12:03

    Текст: Александра Юдина

    За минувшие сутки в России выявили 16 568 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявили 10 634 603 вирус-положительных пациента в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2060, Воронежской области – 1112, Самарской области – 919.

    Также за сутки зафиксировано 796 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 315 400 человек.

    За сутки в России полностью выздоровели 20 449 человек, всего выздоровели 9 666 161 человек.

    Накануне, 7 января, в России выявили 16 735 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев уменьшилось на 167.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Джоковича задержали и выслали из Австралии
    		    6 января 2022, 02:29
    Фото: Atilano Garcia/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Первая ракетка мира Новак Джокович не смог въехать в Австралию, местные власти аннулировали визу, задержали и выслали теннисиста из страны, следует из сообщения пограничной службы Австралии.

    Ведомство подтвердило, что Джокович «не представил надлежащих доказательств, необходимых для въезда в Австралию, и его виза была аннулирована». Как поясняется, граждане других стран, «у которых нет действующей визы при въезде или у которых была аннулирована виза, будут задержаны и высланы из Австралии», передает РИА «Новости».

    Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

    Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

    Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Джоковичем, заявив спортсмену, что все органы власти Сербии «принимают меры, чтобы издевательства над лучшим теннисистом мира в кратчайшие сроки прекратились». Страна намерена «бороться за Новака Джоковича, за правосудие и справедливость».

    Отец первой ракетки мира Срджан Джокович заявлял, что его сына «держали в плену пять часов». Он призвал «поднимать тревогу» для «борьбы за либеральный мир», за «весь мир». Позднее отец спортсмена сообщил, что теннисист возвращается из Мельбурна домой, передает Sputnik

    Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, комментируя отказ в визе Джоковичу, сказал, что «правила есть правила, особенно когда речь идет о границах». По его словам, «никто не стоит выше правил». Моррисон заявил: «Наша сильная пограничная политика имела решающее значение для Австралии, где уровень смертности от COVID-19 один из самых низких в мире, мы продолжаем проявлять бдительность».

    Позднее Моррисон заявил, что «доказательства полученного им медицинского освобождения были признаны недостаточными». Джокович «предоставил информацию авиакомпании, которая разрешила ему подняться на борт и совершить полет», но «это не гарантирует въезд в Австралию». По словам премьер-министра, у Джоковича на момент пересечения границ «не было действующего медицинского освобождения от вакцинации», которая является обязательным условием для въезда в Австралию, передает ТАСС.

    Напомним, на днях власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа. Тогда сообщалось, что в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса.

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    Макрон отказался считать противников вакцинации гражданами
    		    6 января 2022, 12:26
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.

    По словам французского лидера, он не желает злить народ Франции, но вот невакцинированных он действительно хочет разозлить, и намерен идти до конца, максимально ограничивая им доступ к участию в общественной жизни.

    «Я не собираюсь сажать их (невакцинированных) в тюрьму, я не собираюсь насильно их вакцинировать. Поэтому мы должны сказать им: с 15 января вы больше не сможете ходить в ресторан. Вы больше не сможете пойти выпить кофе, вы больше не сможете пойти в театр. Вы больше не сможете ходить в кино. Когда моя свобода угрожает свободе других, я становлюсь безответственным. А безответственный человек больше не является гражданином», – заявил он в интервью газете Le Parisien, передает РенТВ.

    В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма «омикрон» власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет является поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков. Новые требования будут распространяться на всех лиц старше 16 лет.

    Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение санкций за изготовление и использование поддельных документов.

    В последние недели число заболевших во Франции резко растет. В среду в стране был установлен новый антирекорд – более 332 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 за сутки.

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    Экс-начальник Генштаба ВС России Квашнин умер от коронавируса

    7 января 2022, 11:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший начальник Генштаба ВС России генерал армии Анатолий Квашнин умер сегодня в Москве, сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

    «Анатолий Квашнин скончался сегодня в Москве. Причина – коронавирус», – передает РИА «Новости» слова Дерябина.

    Квашнин возглавлял Генштаб ВС России с 1997 по 2004 год. Генерал армии. Герой Российской Федерации.  

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    В Роспотребнадзоре назвали симптомы при заражении гриппом и COVID-19

    7 января 2022, 10:42

    Текст: Евгения Шестак

    Определить одновременное заболевание гриппом и COVID-19 можно исходя из постепенного проявления и наращивания симптомов и той, и другой болезни, заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

    По ее словам, определить одновременное заражение двумя вирусами без лабораторной диагностики непросто, но возможно. Как отметила специалист, для гриппа характерно очень быстрое нарастание симптомов: буквально за несколько часов температура тела повышается до 38-39 градусов и более, появляются головная боль, ломота в мышцах. При коронавирусной инфекции признаки заболевания развиваются постепенно, добавила доктор медицинских наук, передает РИА «Новости»

    «Если через какой-то промежуток времени [к симптомам заболевания гриппом] присоединяется потеря обоняния, меняются вкусовые ощущения, то велика вероятность сочетанной инфекции», – пояснила Руженцова.

    При этом, по ее словам, если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, симптомы могут обеих инфекций могут возникнуть почти одновременно.

    Правильное лечение при одновременном заражении гриппом и коронавирусом может назначить только врач с учетом выраженности симптомов, возраста и особенностей пациента, уточнила Руженцова.

    Специалист Роспотребнадзора добавила, что в большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов.

    «Применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова», – заключила она.

    Ранее сообщалось, что в России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В октябре оба вируса перенесла беременная женщина в Севастополе. 

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    Джоковича разместили в Австралии в отеле с беженцами

    6 января 2022, 13:43

    Текст: Вера Басилая

    Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович, австралийскую визу которого аннулировали, был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев, сообщают СМИ.

    О том, что первая ракетка мира находится в отеле с беженцами, сообщила журналистка австралийского подразделения Guardian Кейт Келли на своей странице в Twitter.

    По информации источника, на фасаде здания присутствуют граффити, которые гласят, что находящиеся в отеле люди содержатся в нечеловеческих условиях, передает РИА «Новости».

    Возле отеля собралось несколько болельщиков Джоковича, которые требуют выпустить теннисиста. К ним примкнули люди, требующие «освободить» не только серба, но и всех беженцев.

    Ранее пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. В четверг австралийские власти сообщили, что не планируют депортировать Джоковича до новых слушаний, назначенных на понедельник.

    Теннисист не смог пройти паспортный контроль, так как член его команды, отвечавший за сбор документов, допустил ошибку, выбрав тип визы, который нельзя получить с медицинским отводом от вакцинации. В результате Джокович несколько часов провел в комнате, охраняемой полицией. Местные власти отказались помогать ему с получением визы для участия в открытом чемпионате Австралии.

    Джокович неоднократно отказывался сообщить свой статус вакцинации от коронавируса. Организаторы Australian Open требуют, чтобы участники были привиты или имели освобождение по медицинским показаниям. Во вторник Джокович сообщил о получении такого освобождения.

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    Путин поручил привлекать переболевших COVID-19 к прохождению диспансеризации

    6 января 2022, 11:25

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поручил провести информационную кампанию для переболевших ковидом россиян, чтобы привлечь их к прохождению углубленной диспансеризации.

    «Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов России», – говорится в поручении по итогам пресс-конференции Путина, опубликованной на сайте Кремля.

    Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года. Ответственными за исполнение президент назначил министра здравоохранения Михаила Мурашко и руководителей регионов.

    Ранее минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. К приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более. Вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

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    В ВОЗ обеспокоились скоростью вакцинации в 100 странах мира

    6 января 2022, 18:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Свыше 100 стран по всему миру могут не успеть вакцинировать 70% своего населения к июлю 2022 года, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

    «С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели», – цитирует Гебрейесуса ТАСС.

    Он добавил, что в некоторых странах люди уже получают четвертую прививку, а в других вакцинацию не прошли еще даже медицинские работники.

    В декабре Гебрейесус отмечал, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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    Япония ввела ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

    7 января 2022, 03:59

    Текст: Антон Никитин

    Власти Японии вводят режим усиленных мер против распространения коронавируса в префектурах Окинава, Хиросима и Ямагути в связи с ухудшением эпидемической ситуации в этих регионах, заявил министр по восстановлению экономики Дайсиро Ямагива на заседании экспертной комиссии.

    «В указанных трех префектурах за последнюю неделю значительно вырос индекс заболеваемости. Если не принять никаких действий, в ближайшее время там значительно вырастет нагрузка на медицинскую систему. Поэтому мы считаем, что в этих регионах следует ввести режим усиленных мер против вируса с 9 до 31 января», – приводит слова министра ТАСС.

    Режим предполагает ограничения работы заведений общепита и других учреждений, а также ограничения на проведение массовых мероприятий. Официально решение будет утверждено в пятницу вечером на заседании правительственного штаба.

    Днем ранее в Японии было выявлено более 4,4 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордно высокий показатель с 18 сентября 2021 года. Среди японских регионов хуже всего дела обстоят в южной префектуре Окинава. Там был установлен суточный антирекорд по числу новых случаев коронавируса за все время пандемии – 981.

    Напомним, в начале декабря минувшего года финал Гран-при по фигурному катанию в Японии решили отменить в связи с запретом на въезд иностранных граждан на фоне ситуации с распространением штамма коронавируса «омикрон» в мире. Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Японии в конце ноября.

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    Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

    6 января 2022, 15:31

    Текст: Вера Басилая

    В семи регионах России за неделю отмечается улучшение эпидситуации, в 24 ситуация осложнилась из-за снижения охвата тестированием, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями: заболеваемость на 100 тысяч населения, охват тестированием на 100 тысяч населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами ИВЛ и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в 24 регионах. В семи регионах отмечается улучшение», – цитирует Голикову оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

    При этом сообщается, что три региона России близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу: Тыва, Липецкая область и Подмосковье.

    «Близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Республика Тыва (78,0%), Липецкая область (76,7%) и Московская область (76,5%). Уровень 72% и выше показывают Мурманская, Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская, Белгородская и Тюменская области», – говорится в сообщении оперштаба.

    Лидеры по уровню коллективного иммунитета Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%).

    Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составляет 69,88%, он уменьшился в сравнении с предновогодними показателями.

    На 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря – 72%.

    Ранее в России за прошедшие сутки было выявлено 15 316 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,5 млн случаев заболевания с начала пандемии.

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    За сутки в России выявили 15,3 тыс. новых случаев коронавируса

    6 января 2022, 12:30

    Текст: Елизавета Булкина

    В России за прошедшие сутки было выявлено 15 316 случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,5 млн случаев заболевания с начала пандемии.

    Выписано по выздоровлении за сутки 22 949 человек, за это же время скончались 802 заболевших, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

    В Москве за сутки выявлено 2357 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1286, в Московской области – 742.

    Накануне в России было выявлено 15 772 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 456.

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    В России за сутки выявили 16,7 тыс. случаев коронавируса

    7 января 2022, 11:47

    Текст: Евгения Шестак

    За минувшие сутки в России выявили 16 735 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «выявлено 16 735 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 11% не имели клинических проявлений болезни».

    Всего в стране выявили 10 618 035 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3694, Санкт-Петербурге – 1291, Московской области – 899.

    Также за сутки зафиксировано 787 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 314 604 человека.

    За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек, всего выздоровели 9 645 712 человек.

    Накануне, 6 января, в России выявили 15 316 новый случай коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 1419.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    В Роспотребнадзоре рассказали о случаях одновременного заражения гриппом и COVID

    6 января 2022, 09:44

    Текст: Елизавета Булкина

    В России зафиксированы случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом. В октябре оба вируса перенесла беременная женщина в Севастополе, заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

     «О случаях одновременного выявления коронавируса SARS-CoV-2 и гриппа мы знали почти с самого начала пандемии. Их регистрировали в разных странах, в том числе и в России... например, в октябре 2021 года в городе Севастополь у заболевшей беременной женщины одновременно обнаружили и вирус гриппа, и SARS-CoV-2», – передает РИА «Новости».

    По словам Руженцовой, сочетание двух вирусов, поражающих дыхательную систему, как правило, способствует более тяжелому и длительному течению заболевания.

    Ранее сообщалось, что в Хорватии и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) выявлены случаи заражения одновременно вирусом гриппа и коронавирусом.

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    Штамм «омикрон» выявлен в Пермском крае

    6 января 2022, 13:11

    Текст: Елизавета Булкина

    Новый штамм коронавируса «омикрон» впервые выявили в Пермском крае, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

    «29 декабря 2021 года в Пермском крае зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) штаммом «омикрон». Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Биологический материал был доставлен в ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора для фрагментного секвенирования, в результате которого подтвержден штамм «омикрон», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

    Пациент госпитализирован в бокс краевой клинической инфекционной больницы, заболевание протекает легко. К настоящему моменту мужчина здоров.

    Уточняется, что все контактировавшие с больным люди находились на изоляции и под наблюдением, в результате чего удалось избежать распространения вируса.

    «6 января 2022 года все противоэпидемические мероприятия закончены, новых заболевших не выявлено», – добавили в региональном Роспотребнадзоре.

    Ранее в Нижегородской области был зафиксирован первый случай штамма «омикрона» у невакцинированной пациентки.

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    Бокерия опроверг влияние ношения масок на сердечно-сосудистую систему

    6 января 2022, 10:16

    Текст: Вера Басилая

    Дышать через маску для сердечно-сосудистой системы не вредно, человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму, заявил академик РАН, президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

    «Нет, не вредно. Человек потребляет столько кислорода, сколько нужно организму. Поэтому вы, может быть, на два вдоха больше будете делать, но это никак не отразится на вашем здоровье», – цитирует РИА «Новости» академика.

    На ваш взгляд

     
    Вы носите маски в общественных местах?



    Обсуждение:  25 комментариев

    По его словам, в Японии половина граждан ходит в масках постоянно, они привыкли себя защищать, это очень хорошая привычка.

    Ранее Лео Бокерия заявил, что вакцинация от коронавируса не может влиять на работу сердечно-сосудистой системы, данных об этом нет.

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    Хоккеисты и тренеры ЦСКА зразились коронавирусом

    7 января 2022, 10:42

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Результаты тестов на коронавирус трех игроков и двух тренеров московского хоккейного клуба ЦСКА дали положительные результаты, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Имена заразившихся не называются, сообщил источник РИА «Новости».

    В пятницу армейцы проведут домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подольского «Витязя», в воскресенье на выезде встретятся с петербургским СКА.

    Ранее коронавирус выявили в екатеринбургском «Автомобилисте» и уфимском «Салавате Юлаеве». КХЛ отменила матчи екатеринбуржцев против хельсинского «Йокерита», омского «Авангарда» и рижского «Динамо». Также перенесены встречи «Салавата Юлаева» с «Йокеритом» и «Динамо» (Рига).

    Ранее встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде была отменена из-за случая заражения коронавирусной инфекцией в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Позже, из-за выявлений заболевания COVID-19 ряда спортсменов нескольких других сборных Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить проведение турнира.

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