Байден заявил о переломном моменте в истории США и мира

Человечество переживает переломный момент в своей истории, в то время как Россия и Китай полагают, что дни демократии сочтены, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден

«Мы живем в переломный момент истории – как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны – они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире», – цитирует Байдена ТАСС.

Он добавил, что Москва и Пекин делают ставку на то, что Соединенные Штаты станут больше похожи на них, нежели чем на самих себя.

«Они делают ставку на то, что Америка – это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть», – подчеркнул глава Белого дома.

«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», – отметил он.

Ранее около половины граждан США (46%) заявили в опросе газеты Washington Post и Университета Мэриленда, что «мало» гордятся или «совершенно» не гордятся состоянием демократии в стране.

До этого рейтинг одобрения Байдена достиг нового антирекорда с момента его вступления в должность, более половины американцев (53%) не одобряют работу главы государства.