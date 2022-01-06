Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Казахстане

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в Казахстане, грядущее заседание Совета Россия – НАТО и другие вопросы, сообщил российский МИД.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, главы ведомств выразили удовлетворение политическим диалогом между странами на высшем и высоком уровне в 2021 году, сообщается на сайте министерства.

«В связи с событиями в Казахстане министры высказались в поддержку усилий руководства этой страны по восстановлению конституционного порядка. Лавров проинформировал о предпринятых в ответ на обращение президента Казахстана [Касым-Жомарта Токаева] мерах по линии ОДКБ по оказанию содействия казахстанским властям в условиях инспирированных извне попыток подорвать безопасность и территориальную целостность государства», – указали в МИД.

Также Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Балканах, акцентирована важность скорейшего восстановления внутриполитического диалога в Боснии и Герцеговине.

Кроме того, министры положительно оценили первое заседание в формате «три плюс три» по нормализации ситуации в Закавказье, которая прошла 10 декабря в Москве.

Чавушоглу поднял вопрос о подготовке заседания Совета Россия – НАТО. Лавров подтвердил позицию Москвы о необходимости серьезного разговора на тему гарантий безопасности в Европе с участием военных в интересах достижения конкретных результатов без затягивания процесса.

Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в «преодолении террористической угрозы. «Совет коллективной безопасности ОДКБ «в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности» принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.

В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.