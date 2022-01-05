У посольства Казахстана в Москве задержали активистов

У казахстанского посольства в российской столице задержаны активисты «Революционной рабочей партии», сообщил источник в правоохранительных органах.

«Семеро активистов «Революционной рабочей партии» задержаны у здания посольства Казахстана на Чистых прудах», – рассказал собеседник ТАСС.

Они устроили пикеты с плакатами напротив посольства, их доставили в отделение полиции.

В Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

Президент страны пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

Между тем протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».