Политолог назвал альтернативу гарантиям НАТО Москве о нерасширении альянса

США согласны говорить по вопросам соглашений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но даже если позиции сторон не совпадут, но Россия и США будут заинтересованы в позитивном итоге переговоров, то в процессе могут возникать варианты с более широкими рамками повестки, считает российский политолог Федор Лукьянов.

«В нынешнем диалоге упор делается на Восточную Европу, но переговоры касаются Европы в целом. ДОВСЕ, ДРСМД и прочие соглашения – это то, о чем сейчас США вдруг стали согласны говорить. Но это именно технические моменты, которые будут базироваться на договоренности по главным вопросам. При этом даже если позиции сторон не совпадут, но Россия и США будут заинтересованы в позитивном итоге переговоров, то в процессе могут возникать варианты с более широкими рамками повестки», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» в интервью газете ВЗГЛЯД.

По словам Лукьянова, то, «с чем мы сейчас имеем дело – это результат переосмысления договоренностей, достигнутых в 1975 году в Хельсинки», когда был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Система отношений, зафиксированная тем документом, уже неактуальна, поскольку самого подписанта – СССР – не существует. Парижская хартия, дающая начало расширению НАТО, уже не может являться «рамкой» для диалога России с Западом», – отметил он.

Политолог подчеркнул, что Москве никто не даст юридических гарантий по нерасширению альянса. Однако, по его словам, есть вариант решения. «Москве никто не даст юридических гарантий по нерасширению альянса. Однако вариант решения есть: создать адаптированный под нынешнюю ситуацию аналог Парижской хартии или Хельсинкского акта – очень крупную политическую декларацию, пусть и не юридически обязывающую. И после этого – когда будет обозначен некий контур – можно обсуждать вопросы контроля над вооружениями в Европе», – заключил Лукьянов.

Ранее в статье The New Yorker появилось мнение профессора истории Мэри Элиз Саротт, что США необходимо полностью изменить отношение к расширению НАТО для успешного урегулирования отношений с Россией. Она уверяет, что многие другие договоры неспокойного для России времени создали идеальные условия для будущего обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. По ее словам, после «победы в холодной войне» странам Запада стоило вспомнить афоризм Уинстона Черчилля: «В победе нужно быть великодушным», так как окно возможностей всегда находится в движении.