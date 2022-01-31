Путин согласился увеличить число мест для принудительных работ

Президент Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить число мест для принудительных работ для замены срока людям, отбывающим реальное наказание.

«На сегодняшний день у нас создано 15 тыс. мест, и концу 2024 года мы хотели бы создать порядка 100 тыс. мест. И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», – цитирует РИА «Новости» слова Чуйченко.

«Давайте так и сделаем», – согласился Путин.

По словам министра, сегодня в России отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тыс. человек, из которых 180 тыс. могут претендовать на замену реального лишения свободы принудительными работами, в соответствии с законом, вступившим в силу с 2017 года.

«Проблема состоит в том, что у нас нет просто соответствующих мест, в которых можно было бы обеспечивать отбытие этими людьми наказания. Понятно, что далеко не все из этих 180 тыс. человек достойны перевода с лишения свободы на принудительные работы, многие просто не встали на путь исправления. И здесь, в общем-то, соответствующие службы будут производить отбор. Но мы исходим из того, что на сегодняшний день порядка 100 тыс. человек достойны того, чтобы применить к ним эту меру, а именно – заменить лишение свободы на принудительные работы», – отметил Чуйченко.

Министр также заявил, что люди, которые работают в исправительных центрах, не считаются лишенными свободы, они юридически свободны, хотя такие работы продолжают оставаться уголовным наказанием, а значит, там есть «карающая составляющая, в отношении них есть определенные ограничения».

Президент поинтересовался, насколько за последние годы уменьшилось количество людей, находящихся в местах лишения свободы. Чуйченко привел справочную информацию, согласно которой в 1913 году в Российской империи было 194 тыс. человек.

Президент согласился и сказал, что при Советском Союзе было больше.

«Во всяком случае, в 2000 году это уже точно – 1,06 млн, в 2021-м – 483 тысячи человек. И не все из них находятся непосредственно в местах лишения свободы, там есть еще часть, которая находится в следственном изоляторе. И она значительная», – подчеркнул Путин.

Путин уточнил, правильно ли он понимает, что 483 тысячи минус 109 находятся в местах лишения свободы. Министр ответил утвердительно.

«А в 2000-м было 1,06 миллиона», – сказал глава государства.

«Да, то есть мы сократили более чем в два раза. А если мы сделаем все, что мы запланировали в соответствии с недавно утвержденной Концепцией развития уголовно-исполнительной системы до 2030 года, у нас будет 300 тысяч. Вот в том числе, если мы создадим систему исправительных центров, то мы, как говорится, значительно уменьшим спецконтингент в этой части», – уточнил Чуйченко, получив одобрение президента.

По информации пресс-службы Минюста, к 2024 году планируется увеличить количество мест в исправительных центрах до 100 тыс. В 2021 году было создано свыше 15 тыс. мест для принудительных работ, а до конца 2022 года планируется создать еще 35 тыс. таких мест.

Напомним, министр юстиции Константин Чуйченко на коллегии ФСИН выделил семь проблем уголовно-исполнительной системы (УИС) в России, в их числе несовершенство законодательства, недостаточная занятость осужденных и низкая мотивация сотрудников.