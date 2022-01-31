В Кремле развеяли слухи о локдауне

Руководство России не обсуждает возможность введения федерального локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос не актуален, не обсуждается», – цитирует Пескова ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать публикации в ряде Telegram-каналов о возможном введении такой меры.

Также Песков назвал печальной статистику по убыли населения в России из-за коронавируса.

«Это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса. Причины, конечно, предстоит еще анализировать и главное – предстоит дальше убеждать людей вакцинироваться», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что вакцинация – единственное, что позволит уменьшить число смертей от коронавируса.

«Что касается, большого количества смертей, то это реальность, в которой мы существуем. Опять же причин тому может быть много, хотя, вы знаете, что весьма и весьма эффективными признаны меры, которые были приняты правительством. И весьма и весьма эффективно работает общая система здравоохранения, которая находится постоянно в состоянии полной мобилизации. Но при этом, конечно, к сожалению, уровень вакцинации населения оставляет желать лучшего», – скаазал представитель Кремля.

Он выразил надежду, что со временем удастся повысить общественный порог иммунитета благодаря вакцинам и естественному иммунитету, и что это снизит число умирающих.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет.