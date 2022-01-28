Медведев объяснил отсутствие локдауна на фоне «омикрона»

Локдаун был необходим на первой стадии пандемии коронавируса, однако сейчас, в условиях появления новых штаммов, смысла в нем нет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил в интервью РИА «Новости» и другим ведущим российским СМИ, что если бы «удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер», потому что он живет только в человеческой среде, но сделать это невозможно: во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а во-вторых – по социальным причинам.

По его словам, в начале пандемии тотальный карантин был оправдан, так как еще не было понимания, «что это такое и как с этим бороться», не было вакцин и соответствующих технологий.

«Не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи, хотя она у нас была лучше, на самом деле, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен. Но все-таки коек-то не хватало, это понятно. И поэтому локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль», – отметил Медведев.

Однако в новых реалиях такая мера будет оправданной только при появлении нового крайне опасного высокопатогенного варианта, «такой опасный, что опаснее некуда». В этом случае «приходится объявлять о том, что вешается замок, но я надеюсь, что этого не произойдет», добавил замглавы Совбеза.

Медведев выразил надежду, что ситуация будет развиваться «в другом направлении».

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