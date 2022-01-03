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Пролив Дарданеллы временно закрыли для прохода транзитных судов
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В районе пролива Дарданеллы в Турции наблюдается густой туман, из-за чего движение для транзитных судов пришлось закрыть, сообщило Управление службы судового движения.
Пролив закрыт для движения в обоих направлениях, капитаны судов, заходящих в пролив с севера и юга, предупреждены по рации о ситуации, передает агентство Anadolu.
Отмечается, что движение будет возобновлено, когда туман рассеется.
В ноябре пролив Дарданеллы (Чанаккале) также закрывали для транзитных судов из-за сильного тумана.
Пушков указал на «удивительные последствия» расставания Литвы с Россией
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Литве не стоило «напрочь ссориться» с Россией, чтобы сейчас не экономить на всем, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Ранее стало известно о том, что литовцев начали учить экономить на электричестве.
«И стоило ради этого «евроинтегрироваться»? А главное – напрочь ссориться с главным поставщиком энергоресурсов в Европе? Чтобы на всем экономить, понижать температуру и мерзнуть? Удивительные последствия имеет расставание с Россией для этих республик, особенно Латвии и Литвы – от распродажи железных дорог до депопуляции», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее «Спутник. Ближнее зарубежье» в своем Telegram-канале сообщил, что в Литве поставщик энергии Elektrum Lietuva посоветовал гражданам кипятить меньше воды, понижать температуру в комнате до 16 градусов тепла и слушать музыку тише. Также среди рекомендаций – не включать телевизор «фоном» и понизить его яркость, а также использовать холодильник и посудомоечную машину только при их «полной загрузке».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что десятки миллионов жителей стран Евросоюза больше не в состоянии оплачивать главную услугу современной цивилизации – электроэнергию. Огромные счета за электричество породили массовые протесты. В Литве обсуждается также расширение помощи в отоплении 110 000 беднейших домохозяйств.
До этого обозреватель газеты ВЗГЛЯД писал, что цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия.
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В России заявили об угрозе Петербургу со стороны Финляндии
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«На потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее руководство Финляндии задумалось о вступлении страны в НАТО и раскритиковало требования России к альянсу.
«Тон заявлений финнов стал в последний год неадекватен, как и решение о закупке истребителей-бомбардировщиков, которые способны наносить ядерные удары по всему северо-западу России», – напомнил президент Российской ассоциация прибалтийских исследований Николай Межевич.
По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.
Кроме того, слова премьер-министра Финляндии Санны Марин и президента страны Саули Ниинисте о праве подать заявку на вступление в блок НАТО могут быть зондированием реакции Москвы по просьбе Брюсселя, Лондона и Вашингтона. «Финляндия находится на грани скатывания в антироссийскую риторику, характерную для соседней Швеции», – констатировал Межевич.
Собеседник напомнил и о результатах недавних опросов, согласно которым финны традиционно высказываются против вступления страны в НАТО. «Большая часть политиков будет ждать сформировавшегося общественного мнения. Еще живо поколение, которое хорошо помнит 70-е годы, когда от страны, названной Рейганом «империей зла», финны зла не ощущали, а ощущали экономическую выгоду от соседства с СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом России в любом случае – независимо от реальности угрозы вступления Финляндии в НАТО – нужно улучшать состояние Балтийского флота, отметил собеседник. «У нас далеко не идеальная ситуация с Балтфлотом, который «разорван» между Кронштадтом и Калининградом, а посередине – фарватер, который перекрывается в два счета. Мы это помним из опыта Первой и Второй мировых войн», – детализировал аналитик.
В воскресенье премьер-министр Финляндии Санна Марин напомнила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle. «У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО и считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», - рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».
В Хельсинки пока оценивают обстановку в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военно-политический блок.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте также заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, «если решит так сама». Он добавил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, якобы противоречат европейскому порядку безопасности.
Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.
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Сатановский напомнил о сталинском условии независимости Финляндии
Политолог Евгений Сатановский считает, что руководство Финляндии «готовится к новой эпохе в отношениях с Россией», на что указывает заявление премьер-министра Финляндии Санны Марин о сохранение возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
«Информация о том, что эта страна может в ближайшее время вступить в НАТО, что резко увеличит протяженность общей линии непосредственного соприкосновения границ Североатлантического альянса и России, а также внезапно высказанное финским начальством острое недовольство теми условиями обеспечения национальной безопасности России, которые были выдвинуты Москвой НАТО и Соединенным Штатам, как основной стране этого военно-политического альянса, говорят именно об этом. Хотелось бы, конечно, интерпретировать происходящее каким-то более оптимистическим образом, да только никак не получается», – написал он в своем Telegram-канале «Армагеддоныч».
Он подчеркнул, что «геополитика тем и славится, что нет в этом мире ничего вечного, и даже ничего долгоиграющего нет. И без того столько десятилетий Россия в Европе не воевала... Было бы странно, если бы ее никто не попытался попробовать на прочность, как сейчас в наших отношениях с Западом и происходит».
«В НАТО же не только Украина с Грузией рвутся (Молдавии приготовиться). Альянс намерен расширяться на Балканах и на северном направлении. Помимо Финляндии, в него и Швеция вполне может вступить. Польша и три постсоветские республики Прибалтики это сделали – и давно. А у них история отношений с Россией не лучше, чем у шведов и финнов, которые с ней тоже столетиями воевали, хотя в итоге предпочли пока еще проводимый ими в жизнь нейтралитет», – указал Сатановский.
Политолог напомнил, что Финляндия с 1809 до 1917 годы была автономным государством в составе Российской империи, затем страна отстояла свою независимость в войне 1939-1940 годов. Он указал, что «по итогам Великой Отечественной войны ей Сталин эту самую независимость оставил... как и Австрии, в обмен на нейтралитет».
«А теперь, чего же Хельсинки не попробовать сменить этот статус? Политики там уже совсем не те, кто понимал, зачем он их стране. Новое поколение политиков, во всей Европе новое. Пересматриваются там итоги Второй мировой войны, что бы по этому поводу Москва ни говорила. А в итоге такого рода ревизий всегда происходят новые войны, после которых наступает новое равновесие, в зависимости от того, кто в итоге выиграет, а кто проиграет. Вот к этому в итоге все и придет», – заключил Сатановский.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО.
До этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.
Политолог Николай Межевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что на потенциальное вступление Финляндии в НАТО России следует ответить усилением Балтийского флота. По его словам, заявления финского руководства о членстве в НАТО могут быть попыткой растянуть военно-политические усилия России с юга страны до севера. «Это может означать угрозу Санкт-Петербургу. Такая риторика возвращает Москву к крайне тяжелой ситуации 1939 года, но в новом геополитическом исполнении», – сказал аналитик.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты, как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничестве США с Россией и Китаем и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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В США предложили исключить страны Балтии из НАТО ради сделки с Россией
США могут пожертвовать странами Балтии ради стратегического соглашения с Россией, пишет американский аналитик Дэвид Пайн с своей статье для издания The National Interest.
В публикации эксперт предупредил об одном из возможных сценариев развития событий после того, как президент России Владимир Путин потребовал вывода иностранных войск с территорий стран – членов НАТО в Восточной Европе, а также предоставления гарантий дальнейшего нерасширения альянса, сообщает Газета.ru.
Публицист допускает, что это может заставить США исключить из НАТО Литву, Латвию и Эстонию.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом, он продолжался 50 минут. Президенты обсудили предстоящие переговоры США-РФ 10 января, а также заседание Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Собчак опубликовала обнаженное фото из бани
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В Instagram пользователи обсуждают фото телеведущей Ксении Собчак, на котором она запечатлена голой в бане.
«31-го я баню не хожу, зато 2-го – с удовольствием», – написала Собчак под фото в своем аккаунте в Instagram.
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Реакция подписчиков оказалась противоречивой. Одни отметили, что Собчак «шикарная женщина», а кадр «классный». Другие нашли сходство со снимками балерины Анастасии Волочковой.
«У Волочковой появился серьезный конкурент!» – написал kzmukhamed. «Дважды проверила не Волочковой ли страница», – поддержала его rita.tesla.
Оставила свой комментарий и певица Наташа Королева. Она поддержала Собчак и поздравила ее с Новым годом. «Ксюша, красотка! Жги! С Новым годом», – написала Королева.
Напомним, Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
Ранее Анастасия Волочкова неоднократно публиковала схожие фотографии из бани. На одном из снимков голая балерина продемонстрировала шпагат, сидя в сугробе.
Захарова рассказала о расходах Британии на дестабилизацию ситуации в России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Лондон выделил более 1,3 млрд рублей на трансформацию курса России в нужном Британии направлении. Документы с описанием проектов, направленных на «раскачивание» России, опубликованы на специализирующемся на расследованиях сайте Underside.
«В архивах Underside – десятки документов с описанием проектов, списками фамилий, организаций и всей «черной бухгалтерией». Цифры поражают воображение – более 1,3 млрд рублей выделено (на период с 2020 по 2023 год) на финансирование программ влияния на общественные организации (а через них – на госструктуры) и трансформацию курса России в нужном Великобритании направлении», – написала она в своем телеграм-канале.
Захарова добавила, что «как минимум с октября 2020 года действует грантовое соглашение между британским правительством и иноагентским комитетом «Гражданское содействие» (организация признана иноагентом), который функционирует при поддержке ликвидированного недавно решением суда «Мемориала» (организация признана иноагентом и решением суда ликвидирована на территории России). Вдумайтесь в эти цифры – 227 млн рублей из британского бюджета тратятся на «развитие гражданского общества в России». Упор на гендеры во всех их проявлениях, гражданских феминисток и... «актуализацию маскулинности».
«Еще целый кластер проектов – с ценником в 880 млн рублей – запущен для создания «пробританской прослойки» среди интеллектуальной элиты России. Недорого, кстати, Лондон оценил эту самую «пробританскую прослойку». Могли бы и раскошелиться – эта прослойка любит лакшери. Здесь, среди прочего, программа Chevening (поиск талантливой молодежи у нас в стране и ее «обучение» в британских образовательных учреждениях)», – написала она.
Захарова подчеркнула, что «британцы напрямую тратят деньги на раскачку внутриполитической ситуации в стране. Как иначе объяснить существование грантового плана под кодом P2.031, предполагающего спонсирование вовлеченности в митинги и политические шествия, а также упоминающего рост социальной напряженности и поляризацию общества».
Представитель российского МИДа указала, что «выход у британского внешнеполитического ведомства один – публично заявить, что все это фейк и деза («хайли лайкли», конечно)».
«Британцам необходимо напомнить о статье VI Заключительного акта СБСЕ («Невмешательство во внутренние дела»)?» – поинтересовалась в заключении Захарова.
Ранее Захарова заявила, что финансирование российских некоммерческих организаций Великобританией, которое описано в обнародованном плане работы британского посольства в Москве, является целенаправленной стратегией вмешательства во внутренние дела России.
Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Итальянцев обрадовало поздравление Путина в «Вечернем Урганте»
Итальянские пользователи YouTube высоко оценили спецвыпуск российского шоу «Вечерний Ургант» – «CIAO, 2021», снятый в стиле итальянских вечеринок 1980-х годов. В конце шоу зрителей на итальянском языке поздравил образ президента России Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей.
Шоу транслировалось в эфире в первый день 2022 года. Передача была снята на итальянском языке, в ней приняли участие российские исполнители и артисты. Итальянские пользователи оценили спецвыпуск в комментариях под записью программы в YouTube, сообщает РИА «Новости».
В завершении выпуска зрителей поздравил образ Владимира Путина, созданный при помощи нейросетей. Поздравление проходило напротив Колизея.
«Уважаемые граждане Италии! Дорогие друзья! 2021 год уходит. Он был очень непростым. Но трудности, с которыми мы столкнулись, только сплотили нас. У нас большая прекрасная страна, и если мы захотим что-то сделать, мы это сделаем! Давайте вместе поднимем бокалы. Я поздравляю вас с Новым 2022 годом!», – поздравил зрителей созданный нейросетью президент.
«Впечатляюще, это должно транслироваться в Италии», – отметил David S.
«Красивое шоу, давно так не смеялся. Обнимаю из Италии», – написал King Misclot.
«Видели в прямом эфире из Италии, вы снова были великолепны, спасибо вам большое! Увидимся в следующем году», – поделился впечатлениями Giuseppe Curcio.
«Для меня, как итальянца, большая честь, спасибо, Россия, с Новым годом!» – поблагодарил создателей шоу Giacomo Davalli.
«Брависсимо. Поздравляю с отличной работой!» – восхитился Roberto Colatorti.
«Спасибо за этот прекрасный беззаботный вечер, привет из Бари, города Святого Николая!» – написал Filippo Natuzzi.
«Надеемся, что это станет традицией каждый год!» – пожелал Alessandro Barbero.
«Рада, что в этом году вы снова подумали о нас, итальянцах, наилучшие пожелания всем вам, счастливого Нового года», – добавила Gabriella Gualtieri.
Специальный выпуск «Вечернего Урганта» на итальянском языке становится традиционным. Так, в 2020 году итальянские СМИ назвали «культовым» специальный выпуск российского шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», а его создателя Ивана Урганта – международным ведущим.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro восхитились новогодним обращением президента России Владимира Путина. Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан.
Французы решили потеснить российские танки в Индии
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Французская компания Nexter изучает варианты возможной поставки Индии танков Leclerc вместо российских «Армат», говорится в документах, опубликованных Национальным собранием Франции.
Власти Индии официально возобновили программу по военно-техническому обновлению «Боевые машины будущего» (Future Ready Combat Vehicle, FRCV). Целью программы декларируется «приобретение современных боевых танков для замены устаревших T-72 и бронетехники для командования, инженеров, мобильной артиллерии и противовоздушной обороны».
В рамках этой программы Нью-Дели направил запросы производителям танков «Армата», американского M1 Abrams, немецкого Leopard 2, южнокорейского K2, турецкого Atalay, сербского M-84, украинского T-84, итальянского Ariete, израильского Merkava, британского Challenger GB и французского Leclerc. Нью-Дели планирует приобрести 1770 машин и передачу технологий, которые позволят производить танки в Индии.
«Кажется, танк Leclerc с массой всего 55 тонн, хорошей подвижностью, двигателем мощностью 1500 л.с. и превосходной системой стрельбы имеет наибольшие шансы», – указывается в переписке депутата Национального собрания Франции Николя Дюпон-Эньян с министерством обороны страны.
Первые танки должны быть приняты на вооружение уже в 2030 году. В Nexter указали, что вместе со своим немецким партнером – компанией Krauss Maffei Wegmann – анализируют свои возможности, отвечающие требованиям Индии, в том числе – по поводу синергии в производстве машин.
В минобороны признали, что «стратегические перспективы» сотрудничества с Индией «многообещающие», но также подчеркнули, что процедуры, относящиеся к индийским программам перевооружения, «часто бывают долгими и сложными».
В конце прошлого месяца стало известно, что Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы «Армата», об этом сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.
«Индийским партнерам были предложены новые направления работы, в том числе и создание по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы «Армата», тем более, учитывая, что индийские военные планируют развернуть работу по созданию нового основного боевого танка», – цитирует РИА «Новости» Решетникову.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин осуществил свой первый с начала пандемии зарубежный визит, и им оказалась поездка в Индию. В центре визита были традиционно – поставки российских вооружений.
Месяцем ранее в Индию начались поставки зенитных ракетных комплексов С-400, но другие оружейные сделки застопорились. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит на высшем уровне поможет российской «оборонке».
Добавим, что Франция не впервые «выбивает» Россию с индийского рынка – в 2019 года Нью-Дели купил французские истребители Rafale вместо российских Су-30МКИ.
Economic Times писал в этой связи, что способность длительного барражирования французских самолетов в 1,5 раза превышает показатель Су-30МКИ. Кроме того, в материале указывалось, что дальность полета Rafale – от 780 до 1 тыс. 55 км, а у Су-30МКИ она составляет 400–550 км.
Французские истребители могут совершать пять боевых полетов за день, а российские – три, говорилось в материале. При этом ET признало, что Rafale гораздо дороже, чем Су-30МКИ.
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Канадского дипломата обвинили во лжи о Путине
Канадского политика и дипломата Криса Александера раскритиковали в Twitter за высказывание о президенте России Владимире Путине и оскорбление россиян.
В своем аккаунте Александер осудил сторонников российского лидера и в резкой форме высказался о российской политике. Подписчики дипломата сочли его заявление некорректным, сообщает РИА «Новости».
«В тотальной лжи живут те, кто до сих пор считает «нормальными» Канаду и американскую армию», – поспорил один из них.
«Некоторые ваши твиты чересчур однобокие. <...> Раньше я думал, что вы за поиск истины», – написал другой.
«А Канада <...> только демократию приносит», – сыронизировали в комментариях.
Некоторые читатели назвали автора твита лжецом.
Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин раскритиковал ирландскую оппозиционную партию Шинн Фейн, а также их председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.
Бородина взяла билеты за миллион рублей и возмутилась плохому сервису
Телеведущая Ксения Бородина купила билеты на Мальдивы, которые обошлись ей в сумму около миллиона рублей, ее возмутила нехватка пледов с подушками на борту для всех пассажиров.
«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тыс. с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом – 94 тыс., комфорт – 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» – заявила телеведущая в своих сторис в Instagram.
Знаменитость купила билеты на самолет для себя и двух дочерей в комфорт-класс на Мальдивы общей стоимостью 1,1 миллиона рублей, сообщает Lenta.ru.
Ранее подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией.
Быков отреагировал на скандал с хоккейной «молодежкой» в Канаде
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков после снятия «молодежки» по хоккею с рейса из Канады заявил, что наставникам необходимо больше общаться с молодым поколением хоккеистов, разъяснять их роль, кого они представляют, находясь за рубежом.
«Как воспитали, так и получили! С ребятами нужно разговаривать, в том числе разъяснять их роль: кого они представляют, находясь за рубежом. Уважать их: строить доверительные отношения, где самодисциплина стоит на первом месте!», – цитирует спортсмена издание «Чемпионат».
По его словам, работать с молодыми всегда сложно, но главная роль наставников – дать вместе с родителями правильное воспитание молодым хоккеистам. «Мы, взрослые, не можем сваливать эту проблему только лишь на головы молодых. Повторюсь, что посеешь, то и пожнешь!», – сказал Быков.
Хоккеист подчеркнул, что важно не только научить играть в хоккей, необходимо еще обучать спортсменов правильным манерам и поведению на публике.
Напомним, молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.
Финляндия задумалась о вступлении в НАТО
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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна сохраняет возможности подачи заявки на вступление в НАТО, сообщает финская телекомпания Yle.
«У нас есть возможность подать заявку на членство в НАТО, и мы считаем ее реальной. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности», - рассказала Марин. Она добавила, что Финляндия также усиливает оборонное сотрудничество с Европейским союзом, передает «Газета.ru».
Уточняется, что пока оценивается обстановка в регионе, и по результатам оценки будет принято решение о подаче заявления на вступление в военный блок.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что требования, которые Россия выдвинула в адрес США и НАТО, противоречат европейскому порядку безопасности.
Напомним, МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины. Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, Москва намерена обсуждать этот вопрос на двусторонней основе с Вашингтоном.
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Вассерман рассказал о новогодних «посиделках» в Госдуме
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«Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты сами организовывали свои «посиделки», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.
«Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, аналогичное обсуждение итогов года за столом прошло также во фракции «Справедливая Россия».
«Но это все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами-публицистами в доме одного из них», – сказал парламентарий.
Стоит отметить, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой, пишет «Газета.Ru». «Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», – сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством.
Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила «Рейтинг полезности депутатов». В качестве критериев были выбраны законотворческая активность, работа с избирателями, активность на заседаниях Госдумы и оценка членов экспертного совета.
Госдума нового созыва преподнесла сразу несколько сюрпризов. Во-первых, в ней теперь заседают не четыре партии, а пять. Во-вторых, почти наполовину (48,5%) обновился депутатский корпус. Такой же показатель новых лиц зафиксирован во фракции «Единой России». КПРФ обновилась на 40%, ЛДПР – на 33%, а «Справедливая Россия» установила рекорд – 51%.
По итогам осенней сессии Госдумы глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СР) оказались в числе наиболее активных парламентариев.
В прошлом месяце нижняя палата парламента приняла постановление о распорядке работы на первую половину 2022 года. Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января, однако в первую неделю парламентарии будут работать в регионах.
Первое пленарное заседание может состояться 18 января. Продлится весенняя сессия до 31 июля 2022 года.