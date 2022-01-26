Путин назвал преимущества России в сфере майнинга криптовалют

У Центробанка есть своя позиция по криптовалютам, но регулятор не пытается препятствовать техническому прогрессу, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», – передает его слова ТАСС.

«Что касается криптовалют, то у ЦБ своя позиция, связана она с тем, что, по мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несет в себе определенные риски, и прежде всего для граждан страны», – добавил президент.

Путин при этом отметил, что у России есть конкурентные преимущества в сфере майнинга криптовалют.



«Конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имею в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные имеющиеся в стране кадры», – сказал глава государства.

Он призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.



«Я попросил и правительство России, и Центральный банк в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению и просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, а потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты», – заключил Путин.

Ранее в ЦБ заявили, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории России несет риска для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить.

Как считают в ЦБ, майнинг создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий. Также происходящее сказывается на экологической повестке страны.

Минфин России также выступает за регулирование, а не запрет криптовалют.