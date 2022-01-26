В Китае сочли утопией антироссийские планы США

Планы Соединенных Штатов ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке при помощи СПГ являются «утопией», пишет в статье для «Хуаньцю шибао» научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань.

По мнению автора, администрация Джо Байдена обсуждает с Катаром и другими ближневосточными странами увеличение поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы «устранить зависимость» континента от российского «голубого топлива», передает РИА «Новости».

При этом уточняется, что это не первый случай, когда Вашингтон начинает «стратегический захват союзников», способствуя разделению европейской и российской энергетики. Например, во время холодной войны Штаты препятствовали энергетическому сотрудничеству между европейскими странами и СССР. «На этот раз США надеются «малыми мерами» помешать энергетическому сотрудничеству ЕС и России, «выступив мостом» между своими союзниками. Однако, учитывая объективные условия газовой отрасли, Америке будет весьма трудно контролировать Россию с помощью газа», – считает Ифань.

По его словам, транспортировка газа должна опираться на соответствующую инфраструктуру, при этом межрегиональная транспортировка обладает высокой стоимостью и сопряжена с многочисленными техническими проблемами. При этом из-за проблемы стоимости сжатия СПГ трудно достичь того же уровня цен и поставок, как у трубопроводного газа, поэтому он может играть только дополнительную роль, добавляет автор.

Растущий спрос в Восточной Азии подтолкнул регион к тому, чтобы стать основной силой глобального потребления СПГ, он также включает в себя больше «азиатских наценок на природный газ», чем у европейских и американских потребителей, отметил научный сотрудник. Ифань рассуждает, что европейские страны также значительно увеличили импорт СПГ, однако по сравнению с российским трубопроводным газом он по-прежнему нерентабелен.

Таким образом, переход рынка природного газа Катара «из Азии в Европу» означает, что европейские страны должны предоставить Катару более выгодные ценовые условия, чем Азия. «Поэтому использование СПГ для ослабления или даже смещения позиций Газпрома на европейском энергетическом рынке, а также для достижения долгосрочной цели – сдерживание Москвы и попытка разобщить Россию и Европу – не что иное, как утопия», – подчеркнул Ифань.

По его словам, действия США представляют собой политическое вмешательство в рыночные дела в угоду своим геополитическим целям, что серьезно влияет на будущие ожидания производителей в энергетической сфере. «Это не только бесполезно для решения проблемы ограниченного предложения на мировом рынке энергоресурсов, но и, напротив, добавит еще больше неопределенности в рынок и потенциал поставок», – резюмировал автор.

Ранее во французской разведке раскритиковали поведение США по отношению к России. Доктор политических наук Эрик Денесе заявил, что Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика.