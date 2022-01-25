Кремль спросили о «приостановке» закупок «ЭпиВакКороны» Минздравом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минздрав и правительственный оперштаб вопрос о якобы приостановке ведомством закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», о чем ранее сообщили СМИ.

Песков заявил, что «это не прерогатива Кремля». Он посоветовал не строить предположения и позвонить в Минздрав, задать соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

«Занимается этим оперативный штаб, возглавляемый (вице-премьером России Татьяной) Голиковой в правительстве, можно туда тоже обратиться», – добавил он

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав якобы на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом, в частности, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одного из российских научных институтов.

При этом в Госдуме якобы уточнили, что в регионы препарат давно не поставляется.

Отмечается, что в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября – начале декабря, при этом даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения неизвестны.

«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора – Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало», – сообщает газета со ссылкой на представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.

При этом издание приводит слова представителя научного центра «Вектор», который заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами, а выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» имеются на складах производителей.

«Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин – его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз», – пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.

Отмечается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «Ковивака», готовы к продолжению выпуска вакцин.

По словам представителя Минздрава, закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

Согласно опросу 243 врачей России, который приводит издание, не менее 28% респондентов сообщили об отсутствии в их больницах «ЭпиВакКороны» и «ЭпиВакКороны-Н», а 48% указали, что они в наличии. При этом 83% врачей неизвестно о сроках будущих поставок. Более 70% медиков рассказали, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.

Напомним, 3 декабря сообщалось, что более 1,2 млн доз «ЭпиВакКороны» направили в регионы России.

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