Полиция начала проверку ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка

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22 января, суббота | Последнее обновление — 12:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России за сутки госпитализировали более 9,9 тыс. человек с коронавирусом
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Чтобы понять, кто сегодня правит Америкой, достаточно крохотного штриха. Например, знаете ли вы, что за человек занимает сегодня должность окружного прокурора Сан-Франциско? Он - бывший переводчик Уго Чавеса, но это далеко не самое интересное.
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Сознание тяготеет к цельности восприятия. Враг должен быть глупым, уродливым, бездарным, таким, что даже и непонятно, как он вообще состоялся в качестве врага.
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Юродство в политике ради пиара – давняя традиция, заложенная ещё Жириновским. У нас был некий консенсус, что несколько больших оригиналов в каждом составе парламента должно присутствовать.
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Накануне на Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании. В этот раз ВС Украины были предоставлены новые легкие противотанковые средства. Стороны указывают на исключительно оборонительное предназначение оружия
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Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся в Киев из-за границы. Ожидалось, что бывший глава государства, которого подозревают в госизмене, будет арестован прямо в аэропорту. Но Порошенко прошел через погранкордоны, хотя и не без инцидентов
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Полиция начала проверку ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка
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Сотрудники полиции начали проверку после ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка России на Неглинной улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе полиции 22 января.
«По факту ложного сообщения о проверке Центрального банка России», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Источник добавил, что информация об угрозе взрыва поступила от неизвестного абонента около 15.00 по мск в пятницу на электронную почту регулятора.
Из здания эвакуировали 1800 человек. Во время проверки взрывоопасных устройств и взрывчатых веществ найти не удалось.
Источник объяснил, почему Поклонская не поехала в Кабо-Верде
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Республика Кабо-Верде затянула выдачу Наталье Поклонской агремана – то есть предварительного согласия на назначение бывшего депутата Госдумы послом России в этой стране. По данным источника газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, это могло стать одной из причин решения Поклонской отказаться от назначения.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом РФ в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
Республика Кабо-Верде не объявляла Поклонскую персоной нон грата и не отказывала напрямую в ее прибытии в Прайю в качестве посла России. Согласно международной практике, предоставление агремана делает представителя другого государства персоной грата, а прямой отказ – персоной нон грата. Обсуждение кандидатуры посла и получение (или неполучение) агремана не обсуждаются публично, а принимающая сторона имеет право не объяснять мотивы отказа. По этой причине публичное непредоставление агремана – крайне редкий случай.
Республика Кабо-Верде затянула сроки предоставления агремана, не говоря МИД России ни да, ни нет. Просьба об агремане, как и ответ на него, по сложившейся практике осуществляются в том числе и в устной форме (обычно отбывающим послом), что требует личного контакта с главой МИД страны пребывания или его представителем.
В октябре прошлого года на президентских выборах в Кабо-Верде победил бывший премьер-министр Жозе Мария Невеш, что совпало с публичной номинацией Поклонской на должность посла. Некоторое время можно было полагать, что уклонение Кабо-Верде от агремана было связано с формированием нового правительства африканской республики.
Но кроме того, поступали сигналы о необычной активности третьих стран, которые были не заинтересованы в агремане для Поклонской (как человека, а не как посла РФ). Речь идет прежде всего об Украине. В Киеве неоднократно выражали возмущение желанием России назначить Поклонскую послом в Кабо-Верде. Суд Киева также разрешал задержание Поклонской.
В такой ситуации отзыв кандидатуры Натальи Поклонской – шаг хоть и необычный для дипломатической практики, но конструктивный, полагают источники газеты ВЗГЛЯД. Если с этим совпали и ее «личные обстоятельства», какими бы они ни были, то это разумный выход для всех сторон, включая новое правительство Кабо-Верде.
Российско-кабовердианские отношения традиционно дружественны. Например с 29 сентября по 1 октября 2021 года в порт Прайя заходил БПК «Вице-адмирал Кулаков», который встречал тогдашний посол Владимир Соколенко (его полномочия официально истекли 13 октября).
В пятницу источник РИА «Новости» заявил, что Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества.
Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе
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Мэру Харькова пришлось успокаивать горожан после слов президента Украины Владимира Зеленского об оккупации города российскими войсками, которые вызвали в городе панику.
Глава Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».
«Знаю, что в силу многолетней привычки людей призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!» – заявил мэр в телеграм-канале.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание, назвав его обычным примером и гипотетическим сценарием.
«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».
«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – уточнил Никифоров.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти «вторжение РФ», как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть «оккупированным» Харьков.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
В России оценили отказ Германии платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока – 2»
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«Весь сыр-бор происходит из-за сертификации компании-оператора, к самому газопроводу нет никаких претензий, и он будет введен в эксплуатацию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию России, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Это политизированное заявление немецкого политика. Дело в том, что к самому «Северному потоку – 2» у европейского регулятора нет никаких претензий. Все признают, что газопровод соответствует всем техническим нормам. Это означает, что он в любом случае будет введен в эксплуатацию», – объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Весь сыр-бор и затягивание процесса имеют отношение не к сертификации газопровода, а к сертификации компании-оператора. Здесь действительно есть сложный момент, – пояснил эксперт. – Согласно антимонопольному законодательству ЕС, компания-оператор должна быть полностью независима и отделена от поставщика газа. По логике европейцев, такой подход обеспечит конкуренцию за поставки газа в Европу, где компания-оператор будет решать, кто будет поставлять газ через трубу, а кто не будет».
«Это делается, чтобы она не подыгрывала своей родственной компании-поставщику. Но с «Северным потоком – 2» это абсурд, потому что согласно нашему федеральному законодательству, никто, кроме Газпрома, не имеет права экспортировать трубопроводный газ», – указал Юшков.
«Именно поэтому Газпром назначил компанией-оператором свою дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, это не запрещено правилами ЕС. При этом Газпром построил такую структуру менеджмента, чтобы «дочка» в своей деятельности действовала независимо, – отметил собеседник. – Европейский регулятор начал проверять, действительно ли Nord Stream 2 AG управляется независимо от Газпрома. Однако понадобилась перерегистрация компании из Швейцарии в Германию, чтобы у немецких политиков были полномочия запрашивать все необходимые документы».
«Сейчас мяч на стороне Газпрома – когда он закончит перерегистрацию своей дочерней компании, он снова подаст заявку немецкому регулятору и тот продолжит проверку. Если даже они откажут Газпрому по компании-оператору, он просто наймет на рынке полностью независимую от него компанию, которая будет управлять газопроводом», – прогнозирует Юшков.
«А компенсационные выплаты немецкий регулятор действительно не должен выплачивать. Предполагается, что если ты сам создал структуру, которая не соответствует требованиям ЕС, почему мы должны что-то выплачивать?» – заключил эксперт.
В пятницу министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Он также назвал этот проект геополитическим. «Северный поток – 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина, как транзитная страна, становится ненужной», – подчеркнул Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
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США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
Зеленский заявил о возможной «оккупации» Россией Харькова
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Если Россия все же решится на «вторжение» на Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, Харьков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
«Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», – цитирует президента Украины «Cтрана.ua».
По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.
«России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», – пояснил президент Украины.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения Зеленского.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Кадыров объяснил инцидент в Нижнем Новгороде с женой экс-судьи ВС Чечни
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Полицейские из Чечни, якобы «похитившие» супругу бывшего главы Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде, действовали в рамках российского законодательства, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Янгулбаевым до вчерашнего случая трижды отправляли повестку. Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики в четверг также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ», – написал он в своем телеграм-канале.
Он добавил, что женщину доставили в Грозный, где та попыталась сначала напасть на сотрудника полиции и «чуть не лишила его глаза». Таким поступком она уже «заработала себе статью на реальный срок заключения», указал Кадыров.
«Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. «Правозащитники» окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия», – пояснил руководитель региона.
Он пояснил, что один из сыновей Янгулбаевых прямо и открыто угрожает Кадырову, он заявляет, что «не простит» руководителю республики такое поведение. «Этим человеком займутся компетентные органы», – подчеркнул Кадыров.
Интересна и личность отца семейства Сайди Янгулбаева, он, по словам главы Чечни, «замарал судейскую репутацию» и «позорно сбежал из Грозного», но не лишен статуса судьи.
«Обращаюсь к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей, выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа, дабы не порочить его», – написал Кадыров.
Ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что неизвестные, представившиеся оперативниками, якобы увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Экс-судья проживает в Нижнем Новгороде. По словам адвоката, ее вызвали для оказания юридической помощи, около подъезда были люди в штатском и масках. Добронравова утверждает, что они представились оперативниками, однако не предъявили документов и не сказали, из какого отдела. Они предъявили постановление о приводе Мусаевой как свидетеля по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация с женой Янгулбаева похожа на фантастику, таким сообщениям в Кремле предпочитают верить только на основании доказательств.
Захарова задалась вопросом, кто выдал диплом главе МИД Британии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова после высказываний главы МИД Великобритании Лиз Трасс по Украине с иронией задалась вопросом, кто выдал министру диплом.
«Трасс, которая недавно каталась по Прибалтике на танке, заявила сегодня, что Украина пережила немало вторжений – «от монголов до татар», – написала Захарова в Telegram.
В этой связи она задала британскому министру «три вопроса от российских коллег». «1. Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? 2. О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными, или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?» – задалась вопросом она.
Также она спросила, какое учебное заведение выдало Трасс диплом.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc предупредила, что Москва окажется втянутой в конфликт, аналогичный советской военной операции в Афганистане, если «вторгнется» на Украину.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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В Европе допустили перенос запуска «Северного потока – 2» на следующие годы
Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» может быть отложен, сейчас нет уверенности, что он заработает в 2022 году, сообщил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя еще какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Маринченко, Украина крайне негативно относится к проекту газопровода, а появление в цепочке дополнительного звена может удлинить время согласования. «Сильный рост геополитической напряженности в последние один-два месяца тоже может негативно сказаться на перспективах проекта – особенно если Германия начнет относится к нему с большим скептицизмом», – добавил он.
Ранее сообщалось, что при наличии политического решения Европы сертификация и ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» могут быть достаточно быстро завершены.
В пятницу премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
Российский депутат Евгений Попов возглавил группу по связям с Радой
В Госдуме сформирована группа по связям с Верховной Радой Украины, ее возглавил депутат Евгений Попов.
Об этом бывший телеведущий сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами сформировали депутатские группы по связям с зарубежными парламентами. У каждой группы свой координатор. <...> Я – координатор группы по связям с Украиной. Много лет работал в стране. Продолжаю общение со многими парламентариями и общественными деятелями. Готовлю письма украинским друзьям, партнерам. Начинаем строить отношения заново», – написал он.
Также в состав группы вошли представитель «Единой России» Дмитрий Белик и заместитель председателя фракции ЛДПР Алексей Диденко.
Ранее Евгений Попов работал ведущим программы «60 минут» на телеканале «Россия-1». Служба безопасности Украины включала его в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
В октябре 2019 года Евгений Попов выгнал с телепередачи украинского политолога Вадима Трюхана, об этом сообщила коллега журналиста российская телеведущая Ольга Скабеева.
Скабеева назвала эксперта «ходячей и говорящей иллюстрацией бардака, в котором вынужден существовать братский народ», имея в виду Украину.
Шойгу пригласил главу Минобороны Британии в Москву
Глава Минобороны России Сергей Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.
«Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время», – приводит ТАСС сообщение Минобороны России.
Отмечается, что возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Британией будет способствовать снижению напряженности в Европе.
Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес пригласил российского коллегу Сергея Шойгу в Лондон. Сенатор Алексей Пушков сказал газете ВЗГЛЯД, что Великобритания пытается продлить переговорную динамику на двустороннем уровне, если переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности провалятся.
Генерал МВД: Смерть при чистке оружия – частый случай
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Оружие – инструмент повышенной опасности, и факты несчастных случаев при обращении с ним достаточно часты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя ситуацию в Подольске, где полковник полиции при чистке оружия случайно выстрелил в голову супруге.
В подмосковном Подольске начальник отдела Главного управления по обеспечению общественного порядка МВД России во время чистки травматического пистолета случайно выстрелил супруге в голову. Сообщается, что женщина также работает в полиции. Проводится доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
«Оружие – инструмент повышенной опасности. И факты несчастных случаев при обращении с оружием достаточно часты. Происходят они в основном по двум причинам: слабое знание технической части и потеря бдительности и внимательности. Дело в том, что иногда люди успокаиваются и перестают рассматривать оружие как опасность. В любом случае это несчастье, и от него, к сожалению, не застрахованы даже самые опытные офицеры», – говорит Ворожцов.
По словам генерал-майора МВД, данный случай не говорит о том, что у человека недостаточный навык мастерства в обращении с оружием. Он объясняет, что такие ситуации происходят, когда владелец оружия забывает о том, что в магазине патроны. А после чистки производится контрольный спуск, который нередко заканчивается именно так, как в Подольске.
«Вариантов уменьшить число подобных случаев два: изучать матчасть и постоянно быть внимательным при обращении с оружием. Другого ничего не придумаешь, этой проблеме уже столько же лет, сколько существует огнестрельное оружие», – считает Ворожцов.
Собеседник уверяет, что подобные случаи никак не сказываются на имидже полиции, поскольку все прекрасно понимают, что это просто случайное стечение обстоятельств.
Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим
Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.
При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
В Москве из-за снегопада произошла крупная автоавария
В столице произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей, сообщили в городской Госавтоинспекции.
«На 54-м километре Киевского шоссе, по направлению в центр, произошло столкновение девяти единиц транспорта. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Движение проводится по одной полосе из двух.
Источник в экстренных службах ТАСС уточнил, что авария произошла из-за сильного снегопада. Ранее в пятницу вечером правоохранители сообщали более чем о 20 столкнувшихся машинах и двух пострадавших.
Также в пятницу сообщалось о девятибалльных пробках в Москве.
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