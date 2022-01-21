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Из здания ЦБ в Москве эвакуировали персонал после сообщения о «минировании»
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В Центробанк поступило анонимное сообщение о минировании здания в Москве, оттуда эвакуировали весь персонал, сообщили в регуляторе.
«В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка», – цитирует сообщение пресс-службы ЦБ ТАСС.
Между тем представитель экстренных служб столицы сообщил РИА «Новости», что в ЦБ поступил анонимный звонок. Неизвестный упомянул предложение ЦБ запретить майнинг криптовалют в России.
В четверг на Украине эвакуировали здание администрации президента Владимира Зеленского, там провели проверку саперы.
Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс
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Президент России Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета Россия – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.
Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».
«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.
Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.
«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.
Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс.
Россия и Китай заблокировали в СБ ООН инициативу США
Россия и Китай выступили против включения в санкционные списки ООН пяти лиц за связи с КНДР, таким образом заблокировав инициативу США, сообщили источники в Совбезе.
«Россия и Китай были против внесения пяти лиц в санкционные списки ООН в связи с КНДР», – сообщил источник РИА «Новости». Другой источник эту информацию подтвердил. По словам источников, для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совбеза.
Напомним, Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии.
В Госдуме назвали условие признания Россией независимости ДНР и ЛНР
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«Решение об официальном признании независимости республик будет означать отказ России от поддержки Минских соглашений, что неминуемо спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме обсудят проект обращения к Владимиру Путину о признании независимости ДНР и ЛНР.
«Эти заявления необходимо рассматривать в контексте переговоров России и США по гарантиям безопасности», – отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
«С одной стороны, обсуждение этого проекта может иметь положительное значение с точки зрения поощрения и поддержки прежде заявленных Россией мер о развитии экономики Донбасса, продвижении российского гражданства и так далее. Признание ДНР и ЛНР представляется вполне логичным шагом навстречу населению этих республик, которые живут в обстановке военной угрозы», – считает он.
«С другой стороны, решение об официальном признании независимости республик будет означать выход России из минского процесса и отказ от поддержки Минских соглашений. А это в создавшейся ситуации спровоцирует обратную реакцию со стороны Запада и Украины», – указал эксперт.
«Поэтому до завершения переговоров с США, пока мы не убедимся, что никакие другие доводы не действуют на Украину и ее западных партнеров, Россия не будет наносить ущерб собственной линии по имплементации Минских соглашений и предпринимать односторонние шаги по признанию ДНР и ЛНР. Если же в результате этих переговоров станет ясно, что другая сторона невменяема, тогда могут последовать разные решения, вплоть до признания республик», – подытожил Затулин.
В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо искать решения по обеспечению безопасности граждан России в ЛНР и ДНР, поскольку президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет оккупировать Украину. По его словам, «и одно, и другое может обернуться трагедией».
Он добавил, что в этой связи внесенный в Госдуму депутатами КПРФ проект обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР – вопрос очень серьезный и ответственный.
«Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на Совете Государственной думы», – отметил Володин.
Ранее депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину, в котором призывают признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют это предложение, пока проект документа не рассмотрит Госдума. Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера «Единой России» по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему «нечего добавить по этой теме». В декабре прошлого года Песков заявлял, что признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР прогнозировать трудно.
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Стало известно о новой должности Поклонской
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Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая отказалась стать послом России в Кабо-Верде, может занять пост замглавы Россотрудничества, сообщил знакомый с ситуацией источник.
«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», – сказал РИА «Новости» источник.
В свою очередь сама Поклонская заявила, что пока преждевременно комментировать вопрос о дальнейшем трудоустройстве.
«Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», – сказала она.
Напомним, Поклонская сообщила, что планы по ее вступлению в должность посла отменились в связи с личными обстоятельствами.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что кандидатуры на пост посла России в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.
В октябре президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде.
В Киеве опустели полки магазинов после слов Зеленского о войне
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал не поддаваться панике из-за слухов о войне.
По словам депутата, президент лишь усугубил ситуацию своими заявлениями.
«Новус» на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», – заявил депутат в Telegram.
В свою очередь депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива предположил, что Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией.
«Знаю точно, что (люди) у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», – высказался Кива в в Telegram.
Он также усомнился, что простые украинцы найдут стимулы для участия в боевых действиях. «А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? <...> За толпы нацистов, расплодившихся как саранча на Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», – посетовал политик.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации»
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По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
Представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину». Утверждается, что «статьи, которые появляются в этих прокси-медиа, в результате попадают не только в такие официальные СМИ, как РИА Новости, RT и Sputnik, но и в другие». По версии Госдепа, «государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики».
В Госдепе утверждают, что российская разведка якобы «продолжает» распространять «дезинформацию и пропаганду, направленную на подрыв, деморализацию и дискредитацию украинских правительственных организаций». Москва, как заявляет американская сторона, фабрикует информацию о готовящихся Украиной провокациях и ухудшении положения с правами человека в стране, передает РИА «Новости».
В США заявили, что «RT и Sputnik не являются транспарентными, и их общие цели, по-видимому, в корне отличаются от целей независимых СМИ». Россия якобы стремится «запутать и ошеломить людей относительно реальных действий России на Украине, в Грузии и других странах Европы», передает ТАСС.
Госдепартамент опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, в их число вошли сообщения о том, что США планировали атаки с применением химического оружия в Донбассе. Подчеркивается, что США и Россия «являются участниками Конвенции о запрещении химического оружия». При этом не указывается, что Россия, в отличие от США, полностью ликвидировала его запасы, что подтверждено ОЗХО.
Госдеп отнес к «дезинформации» и заявления о том, что «Россия защищает этнических русских на Украине». По версии Вашингтона, «нет никаких достоверных сообщений о том, что этнические русские или русскоговорящие были под угрозой со стороны украинского правительства». Кроме того, «дезинформацией» названы и объяснения Москвы, согласно которым развертывание Россией сил на границе с Украиной являются «просто передислокацией войск на своей собственной территории».
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
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В Германии назвали условие неуплаты компенсации за «Северный поток – 2»
Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России
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Скандально известный белорусский комик Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России, сообщают СМИ.
Юморист продал вид на жительство за 15 тыс. долларов (около 1,2 млн рублей) на аукционе во время концерта на Бали, передает RT.
В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Его юмор в отношении русских показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.
В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.
Суд частично удовлетворил иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного.
В России оценили отказ Германии платить компенсацию в случае неодобрения «Северного потока – 2»
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«Весь сыр-бор происходит из-за сертификации компании-оператора, к самому газопроводу нет никаких претензий, и он будет введен в эксплуатацию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не будет платить компенсацию России, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Это политизированное заявление немецкого политика. Дело в том, что к самому «Северному потоку – 2» у европейского регулятора нет никаких претензий. Все признают, что газопровод соответствует всем техническим нормам. Это означает, что он в любом случае будет введен в эксплуатацию», – объяснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Весь сыр-бор и затягивание процесса имеют отношение не к сертификации газопровода, а к сертификации компании-оператора. Здесь действительно есть сложный момент, – пояснил эксперт. – Согласно антимонопольному законодательству ЕС, компания-оператор должна быть полностью независима и отделена от поставщика газа. По логике европейцев, такой подход обеспечит конкуренцию за поставки газа в Европу, где компания-оператор будет решать, кто будет поставлять газ через трубу, а кто не будет».
«Это делается, чтобы она не подыгрывала своей родственной компании-поставщику. Но с «Северным потоком – 2» это абсурд, потому что согласно нашему федеральному законодательству, никто, кроме Газпрома, не имеет права экспортировать трубопроводный газ», – указал Юшков.
«Именно поэтому Газпром назначил компанией-оператором свою дочернюю структуру – Nord Stream 2 AG, это не запрещено правилами ЕС. При этом Газпром построил такую структуру менеджмента, чтобы «дочка» в своей деятельности действовала независимо, – отметил собеседник. – Европейский регулятор начал проверять, действительно ли Nord Stream 2 AG управляется независимо от Газпрома. Однако понадобилась перерегистрация компании из Швейцарии в Германию, чтобы у немецких политиков были полномочия запрашивать все необходимые документы».
«Сейчас мяч на стороне Газпрома – когда он закончит перерегистрацию своей дочерней компании, он снова подаст заявку немецкому регулятору и тот продолжит проверку. Если даже они откажут Газпрому по компании-оператору, он просто наймет на рынке полностью независимую от него компанию, которая будет управлять газопроводом», – прогнозирует Юшков.
«А компенсационные выплаты немецкий регулятор действительно не должен выплачивать. Предполагается, что если ты сам создал структуру, которая не соответствует требованиям ЕС, почему мы должны что-то выплачивать?» – заключил эксперт.
В пятницу министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel заявил, что Германия не будет платить компенсацию, если «Северный поток – 2» признают не соответствующим праву Евросоюза.
«Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций», – цитирует РИА «Новости» Хабек.
Он также назвал этот проект геополитическим. «Северный поток – 2» всегда был геополитическим проектом в том смысле, что благодаря новому трубопроводу Украина, как транзитная страна, становится ненужной», – подчеркнул Хабек.
Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2».
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Стало известно о внебрачном сыне Абдулова
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Найден внебрачный сын советского и российского актера Александра Абдулова, сообщают СМИ со ссылкой на самого мужчину и на близких артиста.
Родственники актера обнаружили в потайном кармане пиджака Абдулова фото мальчика, после чего принялись искать потенциального сына актера, передает «Комсомольская правда».
Бывшая гражданская жена актера Виктория Лановская, с которой он расстался за полгода до свадьбы с Юлией Мешиной, сообщила, что приехала поговорить с вдовой старшего брата артиста Альбиной.
«Пили чай, вспоминали былые времена, много говорили о Саше. В какой-то момент она сказала, что хочет сделать мне подарок. Этим подарком стал белый пиджак фирмы «Армани», в котором Саша снимался в фильме «Гений», – поделилась она.
На обороте обнаруженной фотографии есть подпись: «Саша, это твой сын. Оля». После поисков мужчину со снимка удалось найти – он прислал такие же снимки. Его зовут Александр Коваль.
В его свидетельстве о рождении не указан отец, в графе «имя матери» стоит Ольга. Он родился в казахстанском Усть-Каменогорске.
Ольга Коваль растила сына одна и никогда не была замужем. Сперва она работала швеей, а затем ушла из профессии и начала работать в магазине.
По словам Ольги, с Александром Абдуловым она познакомилась в 1986 году на Украине. Тогда 26-летнюю швею из Казахстана пригласили поработать костюмером на Одесскую киностудию. В тот год Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Про сам роман Ольга рассказывать не захотела в деталях.
На тот момент Абдулов был официально женат на своей первой супруге Ирине Алферовой.
Зеленский заявил о возможной «оккупации» Россией Харькова
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Если Россия все же решится на «вторжение» на Украину, то только в тех регионах, с которыми сильна историческая связь, например, Харьков, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.
«Скажу реально, если Россия решит усилить их эскалацию, конечно, они будут собираться это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Харьков, под контролем правительства Украины, может быть оккупирован», – цитирует президента Украины «Cтрана.ua».
По его мнению, очередную эскалацию, если таковая произойдет, Москва снова будет пытаться оправдать защитой русскоязычного населения.
«России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это будет просто, это будет началом крупномасштабной войны», – пояснил президент Украины.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу, призвав не поддаваться страху на фоне предсказаний о «вторжении» российской армии. «Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», – сказал Зеленский. Украина, заверил президент, готова к обороне, а гражданам необходимо верить только официальной информации и не паниковать.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что жители Киева бросились скупать продукты после видеообращения Зеленского.
Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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В ЛНР выступили против переноса встреч по «Минску» в Стамбул
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«Сложно сказать, что поменяет площадка для переговоров, если отношение сторон останется прежним», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР Родион Мирошник, комментируя сообщения о планах турецких дипломатов провести в Стамбуле консультации по «Минску» с представителями Донбасса.
«Это сообщение следует расценивать не более как "слив" данных от турецкого МИД. Во всяком случае, пока никакого приглашения представители ДНР и ЛНР не получали, официально ничего не оформлено», – отметил советник главы Луганской народной республики, представитель ЛНР на «минских переговорах» Родион Мирошник.
По его словам, переговоры такого уровня организуются гораздо сложнее, чем это подает пресса. «Решение о проведении дискуссии принимается только по согласованию со всеми ее участниками. Сначала должно возникнуть желание вступить в разговор, потом определяется место переговоров, далее прорабатываются организационные особенности, вопросы безопасности и прочие нюансы», – перечислил Мирошник.
«Меня другое задевает, – продолжил он. – Все эти условия соблюдены и многократно проверены в Минске, он ничем не «проштрафился». Нет никакой проблемы для проведения переговоров в белорусской столице. Даже в виде намека не возникало вопросов, например, касательно безопасности участников консультаций». Он не исключает, что турецкая инициатива предпринята с подачи украинской стороны. «Спрашивается – зачем тогда двигать площадку по всему миру только потому, что Киеву так захотелось? Здесь главное все-таки – сами переговоры, причем именно между сторонами конфликта», – заключил Мирошник.
В четверг источник РИА «Новости» в МИДе Турции сообщил, что новые «переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле». «В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена», – сказал собеседник агентства.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил своих коллег из России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Москве к инициативе Анкары отнеслись положительно. «Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей... со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязать, это можно будет только приветствовать», – заявил по этому поводу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
После эротической фотосессии на фоне мечети в Москве возбудили уголовное дело
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Московские следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после откровенной фотосессии около мечети, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – приводит РИА «Новости» комментарий Ивановой.
По версии следствия, несколько человек возле Выползова переулка в Москве, желая надругаться над мусульманской мечетью, «публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».
До этого стало известно, что полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации видеоролика с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
«Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись провокационного характера, на которой девушка на фоне религиозного объекта позирует фотографу в полуобнаженном виде. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – приводит ТАСС комментарий ГУВД Москвы.
Полиция устанавливает обстоятельства съемки и публикации видеоролика с фотосъемкой девушки в балаклаве, нижнем белье и чулках на фоне Московской соборной мечети.
Иванова добавила, что местонахождение подозреваемой 1981 года рождения установлено, скоро ее доставят в подразделение ведомства для следственных действий. Также будут допрошены другие люди, принимавшие участие в съемке, и их действиям дадут правовую оценку.
Ранее в совете муфтиев заявили, что людей, устраивающих провокационные фотосессии на фоне храмов и мечетей, нужно пожалеть, а также обратиться к их родственникам, не давшим им должного воспитания.
«Давайте этих людей пожалеем. Давайте обратимся к их близким и родным, если вовремя их не воспитали, не дали им занятия, не заполнили их тем, что конструктивно, продуктивно и интересно. Ведь раздеться – это ежедневная процедура, почему ее надо выносить на люди, почему у них такая потребность? Я думаю, что родственники должны просто связаться со специалистами, с медиками и лечить», – заявила глава пресс-службы СМР.
Захарова оценила «пассажи» США «нечеловеческой лжи и глупости»
В заявлениях Госдепа о российской «дезинформации» есть «пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости», считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ну, например, дескать фейком объявляется утверждение Москвы о том, что передислокация российских вооруженных сил на российской территории является передислокацией российских вооруженных сил на российской территории. Это шедевр», – заявила она в Telegram.
Также Захарову поразил «тезис», согласно которому нет «достоверных сообщений о том, что какие-либо этнические русские или русскоговорящие подвергаются угрозам со стороны правительства Украины». Она напомнила «личное обращение главы МВД Украины Авакова к сотруднику Пятого канала Роману Наумову со словами: «Я дам задание своим хлопцам, чтоб тебя отыскали в Москве и вышибли мозги, как мы вышибаем таким же уродам на Луганщине. Передай по своему... телеканалу, что вам, русским, пришел...». Захарова пояснила, что Аваков сказал это в 2014 году, а «хлопцы» – это «карательные отряды» с форменными нашивками, «повторяющими символику СС».
Кроме того, «с точки зрения Госдепа, ни о каком окружении России НАТОвскими базами речи не идёт, и никто не обещал не расширять НАТО на восток». При этом, как отметила Захарова, «доказательство американские дипломаты приводят гениальное»: из «20 тыс. км сухопутной российской границы только 1,2 тыс. км приходится на границу с НАТО», а «из 14 соседей России по суше только пять – члены НАТО». «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», – заявила она.
Представитель МИДа заявила, что не желает разбираться, «чего здесь больше – вранья или безграмотности». Однако она подчеркнула, что «знает одно наверняка, такое могло опубликовать только «министерство правды».
Напомним, госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». По версии Госдепа, которую озвучил американский чиновник на условиях анонимности, цели RT и Sputnik «отличаются от целей независимых СМИ».
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