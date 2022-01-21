В Кремле оценили приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Москва приветствует любые усилия по урегулированию ситуации на Украине, в том числе со стороны Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Главным образом мы слышим заявления, которые делаются из Анкары. Я еще раз повторяю, можно приветствовать любые усилия по урегулированию ситуации на Украине», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, Москва отмечает важность того факта, что Анкара приглашает представителей Донбасса к диалогу России и Украины. «Это очень важный элемент, и мы обратили на это внимание», – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что идея Анкары о переговорах России и Украины в Турции пока не обсуждалась официально. «Пока никаких таких экспертных субстантивных переговоров не было», – сказал он.

Тем не менее, по словам Пескова, пока в графике Владимира Путина нет планов провести какие-либо контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Однако он отметил, что телефонные переговоры согласовываются быстро.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.