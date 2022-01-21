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Инфекционист ФМБА спрогнозировал завершение пандемии
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Коронавирус будет продолжать мутировать и после «омикрона», он останется в популяции, но скорее всего, станет сезонным ОРВИ, а пандемия завершится, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.
«Конечно, вирус будет продолжать мутировать, он никуда не денется, но другое дело, что пандемия, по идее, должна закончиться, а вирус останется в популяции, как и все остальные вирусы, как вирус гриппа, аденовирус, риновирус», – передает РИА «Новости» ответ Никифорова на вопрос, может ли «омикрон» стать завершающим пандемию штаммом. Он отметил, что сам коронавирус никуда не уйдет, но «сдеградирует» до сезонного ОРВИ.
Ранее россиянам посоветовали не ждать новых вакцин от COVID-19.
Британия отменила ношение масок и работу из дома
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.
«Со вторника следующей недели (25 января) обязательная сертификация завершится, организации могут сами решать – использовать или нет ковид-пропуска, но мы прекращаем обязательное использование ковид-сертификатов в Англии. Правительство больше не требует работать из дома, люди должны обсудить возвращение в офисы со своими работодателями. Кабинет заключил, что как только срок введенных ограничений истечет, правительство не будет требовать обязательного ношения масок», – заявил Джонсон в парламенте, передает РИА «Новости».
С 25 января правительство не будет требовать ношения масок, но граждан все же просят носить средства защиты в закрытых людных помещениях.
Джонсон заявил, что уровень госпитализации снизился, как и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. «Данные Минздрава свидетельствуют, что 90% пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии в Англии, не были ревакцинированы», – подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали о том, что Джонсон был на вечеринке в 2020 году, когда в стране действовал локдаун из-за пандемии коронавируса.
Билл Гейтс предупредил о пандемиях страшнее коронавируса
Человечество может столкнуться с пандемиями гораздо хуже коронавируса, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс. Как передает газета Financial Times, он призвал правительства выделить миллиарды на борьбу со следующей глобальной вспышкой.
«Филантроп заявил, что, хотя штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» являются одними из самых трансмиссивных вирусов, которые когда-либо встречались, миру, возможно, пришлось бы столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо более высокий уровень смертности или тяжелых заболеваний», – передает РИА «Новости».
По данным издания, фонд Билла и Мелинды Гейтс и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, которая помогла сформировать программу Covax по доставке вакцин от COVID-19 в страны с низким и средним уровнем дохода.
По словам Гейтса, приоритеты в мире «странные», и решение проблемы неравенства в области вакцин возложено на филантропов и правительства богатых стран. Бизнесмен считает, что большая часть инноваций, направленных на подготовку к очередной пандемии, может быть полезна для решения уже имеющихся на сегодняшний день глобальных проблем здравоохранения. В частности, он говорил о создании вакцины от ВИЧ и более эффективных прививок от туберкулеза и малярии.
Ранее Гейтс называл сроки окончания пандемии. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, считает он.
Онищенко: Погибшая от коронавируса певица стала жертвой антиваксеров
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, которая намеренно заразилась коронавирусом от родственников, после чего умерла, убила сама себя с помощью антиваксеров, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от коронавирусной инфекции. 57-летняя артистка категорически отказывалась от вакцинации, однако хотела избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19, поэтому умышленно заразилась вирусом от родственников.
«Конечно, соболезнования ее близким. То, что произошло... Это же надо было придумать вот эту совершенно абсурдную ситуацию, когда человек настолько убежден в своих абсолютно пещерных заблуждениях, что он для того, чтобы не прививаться, сам себя заражает», – удивляется Онищенко.
В силу своей профессии и возраста артистка и так входила в первую группу риска, продолжает депутат, а если выезжала на концерты, то вероятность заразиться коронавирусом у нее и так была практически такая же, как в «красной зоне».
«Эта дама, певица, представитель творческой профессии – жертва тех людей, которые в угоду разных причин, в том числе поднимая авторитет, отрицая пользу прививки, отказываются от вакцинации против COVID-19 и призывают делать то же самое других людей. Кто-то же убеждал артистку, что не стоит прививаться», – рассуждает собеседник.
Он подчеркивает, что люди, раскручивающие идею якобы вредности или бесполезности вакцины, особенно не имеющие медицинского образования, являются своего рода убийцами.
«Все эти опасения, что людей чипируют, делают стерильными или еще какие-то причины не прививаться – полная чушь. Любая национальная система, которая производит или даже использует вакцину, регистрирует ее в первую очередь по двум показателям: безопасность и эффективность. И в понятие безопасность входит все. Поэтому артистка убила сама себя с помощью антиваксеров, причем прежде всего чешских», – считает Онищенко.
По мнению врача, людей, призывающих других граждан умышленно вредить своему здоровью, например, отказом от вакцинации, нужно судить. Особенно, если дело касается убеждения ложной точки зрения групп риска.
В понедельник СМИ сообщали, что на 64-м году жизни от COVID-19 в больнице города Перуджа скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Умерла умышленно заразившаяся коронавирусом чешская певица
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Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от COVID-19 после умышленного заражения коронавирусом от родственников, сообщило Чешское радио.
Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в документе, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших COVID-19. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации, передает ТАСС.
По словам сына исполнительницы песен фольклорного жанра, когда заболели ее родственники, она не изолировалась и продолжила жить с ними, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».
За несколько дней до смерти женщина написала, что выздоравливает: «Теперь будут театр, сауна, концерты и скорое путешествие к морю». Сын певицы подчеркнул, что его мать не была сторонницей теорий заговора, и обвинил в ее смерти антипрививочников, убедивших женщину не ставить вакцину. Именно они, по его мнению, несут ответственность за преждевременную гибель матери, передает RT.
Напомним, в понедельник на 64-м году жизни от COVID-19 скончался один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли.
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Собянин сообщил о продлении ряда ограничений в Москве
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В Москве продлевается режим самоизоляции для граждан 60+, а также требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
«Пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан», – передает его слова РИА «Новости».
«По поводу ограничений, связанных с пандемией, мы продлим сегодня, я такой указ подписал, продлим ограничения, связанные с дистанционной работой – не менее 30% работников. Также рекомендуем тем работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на «дистанционку», максимально большое, для того, чтобы снизить потоки граждан в общественном транспорте и контакты», – добавил Собянин.
При этом глава города подчеркнул, что новые ограничения по коронавирусу в Москве власти будут планировать только исходя из ситуации с перегрузкой системы здравоохранения. По словам мэра столицы, тяжесть заболевания при «омикроне» меньше, количество госпитализаций практически не выросло
«Тем не менее мы понимаем, что госпитализации все равно будут расти с увеличением, кратным увеличением количества заболевших «омикроном», – сказал Собянин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи заболевания штаммом «омикрон» COVID-19 зарегистрированы уже в 42 регионах России, число заразившихся достигло 1682 человек.
Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне»
У людей без иммунитета возможно тяжелое течение болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По словам собеседника агентства, нельзя однозначно утверждать, что тяжелое течение при этом варианте проходит реже.
«По литературным данным, реже, но это данные европейских стран, где 60-80% вакцинировано, поэтому однозначно сказать нельзя. У нас мало еще вакцинированных, поэтому, возможно, у непривитых будет тяжелое течение», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.
Он подчеркнул, что привитых «Спутником V», скорее всего, эта проблема вообще не коснется.
Ранее Гинцбург сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет около 75%.
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Итальянские полицейские высказали недовольство розовыми масками
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В Италии один из профсоюзов полицейских SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) выразил протест против розовых масок типа FFP2, которые поставлялись в полицейские участки в некоторых итальянских провинциях.
«В нескольких провинциях, таких как Павия, Варезе, Феррара, Сиракузы, Венеция, Сондрио и Комо, были поставлены защитные средства FFP2 розового цвета», – подчеркивает Автономный профсоюз в обращении на имя главы государственной полиции Ламберто Джаннини, сообщает РИА «Новости».
Профсоюз указывает в своем письме, что спустя почти два года после начала пандемии «трудно представить трудности в закупке средств индивидуальной защиты», и поясняется, что розовый цвет будет для полицейских «эксцентричным» и компрометирующим для репутации всей полицейской службы.
Также указывается, что недовольство «возникает не из-за предрассудков, связанных с цветом, а из-за того, что использование униформы подлежит регулирован»
«На основании принесенной ими присяги сотрудники полиции должны носить одежду с приличием и уважением к службе», – указывают полицейские.
При этом сицилийское отделение другого профсоюза служителей закона заявило, что маски не должны быть предметом «мачистских и средневековых» глупостей.
Напомним, тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации, в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек.
Онищенко: Масочный режим на Крещение надо соблюдать до самой проруби
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Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Однако тем, кто идет на омовение впервые, следует проконсультироваться с врачом.
В этом году в ночь с 18 на 19 января в России пройдут крещенские купания. Однако в связи с активным распространением штамма «омикрон» в РПЦ призвали быть максимально осторожными и, возможно, воздержаться от крещенских омовений в проруби. Кроме того, минздрав Подмосковья порекомендовал не окунаться тем, кто привился от коронавирусной инфекции в течение недели.
«Если человек не привит или не ревакцинирован, то окунаться не следует, потому что на тех иорданях, которые открываются, достаточно большое количество людей. Там обязательно нужно соблюдать меры предосторожности», – говорит Онищенко.
Если следовать таким правилам, как соблюдение социальной дистанции, ношение медицинской маски непосредственно до омовения, то на Крещение идти можно, продолжает врач. Однако он подчеркивает, что те люди, которые никогда в жизни не окунались в ледяную прорубь, обязательно перед омовением должны проконсультироваться со своим лечащим врачом.
«Нужно понимать, что это опасно для некоторых людей, имеющих, например, гипертоническую болезнь, какие-то хронические заболевания, стадии обострения или недавно перенесенную болезнь – все это играет существенную роль. Тем, кто уже проконсультировался с врачом, нужно прийти, переодеться в купальник в раздевалке, соблюдая все правила, окунуться три раза, выйти на противоположной стороне, согреться в помещении, растеревшись хорошо полотенцем, выпить теплый чай», – рекомендует специалист.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что если президент России решит окунаться в прорубь на Крещение, то, вероятно, это будет в Подмосковье, поскольку «в Москве сложно найти вокруг Кремля прорубь».
По данным на 18 января за последние сутки в России выявили 31 252 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 10,8 млн случаев заболевания.
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Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей
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Новый штамм коронавируса «омикрон» представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. У каждого третьего ребенка отмечается диарея», – приводит ТАСС ответ Горелова на вопрос о том, для какой категории граждан «омикрон» представляет наибольшую опасность.
Он также отметил, что в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание.
Горелов добавил, что согласно зарубежным исследованиям, перенесенный COVID-19 во время беременности может сказаться на развитии будущего ребенка. «В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», – рассказал эксперт.
Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
В среду президенту Владимиру Путину был представлен план по борьбе с распространением «омикрона» в России. Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заверил, что система здравоохранения России предприняла все необходимые меры.
Напомним, ко вторнику случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах России. При этом «омикрон» стал доминирующим штаммом в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В Роспотребнадзоре сравнили «омикрон» с лесным пожаром
Штамм коронавируса «омикрон» распространяется как лесной пожар, из Москвы он может прийти в регионы через несколько недель, осложнений можно избежать путем вакцинации, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Сейчас заболеваемость коронавирусом находится в фазе роста. И с учетом того, что штамм «омикрон» в три раза заразнее своего предшественника, максимальное число заболевших на пике может быть достаточно высоким. И если на пике «дельты» прирост заболеваемости составлял 40 тыс., то у «омикрона» этот показатель может быть шестизначным. Поскольку «омикрон» распространяется, словно лесной пожар, хочется верить, что такой стремительный рост сменится столь же стремительным снижением заболеваемости», – приводит «Интерфакс» слова Горелова.
Эксперт заявил, что через «несколько недель этот процесс вытеснения «омикроном» штамма «дельта» может дойти и до регионов, хотя какое-то время оба штамма будут циркулировать совместно».
По его словам, учитывая высокую заразность «омикрона», масштабы его распространения могут быть значительно больше, осложнений можно избежать при условии вакцинации. Горелов отметил, что «безусловно, маски, как и другие неспецифические меры профилактики, защищают от заражения. И при правильном использовании снижают риск инфицирования и передачи вируса окружающим». Наиболее эффективными эксперт считает одноразовые медицинские маски.
«Ну и, разумеется, не следует забывать о других противоэпидемических мерах – соблюдении социальной дистанции, ограничении социальных контактов и в первую очередь своевременной вакцинации и ревакцинации», – добавил он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» становится доминирующим в течение трех-четырех недель после начала циркуляции в стране.
До этого директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил ошибочность мнения о «легком» «омикроне». В Роспортебнадзоре предупредили, что заражение «омикроном» может проявляться у россиян иначе, чем у жителей других стран.
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В Роспотребнадзоре предсказали поведение «омикрона» в России
Заражение штаммом коронавируса «омикрон» может проявляться у россиян иначе, чем у людей, живущих в других странах, предупредила заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
«Омикрон» реже приводит к тяжелой форме COVID-19, чем другие варианты коронавируса, полагают медики в некоторых странах. Но это не означает, что к новому штамму можно относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять такие факторы, как климатические условия, генетические особенности населения, а также характер питания людей, отметила Руженцова в интервью радио Sputnik. По ее словам, нельзя исключать вероятность того, что россияне будут переносить заражение «омикроном» не так, как жители других стран, передает РИА «Новости».
«На территории Российской Федерации другие климатические условия, по-другому может распространяться этот вариант, в связи с этим может быть другая симптоматика, поскольку и генетические особенности у населения есть, и особенности питания могут влиять. Очень большое количество факторов может влиять на характер течения заболевания», – сказала Руженцова.
Омикрон-штамм еще плохо изучен, добавила она. Не исключено, что в определенных условиях этот патоген может вызывать тяжелую форму болезни.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Омикрон» – это пока еще совершенно не изученный штамм. Есть большая вероятность в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет определенные хронические заболевания, что может быть и тяжелое течение. Мы пока этого не знаем, пока данных очень мало, но к этому нужно быть готовыми», – добавила доктор медицинских наук.
Известно, что вариант «омикрон» очень заразен, но вакцинация кардинально снижает риск заболевания, продолжила Руженцова.
«Предварительные данные говорят о том, что все-таки этот вариант вируса распространяется в первую очередь среди невакцинированных, поэтому, конечно, чтобы иметь иммунитет, нужно пройти вакцинацию – тем, кто еще не вакцинирован, и тем, кому пора ревакцинироваться», – уверена она.
Эксперт Роспотребнадзора напомнила и о других мерах профилактики, защищающих от заражения коронавирусом.
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«Это, конечно, соблюдение социальной дистанции, избегание мест скопления людей, ношение масок, использование дезинфицирующих средств, гигиенические процедуры. После контактов желательно помыть не только руки, но и лицо, прополоскать горло, рот, если был непосредственный контакт с вероятно инфицированным человеком или с человеком, уже имеющим симптомы инфекции», – такие рекомендации дала Руженцова.
Напомним, ко вторнику в России случаи заражения «омикроном» были зарегистрированы в 42 регионах страны. При этом «омикрон» уже доминирует в Москве и области. Премьер Михаил Мишустин призвал работодателей перевести сотрудников на дистанционную работу.
В конце ноября 2021 года стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Жителям Латвии запретили носить тканевые маски
Правительство Латвии запретило использование тканевых масок в общественных местах в период пандемии COVID-19, исключение из правил распространяется только на детей, говорится в сообщении правительства.
«Решение правительства предусматривает, что с 25 января в общественных местах можно использовать только медицинские маски или респираторы класса FFP2», – передает РИА «Новости» сообщение кабмина Латвии.
Правительство Латвии таким образом решило исключить из использования тканевые маски, которые популярны у значительной части населения.
Правительство во вторник постановило, что с 25 января будет запрещено ношение тканевых масок в общественных местах. Соответствующие поправки были внесены в правила о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения COVID-19.
В то же время допускается, что учащиеся в возрасте 7-12 лет могут не использовать эти средства защиты, если пользуются тканевыми масками. В общественном транспорте дети также смогут продолжать использовать немедицинские маски.
Также правительство постановило, что малообеспеченные люди получат бесплатно по 50 масок, которых должно хватить на два месяца.
Ранее сообщалось, что в Латвии антипрививочники платят больным ковидом за возможность заразиться вирусом.
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Во Франции выявили рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки
Власти Франции за минувшие сутки зафиксировали 464 тыс. новых случаев COVID-19, что является самым высоким суточным показателем заболеваемости с начала эпидемии, соответствующие данные привело Национальное агентство общественного здравоохранения Франции.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 января, когда во Франции за 24 часа выявили 368 тыс. инфицированных. Средняя заболеваемость по стране составляет 3 тыс. случаев на 100 тыс. жителей. Наиболее серьезная ситуация наблюдается в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в регионах Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег. Самая высокая заболеваемость среди заморских территорий – в Гваделупе, где насчитывается более 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей, передает ТАСС.
По состоянию на 18 января, в стране с населением 67 млн человек полный курс вакцинации уже прошли около 52 млн, а бустерную (третью) дозу получили свыше 32 млн французов. С начала эпидемии весной 2020 года во Франции от последствий коронавируса умерли более 125 тыс. человек.
Напомним, в начале января на юге Франции выявили новый штамм коронавируса с 46 мутациями.
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Названа наиболее защищенная от «омикрона» группа людей
Недавно вакцинированные легче всего переносят омикрон-штамм коронавируса, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.
По его словам, лучше всего от вируса защищены те, кто привился в последние три месяца. Специалист заявил, что у них иммунитет к COVID-19 является самым сильным. Даже если они бессимптомно переболеют, их устойчивость к SARS-CoV-2 от этого только повысится, передает URA.ru.
«Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре», – отметил медик.
Ранее главный оториноларинголог столицы Андрей Крюков напомнил жителям Москвы, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
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«Спутник V» оказался вдвое результативнее против «омикрона» в сравнении с Pfizer
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» оказалась вдвое результативнее в борьбе против омикрон-штамма, нежели созданный совместно США и Германией препарат Pfizer, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на результаты сравнительного исследования Института Спалланцани в Италии.
«Согласно результатам уникального независимого сравнительного исследования, проведенного в Национальном институте инфекционных заболеваний им. Ладзаро Спалланцани (Италия) совместной командой ученых Института и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, двухкомпонентная вакцина «Спутник V» формирует средний геометрический титр вируснейтрализующих антител к коронавирусному штамму «омикрон» более чем вдвое выше по сравнению с двумя дозами вакцины Pfizer (в 2,1 раза выше в целом и в 2,6 раза выше через три месяца после вакцинации)», – передает ТАСС сообщение РФПИ.
Ранее главный оториноларинголог Андрей Крюков напомнил, что «омикрон» по симптоматике похож на простуду, и рекомендовал начинать лечение противовирусными препаратами вместо антибиотиков.
Напомним, российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
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