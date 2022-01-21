Москва пообещала усиливать давление на инициаторов блокады Кубы

Россия продолжит указывать на ущербность линии Вашингтона по блокаде Кубы и будет вместе со странами-единомышленниками усиливать давление на инициаторов блокады вплоть до полного снятия незаконных санкций, следует из ответов МИД на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Письменные ответы министра на вопросы СМИ опубликованы в пятницу на сайте дипведомства.

«Несмотря на все усилия мирового сообщества, США продолжают игнорировать предписания резолюций Генассамблеи ООН и рекомендации ее генерального секретаря. Линия официального Вашингтона в отношении Кубы может быть квалифицирована как классический пример применения двойных стандартов и пренебрежения нормами международного права. Со своей стороны продолжим указывать на ущербность этой политики США. Совместно со странами-единомышленниками будем усиливать давление на инициаторов блокады вплоть до полного и безусловного снятия незаконных ограничительных мер в отношении Кубы», – указали в министерстве.

Также там заявили, что Вашингтон делает «заведомо проигрышную ставку», продолжая политику санкционного давления на КНДР и отказываясь принять проект резолюции по смягчению этих санкций в ряде сфер, предложенный Москвой и Пекином.

Ранее Кремль спросили о базе России на Кубе: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия думает о своей безопасности в нынешней ситуации, но в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле нельзя забывать, что речь идет о суверенных странах.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь отметил, что США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.