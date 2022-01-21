Зеленский сравнил себя с Рейганом

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом.

Журналист задал Зеленскому вопрос о том, как ему, актеру и человеку не из военной среды, избранному президентом в 2019 году, удается справляться с «кошмаром» у границ Украины, где уже якобы стоят 100 тыс. российских солдат. «Рональд Рейган тоже не был военным», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

Президент Украины признался, что ему нравится Рейган, хотя лично он его не знал. «Я очень уважаю людей, которые борются и добиваются желаемого результата», – добавил Зеленский.

Рональд Рейган занимал пост президента Соединенных Штатов Америки два срока – с 1981 по 1989 год. В молодости Рейган был актером и в общей сложности снялся в 54 фильмах. Во время первого президентского срока он объявил Советский Союз «империей зла», а во время второго, с приходом к власти Михаила Горбачева, лично посетил СССР.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.

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