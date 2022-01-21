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21 января, пятница | Последнее обновление — 14:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко призвал защитить границу с Украиной на случай неадекватных действий Киева
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Россия, Китай и Иран отработали противодействие пиратству на учениях СHIRU 2022
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Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морских учений CHIRU 2022 в Аравийском море, сообщили в Минобороны.
«В ходе практических действий корабли ВМФ России совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами (ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море. В финальной части учений CHIRU 2022 совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВМФ России намерен в январе-феврале провести серию учений во всех зонах ответственности флотов.
Минобороны сообщило о завершении испытаний «Циркона»
Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, серийные поставки изделий начнутся в 2022 году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.
«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». С 2022 года начнутся ее серийные поставки», – передает РИА «Новости» слова Криворучко на едином дне приемки военной продукции.
Кроме того, отметил он, в четвертом квартале 2021 года заступил на опытное дежурство модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Криворучко напомнил, в частности, что в 2021 году заступил на боевое дежурство в 13-й дивизии РВСН ракетный полк, оснащенный новейшим стратегическим ракетным комплексом «Авангард».
Ранее «Циркон» одобрили к принятию на вооружение.
Захарова заявила о многодневном завозе оружия на Украину самолетами ВВС Британии
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Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину, речь идет о сотнях тонн вооружения, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «уже несколько дней Британия военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет на Украину оружие, было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений», передает ТАСС.
«В настоящие время западные и украинские СМИ, а также официальные лица стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности», – указала она.
Захарова подчеркнула, что Москва призывает Запад «прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая ее в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств».
Ранее страны Балтии собрались передать Украине американские вооружения.
Посольство России в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. В Кремле подчеркивали, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности.
Военный эксперт указал на наступательное предназначение поставленных Украине британских противотанковых ракет
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«У комплексов NLAW небольшая дальность применения, и эффективнее всего их применять не для обороны, а для наступления», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину нескольких тысяч легких противотанковых ракет.
«Вопрос не столько в опасности противотанковых ракет NLAW, сколько в их правильном применении. У этого оружия дальность применения составляет всего 600–800 метров. В современном бою этого недостаточно, потому что стреляющий легко может быть ликвидирован стрелком противостоящей стороны», – объяснил редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Эти ракеты можно использовать не только для поражения техники и укреплений, но и для наступления. То есть они даже не оборонительные, как утверждают британцы. Но на фоне того, что творится с Украиной, слово «оборона» нужно всегда воспринимать скептически», – уверен эксперт.
«Кроме того, эти комплексы фактически одноразовые, то есть взяли его в наступление, выстрелили, выкинули и побежали дальше. А насколько их много, не так важно, все они окажутся на линии соприкосновения в Донбассе. И это для республик может стать серьезным вызовом», – подытожил Леонков.
В среду в минобороны Британии рассказали о поставке на Украину «тысяч легких противотанковых ракет», сообщает RT. Ранее глава ведомства Бен Уоллес заявлял, что эти вооружения «не являются стратегическим оружием и не представляют угрозы для России, а предназначены для использования в целях самообороны».
По данным Центра анализа стратегий и технологий, Лондон поставляет Киеву противотанковые комплексы Javelin (которые, к слову, уже отправляли американцы) и противотанковые ракеты NLAW, передает портал «Вести.ru». Отмечается, что комплексы NLAW менее мощные, чем Javelin, и состоят на вооружении британской армии с 2009 года. Срок хранения этого оружия подходит к концу.
«Речь идет скорее о коммерческих поставках. Если они что-то и получают бесплатно, то в гомеопатических дозах. Это скорее декларативная поддержка. До этого британцы на два миллиарда высосали украинский бюджет, продав им абсолютно ненужные катера. Это не усиливает украинскую армию. Это крайне неприятно. Это демонстрация поддержки Украины и демонстрация антирусской политики, но на поле боя это ничего не поменяет», – отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Ранее сообщалось, что Британия поставит Украине «ракетное вооружение» и два тральщика, стороны намерены совместно строить корабли для нужд ВМС Украины. Напомним, что Украина собралась купить у Британии боевые корабли.
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Стало известно о переброске Британией на Украину бойцов элитного военного подразделения
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Великобритания направила на Украину около 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций, сообщают СМИ.
Телеканал Sky News сообщил, что «группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооруженные силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», передает РИА «Новости».
Отмечается, что военные относятся к рейнджерскому полку.
На официальном сайте британского Минобороны указано, что в состав Армейской бригады специальных операций входят четыре батальона рейнджеров. Эти подразделения «будут постоянно присутствовать по всему миру, чтобы взаимодействовать с союзниками и партнерами и бороться с противниками, где бы они ни представляли угрозу Великобритании и ее интересам».
Также подчеркивается, что подразделения Армейской бригады специальных операций ориентированы на совместную работу со спецподразделениями союзников Лондона «для противодействия угрозам, исходящим от насильственных экстремистских организаций».
Ранее посольство России в Соединенном Королевстве предупреждало, что поставка Британией оружия на Украину приведет к росту напряженности и обострению конфликта.
В МИД России сообщили, что Британия всего за несколько дней передала Украине порядка 460 тонн вооружений. В Британии не исключили новых поставок оружия на Украину.
АПЛ «Казань» стала самой малошумной подлодкой российского флота
Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» («Ясень-М», проект 885-М) стала самой малошумной подлодкой в Военно-морском флоте России, сообщил гендиректор завода «Севмаш» (Северодвинск) Михаил Будниченко.
«Впервые внедрены передовые информационные технологии в радиоэлектронном вооружении корабля, что дает возможность повысить оперативность и качество боевого управления. АПЛ «Казань» насыщена современным оборудованием, компьютерной техникой. Она обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ «Казань» – это огромный шаг в будущее, крейсер ХХI века», – передает РИА «Новости» слова Будниченко в интервью журналу «Завод» («Севмаш»).
По его словам, даже в сравнении с головным ракетоносцем проекта «Ясень» «Северодвинск» у «Казани» есть значительные отличия по характеристикам.
Будниченко напомнил, что генеральный конструктор КБ «Малахит» (разработчик проекта) Александр Антонов, с которым он тесно работал по этому кораблю, подчеркивал, что в этом проекте реализовано новое направление – интеллектуализация боевых действий.
Ранее командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции сообщил, что новая российская многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885М «Ясень-М», принятая в состав ВМФ в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» для ударов по наземным и морским целям.
Напомним, 7 мая 2020 ГОДА в состав Военно-морского флота России принят атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М»). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему это событие имеет большое значение для ВМФ, какую угрозу эта лодка несет противникам России на море и что нужно для того, чтобы сделать субмарину еще более эффективной.
В Белоруссию с Дальнего Востока отправили два дивизиона С-400
Россия отправляет в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем ПВО С-400 с Дальнего Востока, вооружение уже погружено на железнодорожные платформы, сообщили в Минобороны.
«Два дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, совершили марш на станцию погрузки в Хабаровском крае, где осуществили погрузку техники на железнодорожные платформы», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что подразделения ПВО будут добираться до незнакомых полигонов Республики Беларусь комбинированным способом – как на железнодорожном транспорте, так и своим ходом.
На местах выполнения учебных задач российские военнослужащие оборудуют и замаскируют пусковые позиции, проведут техобслуживание и заступят на учебное боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолётов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
В Совфеде опровергли заявления о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии
Москва и Минск не ведут переговоры о размещении ядерных сил России на территории Белоруссии, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Джабаров заявил, что «(президент Белоруссии Александр) Лукашенко уже предлагал при необходимости разместить на территории Белоруссии российские ядерные силы, но, насколько мне известно, дальше разговоров дело не пошло, переговоров нет», передает РИА «Новости».
По его мнению, заявления Госдепа говорят о желании «поиграть мускулами» после озвученных Россией предложений по гарантиям безопасности.
Ранее в Госдепе США заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики, так как предлагаемые изменения якобы включают формулировку, которая может быть истолкована «как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии».
1 декабря Лукашенко заявил о готовности Белоруссии разместить российское ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывание Лукашенко стоит воспринимать как предостережение, которое продиктовано прежде всего той безрассудной политикой Запада.
Украинские военные провели на границе с Крымом учения с применением систем «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели учения на одном из полигонов в Херсонской области вблизи границы с Крымом, отрабатывались действия по уничтожению техники и живой силы с использованием реактивных систем залпового огня «Град».
По его информации, во время учений реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем, передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Сообщается, что в ходе маневров боевые расчеты РСЗО БМ-21 «Град» выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.
Ранее украинские артиллеристы провели учения вблизи границы с Крымом.
Стартовала разработка беспилотного катера-торпедоносца для ВМФ России
Беспилотный торпедный катер, способный в автономном режиме обнаруживать и уничтожать субмарины противника в дальней морской зоне и в арктических широтах, разрабатывается для Военно-морского флота (ВМФ) России, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Сейчас в инициативном порядке ведется разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды», – приводит слова источника ТАСС.
По словам источника, катер сможет как действовать в автономном режиме, так и управляться немногочисленным экипажем, а также дистанционно контролироваться с помощью операторов из берегового центра или с борта корабля-носителя таких беспилотников. «Предусматривается также арктический вариант торпедоносца с усиленным корпусом для плавания в битом льду», – добавил он.
«С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота», – отметил источник.
По его данным, беспилотный катер длиной 14 метров будет способен развивать скорость более 35 узлов, двигаться при волнении моря до шести баллов и функционировать более трех дней без дозаправки. Боезапас будет составлять две универсальные электрические торпеды калибром 533 мм.
Напомним также, в январе 2019 года стало известно о планах ВМФ России поставить на боевое дежурство до 32 стратегических необитаемых подводных аппаратов «Посейдон». О создании в России «Посейдона» впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Посейдон» сможет разгоняться до 200 км/ч, что гарантирует неуязвимость аппарата. Глубоководный необитаемый аппарат получит неограниченную дальность хода, рабочая глубина погружения превысит 1 км. В боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов планируется ввести по две подлодки-носителя «Посейдонов». Подводные беспилотники «Посейдон» смогут нести ядерную боевую часть мощностью до двух мегатонн, а также могут быть оснащены обычной боевой частью и смогут уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки.
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Посол объяснил размещение войск России вблизи Украины
Размещение российских войск рядом с украинской границей является реакцией Москвы на поставки Западом оружия Киеву, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«Мы реагируем на то, что наши западные партнеры по переговорам наводняют Украину оружием», – цитирует РИА «Новости» Нечаева.
При этом он указал, что это «абсолютное право» России. «Это не угроза, это нормальная ситуация», – продолжил дипломат.
В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес России в нападении на Украину. Он также пояснил, что российские войска находятся на территории России рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Названа дата старта совместных учений ВМС России, Китая и Ирана
Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России в северной части Индийского океана начнутся в пятницу, сообщает агентство ИСНА со ссылкой на пресс-службу иранской армии.
В ходе учений будут отрабатываться различные виды маневров, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельбу по мишеням, передает ТАСС. В качестве целей тренировок называется укрепление безопасности международных торговых путей, борьба с пиратством и морским терроризмом, а также обмен опытом.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не рассматривают предстоящие в феврале морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане как помеху своим возможностям в регионе.
Пескова спросили о кредите Ирану и продаже Су-35
В Кремле не комментируют информацию о возможном предоставлении кредита Ирану и продаже республике российских истребителей Су-35, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что оставляет этот вопрос без комментарием, «вопросы военно-технического сотрудничества мы никак не комментируем», передает РИА «Новости».
Напомним, президент Ирана Ибрахим Раиси в среду совершил первый визит в Москву с момента начала его президентского срока в августе 2021 года.
Президент России Владимир Путин и Раиси обсудили ситуацию в Афганистане. Также они планировали обсудить «весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере и актуальные международные и региональные темы».
Минобороны раскрыло план учений в ЦВО на год
Число мероприятий подготовки войск России в Центральном военном округе (ЦВО) увеличено на 10% в 2022 году в сравнении с прошлым годом – до 900 мероприятий. Основные усилия будут направлены на отработку оперативного развертывания войск с перегруппировкой на другие стратегические направления, подготовки и ведения стратегической операции, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.
По его слов, практические действия пройдут на полигонах Урала, Сибири, Поволжья, а также на российских военных базах в Киргизии и Таджикистане. «В текущем году проведем более 900 мероприятий боевой и оперативной подготовки войск, что почти на 10 процентов больше показателей прошлого года», – передает ТАСС слова Лапина.
В пресс-службе ЦВО добавили, что также будут отрабатываться аспекты разрешения вооруженных конфликтов и стабилизации обстановки в странах Центрально-Азиатского региона. Крупнейший в России Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В его состав структурно входят: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.
Ранее Лапин рассказал об обороноспособности российской базы в Таджикистане.
Шойгу отчитался о поступлении в войска 5 тыс. новых единиц техники за год
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что вооруженные силы в 2021 году получили более 5 тыс. новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники.
«Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооруженный баллистическими ракетами «Булава», четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения», – передает ТАСС слова Шойгу, открывшего единый день приемки военной продукции.
По его словам, от промышленности получены 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. «Четыре модернизированных ракетоносца Ту-95МС, три береговых ракетных комплекса «Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и С-350 «Витязь», – перечислил министр, говоря об итогах минувшего года.
«Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил – до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%», – сказал министр.
Он отметил, что новая боевая техника, поступающая из промышленности, «интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований». Говоря об итогах 2021 года, Шойгу напомнил, в частности, что завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс «Авангард» с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
«Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», – отметил министр обороны. Работа в условиях пандемии Он отметил, что надлежащая работа проделана в условиях ограничений, связанных с COVID-19.
«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, организована надежная и надлежащая работа предприятий промышленности и органов военного управления, обеспечены заданные темпы выполнения гособоронзаказа», – констатировал министр.
На совещании в четверг, сказал он, будут подведены итоги приемки и поступления в войска в 2021 году вооружения и военной техники, а также завершения строительства объектов инфраструктуры.
«Возведено более 690 объектов сил и средств ядерного сдерживания. Оборудованы места для размещения поступающих в войска вооружения и техники», – сказал Шойгу. По его словам, «в интересах Ракетных войск стратегического назначения поставлены на боевое дежурство шахтные пусковые установки стратегических ракетных комплексов в Калужской и Оренбургской областях». «Мероприятия продолжаются в Новосибирске, Нижнем Тагиле, Иркутске, Тейково и других регионах», – сказал министр.
Говоря о строительстве объектов для нужд вооруженных сил, он сообщил, что в 2021 году построено и передано в эксплуатацию 3030 зданий и сооружений. «В приоритетном порядке реализованы мероприятия в рамках Государственной программы вооружения», – отметил Шойгу.
Он, в частности, сообщил, что «в рамках развертывания Единой космической системы завершено строительство сооружений второго этапа Западного модернизированного командного пункта». «Кроме того, продолжено развитие аэродромной сети, системы базирования Военно-морского флота, инфраструктуры арктической группировки», – сказал Шойгу.
По словам министра, «реализация мероприятий в военных округах и на Северном флоте позволила обеспечить размещение личного состава и военной техники на фондах жилой и парковой зон военных городков, улучшить материально-техническую базу учебных заведений министерства обороны». Также удалось повысить качество жилищных условий и медицинских услуг для военнослужащих и членов их семей», сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что «все задачи, поставленные перед Военно-строительным комплексом в 2021 году, выполнены в полном объеме». «Таким образом, системный подход к реализации запланированных мероприятий позволил обеспечить качественное развитие вооруженных сил», – констатировал министр обороны.
Как сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер-М» получили в четвертом квартале 2021 года Сухопутные войска России.
«Поставлены один бригадный и два дивизионных комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», – доложил Криворучко Шойгу на едином дне приемки военной продукции.
Также войска получили «один бригадный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-МЗ», два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ», один бригадный комплект переносного зенитного ракетного комплекса «Верба», сказал Криворучко. Кроме того, по его словам, поставлены 143 новых и 166 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники, 944 новых и 94 отремонтированных автомобилей, 104 новых и 35 отремонтированных единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 850 тыс. единиц носимого вооружения, экипировки, ракет и боеприпасов. Вся перечисленная выше боевая техника поставлена в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск.
Ранее Шойгу сообщил, что укрепление сил общего назначения ВС России в 2022 году продолжится, запланировано поступление свыше 1 тыс. единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400.
Последние самолеты с миротворцами вылетели из Казахстана в Россию
Последние четыре самолета военно-транспортной авиации с военными из сил ОДКБ и руководителем миротворцев вылетели из Казахстана в Россию, сообщает Минобороны.
«Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Отмечается, что на этих четырех самолетах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.
Уточняется, что ранее самолетами военно-транспортной авиации России домой вернулись миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Белоруссия, Республики Таджикистан. Миротворцы из Киргизской Республики вернулись домой, совершив марш в составе колонны со штатной техникой и вооружением.
В воскресенье в Подмосковье из Казахстана прибыли 20 самолетов с миротворцами России из сил ОДКБ. Днем ранее два самолета Ан-124 «Руслан» с российскими миротворцами из Казахстана приземлились на аэродроме Чкаловский, а еще шесть – на аэродром Северный в Иваново.
Напомним, в понедельник российские миротворцы вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область и Подмосковье.
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