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Бородина взяла билеты за миллион рублей и возмутилась плохому сервису
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Телеведущая Ксения Бородина купила билеты на Мальдивы, которые обошлись ей в сумму около миллиона рублей, ее возмутила нехватка пледов с подушками на борту для всех пассажиров.
«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тыс. с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом – 94 тыс., комфорт – 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» – заявила телеведущая в своих сторис в Instagram.
Знаменитость купила билеты на самолет для себя и двух дочерей в комфорт-класс на Мальдивы общей стоимостью 1,1 миллиона рублей, сообщает Lenta.ru.
Ранее подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией.
В Чехии рассказали свою версию инцидента с российской сборной в аэропорту Калгари
Хоккеистов сборной Чехии в аэропорту города Калгари по ошибке высадили из самолета вместе с россиянами за неподобающее поведение, сообщило пражское сетевое издание Hokej со ссылкой на утверждения менеджера чешской команды Отакара Черного.
«Чешская команда прибыла в аэропорт города Калгари за три часа до вылета. Часть наших игроков пошла купить сувениры, другие стали звонить домой. При этом мы видели, что игроки российской команды сидели в баре. Наших хоккеистов мы заранее предупредили, чтобы они в аэропорту находились в масках. Когда мы потом садились в самолет, то заметили, что некоторые члены российской команды не соблюдают гигиенические правила, в чем явно играл свою роль и алкоголь. А один из руководителей сборной России даже курил в тоннеле перед входом в самолет», – цитирует его РИА «Новости».
По утверждению Черного, некоторые пассажиры после этого начали жаловаться стюардессам на поведение россиян, в результате экипаж принял решение вывести всех виновных из самолета. В их число попали и чешские хоккеисты, так как они были одеты в точно такую же форму, как и россияне. Он отметил, что разница была лишь в надписях на форме, Россия и Czech Republic, на которую члены экипажа якобы не обратили внимания.
«После жалоб пассажиров нас «бросили в один мешок» с россиянами и заявили, что обе сборные в самолет не будут впущены. А финны, одетые в иную форму, смогли этим самолетом улететь», – указал менеджер.
Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.
В Китае предсказали уничтожение Россией F-35 в случае их атаки с Черного моря
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Если американские истребители F-35 атакуют Россию с Черного моря, их ждет «большой сюрприз», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
Указывается, что США и НАТО продолжают концентрировать войска, в том числе у южных рубежей России, но в Крыму их ждет встреча с модернизированными системами противовоздушной обороны С-300ПМ-2 – улучшенной ПВО, которая оснащена многофункциональной радиолокационной станцией и системой обнаружения и сопровождения малозаметных целей в воздухе.
Как подчеркнул автор материала, С-300ПМ-2 сможет найти истребители-невидимки пятого поколения на расстоянии от 200 до 250 км и запустить по ним ракеты, так что едва F-35 «нарушат российское воздушное пространство, они будут безжалостно сбиты этими установками», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что с Черного моря США и НАТО могут нанести удары по многим важным городам, но российская сеть ПВО, состоящая из С-300, С-400 и С-500, заставит силы Запада одуматься и воздержаться от провокаций.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что, несмотря на множество технических недостатков, истребители F-35 способны нести тактическую термоядерную бомбу B-61-12.
Украинцев возмутило новогоднее обращение Зеленского
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Жители Украины в резко негативном ключе высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента страны Владимира Зеленского.
Украинский лидер рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей.
Однако пользователи Сети убеждены: цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну для поиска более комфортных условий жизни.
«Двадцать минут новогоднего обращения – это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!» – приводит РИА «Новости» слова журналистки Ольги Палий.
«Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал $4000, и врачи, которым платил «повышение» зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <...> Реальность: 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились за 2020 – первый квартал 2021 года <...> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», – написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.
«Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента», – возмутился Jeorges Pompedou.
«Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то», – поделился мнением Ivan Kotov.
«Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана», – призналась Nata Li.
Отметим, что два украинских телеканала – «Прямой» и «Пятый» – в новогоднюю ночь показали обращение бывшего президента Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Губерниев назвал позором поведение хоккеистов молодежной сборной России
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что снятые с рейса из Калгари во Франкфурт российские хоккеисты «молодежки» «подставляют Россию и ее болельщиков».
«Мне стыдно, если это правда. Они вели себя как идиоты. Это очень некрасиво. Купите себе самолет и курите там. Наши борцы так тоже делали. Это, прежде всего, свинское отношение к своей стране. Они нас всех подставляют. Должен же быть какой-то уровень культуры», – цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что не знает, «нужно ли применять какие-то санкции, но выводы из этой истории точно нужно сделать. Они же подставляют Россию и ее болельщиков. Мне реально стыдно. Это позор».
Ранее молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым.
Бывший главный тренер молодежной сборной России Владимир Плющев заявил, что хоккеисты, не допущенные в самолет в Канаде, видимо, не осознали, какую страну они представляют. В свою очередь четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменов необходимо дисквалифицировать минимум на год.
Между тем, сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши.
Федерация хоккея России (ФХР) выяснит информацию по случившемуся инциденту, связанному со снятием молодежной сборной России с рейса.
Собчак показала лицо без фильтров утром 1 января
Телеведущая Ксения Собчак утром 1 января показала своим подписчикам в Instagram фото лица без фильтров.
На припухшем лице у ведущей остатки макияжа, а сама она находится в постели. Подписчики бурно обсуждали публикацию знаменитости и публиковали свои утренние фото, которые Собчак показывала в сториз.
К Ксении Собчак позже присоединилась и другая телеведущая – Анастасия Ивлеева. Девушка тоже предстала перед подписчиками в Instagram после новогодней ночи и специально не пользовалась фоторедактором, не делала макияж. Это вызвало одобрение у пользователей.
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Подписчики звезд писали, что утром 1 января выглядят точно так же: «Все мы немножко Настя Ивлеева»,«Я не пила, а лицо все равно такое же! Это магия 1 января!», «Такие рожи во всех домах России!», «Ну какова же красота!».
Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата
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Власти самопровозглашенной республики Косово не могут объявить персоной нон грата сотрудника ООН, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Как сообщил Дюжаррик, ООН «стало известно о том, что власти Косово объявили персоной нон грата сотрудника Миссии ООН в Косово». Однако «никакого официального уведомления от властей Косово по поводу этого объявления Миссии не поступало», передает РИА «Новости».
Дюжаррик подчеркнул, что «доктрина персоны нон грата неприменима к сотрудникам ООН», она «не предусмотрена в постановлении 2000/47 МООНК» о статусе, привилегиях и иммунитете СДК и МООНК и их персонала в Косово. В ООН принимают меры для обеспечения безопасности сотрудника и находятся в контакте с соответствующими властями в связи с этой ситуацией.
«Любые вопросы относительно сотрудников МООНК необходимо направлять руководству миссии, чтобы миссия могла заняться ими в соответствии со статусом, привилегиями и иммунитетами МООНК и ее сотрудников», – приводит слова Дюжаррика ТАСС.
Напомним, власти Косово объявили сотрудника миссии ООН (МООНК, UNMIK) из России персоной нон грата. В российском посольстве в Сербии заявили, что действия Приштины являются антироссийской и антиооновской провокацией. В октябре президент самопровозглашенного Косово Вьоса Османи объявила персонами нон грата двух российских дипломатов. Позднее сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию непризнанного Косово.
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Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны
Странный костюм министра обороны Украины Алексея Резника стал поводом для обсуждения в социальных сетях, главу ведомства высмеяли за плохо сидящий пиджак.
Фото, на котором Резник запечатлен в выпуклом пиджаке на встрече у президента Украины, опубликовано на странице офиса президента Владимира Зеленского в Facebook.
«Там у него бронелифчик?» – предположил Per Asperas.
«А можно было перед фото министру обороны надеть нормальный костюм?» – задает вопрос Владимир Островский.
«Стыдоба», – пишет Игорь Политов.
Позже появилось сообщение от читательницы, что более 100 комментариев к записи пропали.
«По состоянию на 17.20 в статданных указано – 158 комментариев. В реале – около 30. Где еще более сотни? Не устали комментарии удалять?» – спросила она.
Ранее украинские пользователи раскритиковали новогоднее обращение Зеленского.
Транзит российского газа в Словакию через Украину резко снизился
Прокачка российского газа через территорию Украины в направлении Словакии 1 января 2022 года упала до низкого уровня впервые за два месяца, следует из данных словацкого газотранспортного оператора Eustream.
Речь идет о пограничном пункте Велке Капушаны, там транзит газа сократился с 84 млн до 49 млн кубометров, что является минимальным показателем со 2 ноября, передает РИА «Новости».
Поставки газа снижаются наряду с тем, что Газпром с 20 декабря не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу.
Ранее представитель компании Сергей Куприянов заявлял о ее готовности поставлять топливо по долгосрочным контрактам и дешевле спота. Сейчас компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, например Франция и Германия, полностью выбрали все годовые контрактные объемы, заявок на поставку газа нет.
Газотранспортная система Украины наряду с газопроводом «Ямал – Европа» и «Северным потоком» составляет один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в ЕС.
Напомним, сейчас подземные хранилища (ПХГ) Украины заполнены на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее, запасы природного газа по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд кубометров.
Французы восхитились новогодним обращением Путина
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Читатели французской газеты Le Figaro обсудили новогоднее обращение президента России Владимира Путина.
Внимание пользователей привлекла фраза о твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан. Комментаторы решили, что у Путина есть основания делать подобные заявления, передает РИА «Новости».
«Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. <...> Во Франции об этом можно только мечтать», – считает Dany vda.
«Путин восстановил разрушенную Россию, он разумно и сдержанно ведет себя в отношениях с другими странами, при этом непоколебимо защищая интересы своего государства», – отметил Omar Trecoul.
Кто-то выразил надежду, что глава США Джо Байден воспримет всерьез предупреждения России об «адекватных военно-технических мерах» в ответ на действия США и НАТО.
«НАТО хочет повеселиться, поэтому щекочет русского медведя, нарушая его красные линии, однако последствия этого будут ужасающие», – убеждена Yolanta.
Напомним, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении пожелал всем крепкого здоровья и высказал слова поддержки тем, кто потерял близких из-за пандемии коронавируса. Отдельно он обратился к тем, кто в праздник находится на посту.
В своем обращении Путин отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, россияне «смогли это сделать благодаря нашей солидарности». Президент также отметил, что «всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года».
Президенты России и США в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По информации Кремля, Джо Байден пригрозил «масштабными санкциями» из-за ситуации с Украиной. Владимир Путин ответил, что это будет крупной ошибкой.
В 2021 году новогоднее обращение Путина во второй раз побило рекорд по продолжительности: оно продлилось шесть минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.
Академик Бокерия опроверг пользу красного вина
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Если человек пьет вино, ему лучше выбрать белое, так как оно быстрее выводится из организма, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.
Отвечая на вопрос о пользе от бокала красного вина для сердечно-сосудистой системы, Бокерия заявил, что «выдумки это все». Как отметил Бокерия, красное вино «вкуснее, чем белое», но «если ты пьешь, то пей белое вино», которое обладает хорошим мочегонным эффектом и быстрее выводится из организма, передает РИА «Новости».
Как доказательство Бокерия привел в пример грузинские застолья, во время которых «тамада вынужден выпивать несколько литров вина». В таких случаях тамада «пьет только белое вино», ведь если бы «пили красное вино, они бы и половину жизни не прожили». Подчеркивается, что «красное вино, а, следовательно, алкоголь долго не выводится из организма».
Напомним, Роскачество указывало, что при выборе вина в магазине прежде всего стоит обратить внимание на этикетку и условия хранения. Как добавила директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева, «в категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним.
На Украине заявили о правах на регионы России
Украинский публицист Сергей Грабовский утверждает, что Кубань и части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России якобы являются «историческими украинскими».
Грабовский возмутился тем, что власти Украины «молчат» в ответ на слова президента России Владимира Путина о том, что в составе современной Украины находятся исторические российские территории, передает РИА «Новости» со ссылкой на «День».
Публицист, сославшись на некие европейские карты, заявил, что в XVIII веке Украина существовала, а России не было. Как заявил Грабовский, русское государство на этих картах называлось Московией. Грабовский, говоря о провозглашении Украинской народной республики в 1917-м году, отмечает, что на картах 1918 года ее границы отличались от рубежей современной Украины.
Он заявил, что Украина «уходит за Дон», в ее состав «входят Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар» в Белгородской и Воронежской областях России. Грабовский заявил, что большевики отрезали Слобожанщину от Украины, но признал, что в состав Украины включили часть Донбасса и Таганрог, который позднее все же вернули в состав РСФСР. Кроме того, Грабовский заявил о желании Кубани войти в состав Украины в 1918–1919 годах. Как заявил публицист, этого «не позволили белые». Перечисленные территории он считает «историческими украинскими».
Напомним, киевский писатель и философ Петр Кралюк заявил, что Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом, а Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями. В 2019 году в Раде создали межфракционное объединение «Кубань», члены которого собираются заниматься возвращением в социальное поле «украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Пьяный ведущий CNN в прямом эфире обругал мэра Нью-Йорка
Пьяный ведущий CNN Энди Коэн в прямом эфире заявил, что второй срок мэра Билл де Блазио был «самым дерьмовым» в истории Нью-Йорка.
«Энди Коэн и Андерсон Купер выпили по рюмке текилы, после чего Коэн начал тираду, в которой заявил, что, по мнению как демократов, так и республиканцев, уходящий мэр был ужасен», – сообщает RT в своем Telegram-канале.
1 января мэром Нью-Йорка официально стал темнокожий бывший полицейский Эрик Адамс.
Ранее президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Нападающий «молодежки» рассказал о снятии сборной России по хоккею с рейса
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Комментируя снятие молодежной сборной России по хоккею с рейса из Калгари во Франкфурт, форвард Иван Дидковский заявил, что «люди, которых там даже не было, строят догадки».
«Мы сидели в масках, нам никто не делал замечаний», – сказал Дидковский, добавив, что замечания, возможно, «кому-то делали, но это огромный рейсовый самолет, хоккеисты сидели вперемешку с другими пассажирами». Он заявил: «Если и делали, я не видел».
Как рассказал спортсмен, «сначала все долго стояли и ждали, потом понемногу пассажиров начали пускать обратно на рейс, рассаживали по зонам». «В конце остались три сборные, финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим», – приводит его слова РИА «Новости».
Ночь хоккеисты «провели в аэропорту». Дидковский сообщил, что «руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто, смысла ехать в гостиницу не было». По его словам, «неприятно, когда команду снимают с рейса, никому не понравится быть в центре внимания из-за такой новости». Кроме того, заявил хоккеист, «неприятно, что люди, которых там даже не было, строят догадки, обсуждают чужие предположения». «Но я их не виню, пусть это на их совести останется», – добавил Дидковский.
Напомним, молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса в Канаде при возвращении домой с чемпионата мира. В случае с российской сборной причиной стали нарушения правил главным тренером команды Сергеем Зубовым. Сам Зубов заявил, что ситуацию со снятием российских хоккеистов «молодежки» с авиарейса из Калгари во Франкфурт, в СМИ притянули за уши. Менеджер чешской команды Отакар Черный заявил, что хоккеистов сборной Чехии высадили из самолета вместе с россиянами по ошибке.
Вассерман рассказал о новогодних «посиделках» в Госдуме
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«Госдума не проводила новогодний корпоратив, фракции и комитеты сами организовывали свои «посиделки», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, член фракции «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.
«Перед Новым годом в комитете по просвещению мы немного посидели, поели, обсудили итоги года», – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, аналогичное обсуждение итогов года за столом прошло также во фракции «Справедливая Россия».
«Но это все проводилось на уровне самодеятельности, никаких новогодних корпоративов и общих торжеств на уровне Госдумы не было. Сам Новый год я встретил с коллегами-публицистами в доме одного из них», – сказал парламентарий.
Стоит отметить, что парламентарии стали реже дарить друг другу и своим помощникам подарки. По их словам, в этом году они получили лишь открытки и блокноты с партийной символикой, пишет «Газета.Ru». «Уже я не наблюдаю дорогих подарков лет пять», – сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ).
Зампред думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что снижение количества новогодних подарков связано с антикоррупционным законодательством.
Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила «Рейтинг полезности депутатов». В качестве критериев были выбраны законотворческая активность, работа с избирателями, активность на заседаниях Госдумы и оценка членов экспертного совета.
Госдума нового созыва преподнесла сразу несколько сюрпризов. Во-первых, в ней теперь заседают не четыре партии, а пять. Во-вторых, почти наполовину (48,5%) обновился депутатский корпус. Такой же показатель новых лиц зафиксирован во фракции «Единой России». КПРФ обновилась на 40%, ЛДПР – на 33%, а «Справедливая Россия» установила рекорд – 51%.
По итогам осенней сессии Госдумы глава комитета по информполитике Александр Хинштейн (ЕР) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин (СР) оказались в числе наиболее активных парламентариев.
В прошлом месяце нижняя палата парламента приняла постановление о распорядке работы на первую половину 2022 года. Весенняя сессия Госдумы начнется 10 января, однако в первую неделю парламентарии будут работать в регионах.
Первое пленарное заседание может состояться 18 января. Продлится весенняя сессия до 31 июля 2022 года.
В Германии заявили об обиде на Байдена из-за Путина
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В немецких СМИ и политических кругах усиливается критика США – так Европа выражает обиду из-за диалога Джо Байдена с Владимиром Путиным без участия Берлина и Брюсселя, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в ЕС предложили объединиться вокруг Германии и обойтись без помощи США.
«Риторика немецкой прессы действительно меняется – слышен возмутительный тон в адрес США. СМИ пишут, что Байден сошел с ума или ослеп. Поворот Берлина в сторону эмансипации вызван тем, что Вашингтон пренебрегает европейской позицией в вопросах экономики и безопасности», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, Берлин и Брюссель обиделись из-за того, что Байден начал вести диалог с Путиным без участия Европы. «Брюссель боится, что Европу заставят сесть за стол переговоров с Путиным после того, как главные вопросы уже будут решены. Ситуация вынуждает Европу предупреждать: пусть США готовы пойти на мир с Россией, но мы этого делать не будем», – указал эксперт.
Кроме того, напомнил аналитик, Прибалтика и Польша постоянно обращаются к Берлину с запросами о поддержке и с призывами снова надеть «мундир лидера» Европы. «Само по себе возрождение национального самосознания, лидерства и самостоятельности – это хорошо, но, если только это будет осуществлено не за счет России», – подчеркнул собеседник.
Рар также выразил уверенность в том, что в будущем по-настоящему суверенная Европа пойдет на сближение с Россией. «Но при Шольце этого не будет – слишком сильны сейчас либеральные позиции в Германии. Я не исключаю, что сейчас он ведет закрытые консультации с Вашингтоном», – отметил эксперт.
«Кроме того, европейские правящие элиты и их информационные сателлиты, в том числе такие трансатлантисты как Франкенберг из Frankfurter Algemeine Zeitung, не хотят полной независимости Германии от США», – добавил аналитик.
«Германия не против того, чтобы американские ракеты с ядерными боеголовками и дальше находились на немецкой территории, и чтобы США продолжали руководить оборонными вопросами Европы», – указал собеседник.
Ранее обозреватель Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг заявил, что Европе следует объединиться вокруг Германии, поскольку доверие к США подорвано. Эксперт отметил, что в 2021 году произошли штурм Капитолия и вывод войск стран НАТО из Афганистана. В результате авторитет США оказался подорван как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сферах, передает РИА «Новости».
«Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света», причем такой запрос есть и от республиканцев, и от демократов, считает Франкенберг. Приход к власти в США Джо Байдена не избавил мир от сомнений в надежности Вашингтона, уверен автор.
Также Франкенберг напомнил о соперничество США с Россией и Китаем, и обвинил в воинственности Москву и Пекин. По его словам, Европа не хочет противостояния с Россией и не желает быть раздавленной в столкновении США с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что одним из самых главных успехов российской внешней политики в 2021 году стало возобновление переговорного процесса с Соединенными Штатами.
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