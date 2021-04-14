Турция не увидела политических причин в решении России ограничить авиаперелеты Турция заявила о начале нового периода отношений с Египтом В Сети возмутились жалобами Бородиной на приостановку авиасообщения с Турцией 14 апреля 2021, 10:29

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Подписчики раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, которая возмутилась решению российских власти приостановить авиасообщение с Турцией. Бородина сообщила, что планировала улететь в Турцию на весь июль, но предположила, что к этому времени направление не откроют. «Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперед. Еще тут пишут, что Дубай летом дешевый. Ага, +65 градусов, самое оно», – написала телеведущая в Instagram, спросив совета у подписчиков. Некоторые посочувствовали телеведущий, но нашлись и те, кто ответил на недовольство Бородиной язвительными комментариями. «Первый раз в жизни летом в Турцию из-за закрытых границ не полечу! Так-то я обычно из-за денег не летаю…» – написал один из пользователей. Кто-то ехидно назвал ситуацию трагедией и заметил, что некоторые люди «всю жизнь никуда не летали», сообщает телеканал «360». «Отлично, что закрыли. Нечего оттуда заразу везти! Своей хватает!» – поддержали решение российских властей в Сети. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. При этом в Российском союзе туриндустрии предупредили, что полную стоимость туров в Турцию и Танзанию, куда закрыли границы, россиянам не вернут. Оптимальным выходом будет перенос даты поездки.

Рекордное число случаев коронавируса выявлено в Турции 13 апреля 2021, 22:59

Фото: Murat Baykara/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Суточный прирост случаев коронавируса в Турции во вторник вновь стал рекордным с начала пандемии и составил 59187 заболевших, свидетельствуют данные минздрава республики. «Сегодня выявлено 59187 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2723 больных. Умерли 273 больных, с начала пандемии – 34455. В тяжелом состоянии находится 2951 больной», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости». Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. В прошлый четверг в Турции был зафиксирован рекордный за всю эпидемию ежесуточный прирост числа заболевших – 55941 случай. Днем позже Турция вновь приблизилась к рекорду по числу выявленных случаев коронавируса. В минувшие пятницу и субботу в Турции также были зафиксированы близкие к рекордным показатели суточного прироста. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названы три варианта решения проблемы купивших туры в Турцию россиян 13 апреля 2021, 12:26

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Туристу, купившему поездку в Турцию до 1 июня, туроператоры могут предложить перенос даты отдыха, другое направление или частичный возврат денежных средств, сказала газете ВЗГЛЯД исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин сказал телеканалу «Москва 24», что полностью вернуть деньги за купленный тур в Турцию, с которой с 15 апреля будет приостановлено авиасообщение, будет невозможно. В случае аннулирования тура будут применяться штрафные санкции по фактически понесенным расходам. «Есть несколько вариантов решения проблемы туристов, которые уже купили туры. Какой вариант будет выбран туристом или туроператором, зависит от конкретной ситуации. Первый вариант: перенос тура на другую дату без потерь, доплат для туристов с сохранением тех же условий. Второй: перенос на другое направление, но это напрямую зависит от того, есть ли у туроператора возможность предложить альтернативный тур на другое направление», – говорит Ломидзе. На данный момент альтернативных Турции направлений не очень много, поэтому туроператор может предложить вариант отечественного отдыха на российских курортах, продолжает эксперт. «Следующий вариант, это возврат средств. Все будет зависеть от того, какой статус закрытия страны будет сформулирован Роспотребнадзором. То есть можно ли будет в зависимости от этого статуса считать ситуацию форсмажорной или нет. Также многое зависит от условий договора. Все эти три обстоятельства являются ключевыми при определении, сколько турист получит денег и как быстро. В любом случае туристам очень важно в нынешней ситуации понимать, что все нервничают и находятся в стрессовом состоянии», – отмечает собеседник. Она объясняет, что не стоит требовать вернуть все денежные средства уже завтра, поскольку это попросту невозможно. Процедура возврата средств занимает определенное время – минимум две недели на рассмотрение заявки и дальше определение порядка возврата средств. При этом надо понимать, что туроператоры не возвращают деньги за уже оплаченные туры. «Есть еще такое обстоятельство, как страховка от невыезда. Если такая есть и там, в страховом полисе, предусмотрено закрытие страны, причем неважно, по каким причинам, а такие опции появились после 2020-го, то, соответственно, турист может получить деньги от своей страховой компании. Это быстрее и в полном объеме. Но какая именно стратегия будет выбрана туроператорами, мы не знаем. Туроператоры сейчас находятся в очень жестком цейтноте», – заключила Ломидзе. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Ранее бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил опасность отдыха в Турции и призвал россиян отдать предпочтение отечественным курортам, поскольку это безопаснее для здоровья. Турция ужесточила ограничения из-за коронавирурса 13 апреля 2021, 19:58 Текст: Елизавета Булкина

В Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения для борьбы с COVID-19, в частности ужесточается комендантский час, заявил президент республики Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. «Мы приняли решение оставить практику комендантских часов в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь на улицу будет запрещено выходить с 19.00 до 05.00. Также принято решение приостановить для наших жителей возможность междугородних поездок. Новые меры вступят в силу с завтрашнего дня», – передает его слова ТАСС. Ранее комендантский час начинал действовать с 21.00. Также вновь вводится ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 и старше 65 лет. Людям старше 65 лет запрещается пользоваться общественным транспортом. Эрдоган уточнил, что данные меры будут действовать в первые две недели рамадана (до 27 апреля).



В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов 13 апреля 2021, 16:43 Текст: Елизавета Булкина

В мае Турция была готова принять до 700-800 тыс. туристов из России, пока не стало известно о приостановке авиасообщения между странами, сообщил глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкая. «Мы ждали примерно 700-800 тыс. российских туристов на майские праздники и последующие отпуска, активно готовились к их приему. Россия предлагает туристам изменить или направления, или дату тура. Несмотря на ограничения авиасообщения, Турция всегда была приоритетом для россиян. Мы ожидаем, что после Рамадана (12 мая) число случаев коронавируса в Турции резко упадет, а к концу мая ситуация в нашей стране нормализуется», – передает его слова РИА «Новости». Баглыкая озвучил надежду турецкого турбизнеса на то, что российские туристы не отменят свой отдых в Турции, а перенесут его на более поздний срок. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Суд удовлетворил иск «Царьграда» к Google о блокировке YouTube-канала 13 апреля 2021, 23:56 Текст: Антон Никитин

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград» к компании Google по поводу блокировки канала на платформе YouTube, в случае неисполнения решения американской компании грозит прогрессивная неустойка, сообщил пресс-секретарь владельца телеканала Валерий Рукобратский. «Решение суда такое: возобновить доступ к аккаунту и каналу телеканала «Царьград» в YouTube. Договор на монетизацию YouTube-канала, который был заключен, исполнить. При неисполнении судебного решения, если Google не вернет доступ к нашему каналу, взыскать с компании прогрессивную неустойку – 100 тыс. рублей в первые сутки», – приводит слова Рукобратского ТАСС. По его словам, в течение двух месяцев Google имеет право подать апелляцию, до этого времени судебное решение не будет вступать в силу. Он также пояснил, что ежедневно прогрессивная неустойка увеличивается: первые сутки – 100 тыс. рублей, вторые – 200 тыс. руб., третьи – 400 тыс. рублей, четвертые – 800 тыс. рублей. Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда. В РСТ рассказали о перспективах Израиля заменить Турцию туристам из России 13 апреля 2021, 19:00

Фото: REUTERS/Corinna Kern

Текст: Татьяна Косолапова

Израиль сможет заменить Турцию только той части россиян, которая будет готова пройти вакцинацию, а также принять отдых совершенно другого типа, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, комментируя планы Израиля открыть границы для иностранцев уже с середины мая. Власти Израиля приняли решение начать принимать прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции туристов из-за границы уже с 23 мая. На данный момент они работают над программой по началу приема групп иностранцев. На фоне закрытия авиасообщения с Турцией до 1 июня, данное направление, на первый взгляд, выглядит привлекательно. «Конечно, у Израиля и Турции объемы абсолютно разные, но в целом направление востребованное. Тем не менее, насколько мне известно, Израиль планирует только в конце июня – начале августа начать принимать туристов. Это, конечно, не заменит Турцию, потому что это абсолютно разные страны. Тем более, что здесь есть условие о вакцинации, а значит будет перечень допустимых вакцин, определенные сертификаты и так далее», – говорит Барзыкин. Соответственно, он подчеркивает, если все-таки Израиль действительно будет готов принимать гостей уже с 23 мая, а не с середины лета, как сообщалось ранее, то данное направление будет востребовано среди россиян. Тем не менее, это не станет абсолютным аналогом для Турции. «Пытается Кипр заменить Турцию, но туда тоже пока нет авиасообщения прямого, через Стамбул летают. Ну, и режим по ковиду там сейчас строгий. Еще Греция с середины мая планирует снять квоты, она могла бы стать относительной заменой, но это визовый режим, а значит дополнительные условия. Ну и, опять же, пока неизвестно, какие условия будут, каким образом будет регулироваться. Поэтому, большинство тех, кто не поедет сейчас, либо перенесут свои туры на даты после первого июня, либо поменяют направление. В том числе, перейдут на внутренний рынок», – считает собеседник. Эксперт объясняет, что Турцию очень сложно заменить, потому что это массовое направление с системой «все включено», рекреацией (комплексом оздоровительных мероприятий), чартерные программы. Израиль же имеет несколько сегментов: культурно-познавательный, паломнический, медицинский, отчасти рекреационный. Кроме того, отдых на Мертвом море отличается от пребывания на Средиземном, а сервис в стране «ненавязчивый», далеко не такой, как в Турции. «Вообще, отдых в Израиле – на любителя. Мне, например, очень нравится. К тому же, там сейчас большая часть населения вакцинированы (80 % взрослого населения), по крайней мере, этот процент выше, чем в других странах. Вот, у нас была встреча с представителями страны, и они определили открытие для туристов на конец июля – начало августа. Если уже с 23 мая все же это будет для определенных категорий граждан, то нужно, чтобы все было регламентировано, тогда это будет востребовано. Но сегмент, конечно, будет не такой большой, должны быть выполнены несколько условий: чтобы турист был вакцинирован, имел деньги, да еще и хотел бы поехать в Израиль», – считает Барзыкин. Также он добавил, что на данный момент есть возможность рассмотреть и отечественный отдых: цены на него пока еще не кусаются и можно было бы присмотреть себе какой-нибудь хороший вариант, который заменил бы отдых в Турции. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Турция не увидела политических причин в решении России ограничить авиаперелеты 14 апреля 2021, 10:01

Фото: Markus Mainka/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политических причин в решении Москвы ограничить авиасообщение с республикой. «Я не вижу политических причин в решении России ограничить полеты. Мы работаем [с российской стороной] над вопросом возобновления авиасообщения», – передает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV слова министра. Он напомнил, что делегация из России прибудет в Турцию, «чтобы на месте увидеть все меры, принимаемые» страной в рамках борьбы с распространением коронавируса. Между тем министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой считает, что при улучшении эпидемической ситуации в стране Россия может досрочно возобновить полное авиасообщение с Турцией. «Мы начнем видеть влияние данного решения России уже на этой неделе. По мере снижения числа случаев заражения дата снятия ограничений на перелеты может быть сдвинута на более ранний срок», – передает ТАСС слова министра. Эрсой добавил, что в апреле-мае общее снижение турпотока из-за рубежа в Турцию может составить до 500 тыс. человек. При этом, по его словам, на данный момент «никаких проблем с бронированием туров на летний сезон нет». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, кто лишил россиян отпусков в Турции, и о том, что решение о приостановке авиасообщения связано с резким ростом случаев COVID-19 в этой стране. Программа туристического кешбэка вдвое повысила продажи туров в регионах 13 апреля 2021, 22:11 Текст: Абдулла Шакиров

Продажи туров в регионах России увеличились в два раза в связи с действием программы туристического кешбэка, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала «Россия 1». «С учетом акции кешбэка мы увидели фактически двукратное увеличение продаж [туров] по российским направлениям. Это не только Краснодарский край и Крым, это вся география от Калининграда до Владивостока», – передает слова Горина ТАСС. Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году. В рамках первого этапа туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. За два этапа действия программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. По состоянию на начало апреля в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей, при этом им вернулось от государства 800 млн рублей. Продажи туров с кешбэком за отдых в России возобновились 18 марта и продлятся до 15 июня, отправиться в путешествие можно до 30 июня. Приобрести можно как пакетный тур, так и только проживание или круиз. Кешбэк составляет 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Оплатить путешествие необходимо онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Возврат части средств осуществляется автоматически на эту карту в течение пяти дней. В прошлом году россияне получили 1,2 млрд рублей за туры с кэшбэком, а приобрели туры на 6,5 млрд рублей. Самыми популярными направлениями в прошлом году стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар и Екатеринбург. «Аэрофлот» рассказал о вывозных рейсах из Турции 13 апреля 2021, 20:30 Текст: Елена Мирошниченко

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена выполнять два регулярных рейса в неделю в Стамбул и обратно, а также организует три вывозных рейса в Россию из Антальи. «В период с 15 апреля по 1 июня "Аэрофлот" выполнит регулярные рейсы в/из Стамбула 16, 18 апреля, и далее – дважды в неделю, по вторникам и пятницам... Для возвращения на Родину пассажиров "Аэрофлота" из Антальи запланировано выполнение трех специальных вывозных рейсов по маршруту Анталья – Москва: 17, 24 и 30 апреля», – цитирует сообщение авиакомпании РИА «Новости». Рейсы "Аэрофлота" 13 и 14 апреля будут выполнены по расписанию: SU2138/2139 Москва – Стамбул – Москва, вылет 17.40/00.25, прибытие 21.20/04.05; SU2134/2135 Москва – Стамбул – Москва, вылет 21.25/02.15, прибытие 01.10 следующего дня/06.00; SU2130/2131 Москва – Стамбул – Москва, вылет 07.50/12.30, прибытие 11.40/16.00; SU2136/2137 Москва – Стамбул – Москва, вылет 10.00/14.40, прибытие 13.45/18.25; SU2132/2133 Москва – Стамбул – Москва, вылет 14.05/18.50, прибытие 17.50/22.25; SU2142/2143 Москва – Анталья – Москва, вылет 9.35/14.20, прибытие 13.20/18.10; SU2146/2147 Москва – Анталья – Москва, вылет 16.35/21.15, прибытие 20.25/00.55. Уточняется, что пассажиры, чьи рейсы отменены в период с 15 апреля по 1 июня 2021 года рейсов Стамбул – Москва и Анталья – Москва, могут переоформить билеты на действующие рейсы без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление. Также пассажирам с билетами на рейсы между Москвой и Стамбулом/Антальей или между Санкт-Петербургом и Антальей, по которым перевозка уже началась, но обратный перелет запланирован в период с 15 апреля по 1 июня, либо неиспользованными односторонними билетами, обмен на выполняемые из Турции рейсы осуществляется без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление. Чтобы переоформить билет, необходимо обратиться в контакт-центр «Аэрофлота». В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Во вторник Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию. Эксперт: Принятие основ информбезопасности позволит развивать отечественную IT-индустрию 13 апреля 2021, 18:22 Текст: Елена Мирошниченко

Принятие основ государственной политики России в области международной информационной безопасности позволит эффективно развивать основанные на праве отношения в сфере международный цифровой безопасности, заявила газете ВЗГЛЯД Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. «Это очень своевременный шаг. Принятие данного документа позволит не только эффективно развивать основанные на праве отношения в сфере международный цифровой безопасности, но и систематизировать работу в данной отрасли внутри страны, в том числе, развивать отечественную IT-индустрию. Ведь речь идёт о наднациональном использовании интернета, который не оставляет возможности четко провести границы между государствами», – считает эксперт. Она также отметила, что утвержденный документ будет способствовать развитию международного сотрудничества в сфере противодействия информационным угрозам и создания эффективного международного механизма контроля за использованием информационно-коммуникационных технологий. «Теперь есть четкий правовой фундамент для проведения данной работы с иностранными государствами, а также с международными неправительственными организациями в финансовой сфере, в вопросах сохранности персональных данных, взаимодействия с крупными интернет-игроками и многих других отраслях», – заключила Рукавишникова. Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики России в области международной информационной безопасности. 26 марта Совет безопасности России на заседании одобрил новый документ, касающийся госполитики страны в сфере международной кибербезопасности. В нем актуализированы глобальные угрозы в сфере информатизации, принято также решение о подготовке плана реализации документа и определены первоочередные меры по ее всестороннему обеспечению. Песков заявил об опасном обострении эпидемии коронавируса в Турции 13 апреля 2021, 13:03 Текст: Алексей Дегтярев

Пандемия коронавирусной инфекции не завершилась во многих государствах, в том числе в Турции – новое опасное обострение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пандемия продолжается, и вы знаете, что, к сожалению, новое обострение в соседних государствах, в европейских государствах, в Турции очень опасное обострение», – цитирует Пескова РИА «Новости». Также Песков подчеркнул, что приостановка авиасообщения не имеет политического подтекста. «Мы вчера вечером уже отвечали на это вопрос. Нет, не имеет. Ситуация исключительно носит эпидемиологический характер и связана с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции», – сказал он, комментируя вопрос о том, связано ли ограничение с заявлением президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что его страна поддерживает Украину. Также представитель Кремля отметил, что «эпоха масок не закончилась», передает ТАСС. «Именно об этом говорят все специалисты-эпидемиологи», – подчеркнул пресс-секретарь президента. При этом в России ситуация с распространением заболевания спокойнее, чем в соседних странах. «Разная ситуация по регионам России. Она в настоящий момент спокойнее, чем у наших соседей, но все равно говорить о том, что пандемия закончилась, наверное, было бы неверно», – заключил он. В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении полетов в Турцию 13 апреля 2021, 14:08 Текст: Наталья Ануфриева

Росавиация официально уведомила авиакомпании об ограничении авиасообщения с Турцией и закрытии полетов в Танзанию, Федеральное агентство по воздушному транспорту разослало телеграммы перевозчикам. В документе, подписанном заместителем руководителя Росавиации Георгием Бахаревым, указывается, что авиакомпании будут сообщать Росавиации о графике возвращения туристов из Турции и Танзании, передает ТАСС. «В соответствии с решением оперативного штаба о приостановлении с 00.00 15 апреля 2021 года до 23.59 1 июня 2021 года регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Танзанией, а также временного ограничения регулярного и нерегулярного авиасообщения между Россией и Турцией прошу направлять следующую информацию: количество планируемых к вывозу по реализованным билетам пассажиров из пунктов Турции и Танзании в пункты России и количество осуществленных возвратов авиабилетов пассажирам», – отмечается в телеграмме. Между тем в Турции уже прогнозируют разорение многих отелей, принимающих российских туристов, передает РИА «Новости». «Ущерб будет нанесен всем поставщикам, которые работают для отелей – от текстильщиков до мебельщиков, от производителей продукции до транспортных компаний. Любой крестьянин, выращивающий арбузы от Диярбакыра до Аданы, уже не сможет поставлять их в гостиницы. То есть этот кризис затронет всех», – сказал владелец турецкого турагентства на условиях анонимности. По его словам, большинство отелей в ожидании туристов зимой сделали ремонт, исправили, недостатки, сменили мебель, «некоторые из них дали рекламу в российских СМИ, привозили бесплатно туроператоров и журналистов, чтобы показать свои отели – словом, потратили много денег», а теперь «в одну секунду все рухнуло». «Они не смогут вернуть в банки кредиты и обанкротятся. Банки смогут забрать их (отели) за долги по цене в три-четыре раза ниже их реальной стоимости», – сказал он. При этом источник связал случившееся с политическими причинами, посчитав, что причина решения Москвы якобы лежит в сближении Турции и Украины: «Россия использовала свой сильный козырь – туризм. Теперь Турции нужно будет думать, рядом с кем занять место, с Россией или Украиной. Мы продаем беспилотники Украине, но куда идет прибыль от этого – на пользу нашей стране, или компании-производителю Baykar?». Между тем Российский союз туриндустрии (РСТ) планирует обратится властям с просьбой рассмотреть открытие других направлений массового выезда для российских граждан и разрешить туда организацию чартерных программ, чтобы компенсировать запрет на Турцию, заявил президент объединения Андрей Игнатьев. По его словам, Турция и Танзания были единственными странами, куда массово выезжали российские туристы в последние месяцы для отдыха. «Эти страны принимали чартерные программы туроператоров, но после вчерашнего объявления у нас не осталось стран, куда организуются чартерные программы для российских туристов. Есть хорошие направления, которые могли бы заменить эти две страны. Это может быть Кипр, Греция, Египет, которые всегда был альтернативой Турции. Возможно, Тунис как направление для чартерного выезда», – сказал он. Напомним, после ограничений, введенных на фоне коронавируса, из России разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы и Шри-Ланку. В понедельник, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до первого июня, она порекомендовала поменять направление отдыха. Туроператоры назвали число российских туристов в Турции 13 апреля 2021, 12:13 Текст: Елизавета Булкина

В Турции на данный момент находятся порядка 30 тыс. российских туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. «По нашим оценкам, в Турции сейчас находится около 30 тыс. человек (туристов)», – передает его слова РИА «Новости». Игнатьев уточнил, что из-за приостановки авиасообщения в Турцию и Танзанию не смогут отправится порядка 500 тыс. человек, передает ТАСС. Напомним, накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Она также заявила, что российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовано временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Стокгольм сообщит ЕС о «российских кибератаках» на федерацию спорта 14 апреля 2021, 09:06 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Швеции проинформирует Евросоюз о якобы осуществленных Москвой с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции, сообщила представитель пресс-службы МИД королевства Андреа Рёмпке. «Вчера мы вызвали посла России в Стокгольме (Виктора Татаринцева) в связи с публикацией этой информации, чтобы попросить объяснений. Мы также проинформируем ЕС по этому поводу», – сообщила Рёмпке, передает ТАСС. Она назвала кибербезопасность приоритетным вопросом для правительства Швеции. «Национальный центр кибербезопасности Швеции находится в стадии создания. Швеция активно участвует в международных переговорах в ООН о нормах и правилах поведения государств в киберпространстве. Швеция вносит свой вклад в разработку набора инструментов ЕС для реагирования на киберугрозы», – продолжила она. Во вторник посла России вызвали в МИД Швеции после того, как прокуратура страны сообщила, что закрыла предварительное следствие о якобы осуществленных Россией с декабря 2017 по май 2018 года кибератаках на Федерацию спорта Швеции в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции (СЕПО) в сотрудничестве с несколькими иностранными спецслужбами. В сообщении также утверждается, что в результате атак, якобы организованных внешней разведкой Россиии, произошла утечка данных федерации, в том числе личной информации шведских спортсменов, в частности их медицинских данных. Подобные утверждения о якобы совершаемых Россией кибератаках решительно отвергались Москвой как недостоверные. Официальные представители МИД не раз напоминали, что Россия последовательно выступает за построение прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности. Турция заявила о начале нового периода отношений с Египтом 14 апреля 2021, 10:51 Текст: Наталья Ануфриева

Анкара и Каир вступают в новый период отношений, в будущем будут взаимные визиты и двусторонние переговоры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Чавушоглу заявил, что «(у Турции) с Египтом начинается новый период отношений», в будущем будут «и взаимные визиты, и двусторонние переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV. При этом назначение посла в Египет еще не обсуждалось. «Мы проведем заседание на уровне заместителей министра и дипломатов, но дата пока не определена», – добавил турецкий министр. Ранее источник в турецком МИД сообщил, что Чавушоглу и его египетский коллега Самех Шукри поздравили друг друга с наступающим священным для мусульман месяцем Рамадан на фоне нормализации отношений двух стран, – это был первый после 2013 года контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран. Напомним, турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных в отношении сторонников свергнутого президента. Страны в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций, после чего Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция – египетского.