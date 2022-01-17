Госдума решила расширить применение пожизненного срока для педофилов

Пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Соответствующую поправку поддержал комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Пожизненный срок введут для педофилов за особо тяжкие преступления против любых несовершеннолетних. Поправка предложена ко второму чтению законопроекта о пожизненном заключении педофилов-рецидивистов, ее автором выступила первый зампредседателя комитета Ирина Панькина (фракция «Единая Россия»).

«Ко второму чтению был внесен ряд уточняющих поправок, основная цель которых – унификация подхода к назначению наказания за насильственные преступления в отношении всех несовершеннолетних, так как более половины потерпевших от подобных действий приходится на лиц в возрасте от 14 до 18 лет», – пояснила Панькина.

В изначальном варианте такое наказание предполагалось, если преступление совершено против детей младше 14 лет.

В связи с этим «в уголовно-правовую норму о пожизненном лишении свободы будет внесено изменение, которое позволит устанавливать пожизненный срок за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних любого возраста, а не только не достигших 14 лет, при наличии определенных признаков».

По словам Панькиной, речь идет о рецидиве, когда лицо ранее уже было судимо за подобное деяние, совершении преступления в отношении двух или более несовершеннолетних либо в сопряжении с другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет Думы принял решение включить в повестку пленарного заседания во вторник законопроект о пожизненном заключении для педофилов для рассмотрения его во втором чтении.

«В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем», – написал он в Telegram.

Ранее Володин сообщил, что законопроект о пожизненном заключении для педофилов правильно рассмотреть и принять до 1 февраля.

Напомним, в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку. СМИ сообщали, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу.

После инцидента Володин пообещал, что депутаты постараются принять закон об ужесточении наказания для педофилов уже в январе. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова призывала исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов.